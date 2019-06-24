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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3297329832993300> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 155 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 155 Додано: Вів 25 чер, 2019 15:52 Starikan написав: Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.

В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину. Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.



Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.

По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.

Все равно пида-рашке осталось год-два от силы.

А потом посмотрим.

Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.Все равно пида-рашке осталось год-два от силы.А потом посмотрим. Libo 2

Повідомлень: 7167 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 15:52 Волгарь написав: И ведь НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ФАКТА (кроме украинизации и декоммунизации). Страна в сущности живет от кредита до кредита, с трудом поддерживая мнимую стабильность, занимая деньги на 15-20 недель под 18,5% годовых. Но об этом (и всем остальном) словно никто и не подозревает - ВАКХАНАЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Простой пример (по теме) - 28/7 будет 100 дней нового президентства. Рубеж, на котором уже принято подводить первые итоги.

А что сделано? НИЧЕГО.... И ведь НИ ОДНОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ФАКТА (кроме украинизации и декоммунизации). Страна в сущности живет от кредита до кредита, с трудом поддерживая мнимую стабильность, занимая деньги на 15-20 недель под 18,5% годовых. Но об этом (и всем остальном) словно никто и не подозревает - ВАКХАНАЛИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. Простой пример (по теме) - 28/7 будет 100 дней нового президентства. Рубеж, на котором уже принято подводить первые итоги.А что сделано? НИЧЕГО....



В Украине есть кому поднимать украинские проблемы. Иди на российские форумы о российских проблемах пиши В Украине есть кому поднимать украинские проблемы. Иди на российские форумы о российских проблемах пиши zРадио

Повідомлень: 2607 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 15:57 Волгарь написав: А за это время ЗВР РФ снова вышли на уровень января 14-го (505 млрд.). внешний долг сократился на 250 млрд., госдолг -1/8 от ВВП (госдолг нетто -1% ВВП), инфляция в 2,5 раза ниже украинской, сам ВВП 19-го вырос до 4 трлн. долларов по ППС, производство сельхозпродукции - на 1/4.

А за это время ЗВР РФ снова вышли на уровень января 14-го (505 млрд.). внешний долг сократился на 250 млрд., госдолг -1/8 от ВВП (госдолг нетто -1% ВВП), инфляция в 2,5 раза ниже украинской, сам ВВП 19-го вырос до 4 трлн. долларов по ППС, производство сельхозпродукции - на 1/4.



Одноклеточное, посмотри на свои миллиарды и успехи здесь....

Ты еще про путинские гипер ракеты забыл...







Одноклеточное, посмотри на свои миллиарды и успехи здесь....Ты еще про путинские гипер ракеты забыл... Libo 2

Повідомлень: 7167 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 16:00 Libo написав: Starikan написав: Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.

В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину. Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.



Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.

По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.

Все равно пида-рашке осталось год-два от силы.

А потом посмотрим.

Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.Все равно пида-рашке осталось год-два от силы.А потом посмотрим.

Тот кто заказывает такие «опросы» и пиарит их результаты - знает о чем идет речь. Тот кто заказывает такие «опросы» и пиарит их результаты - знает о чем идет речь. airmax78 Повідомлень: 30590 З нами з: 25.10.12 Подякував: 807 раз. Подякували: 3627 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 16:01 zРадио написав: budivelnik написав: Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному. Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному. Во-первых, социализм лишен идеологических и националистических скреп, поэтому то, что ты расшифровал в скобках (коммунизм-фашизм) - это лютейшая безграмость. У тебя большие проблемы с матчастью. Во-первых, социализм лишен идеологических и националистических скреп, поэтому то, что ты расшифровал в скобках (коммунизм-фашизм) - это лютейшая безграмость. У тебя большие проблемы с матчастью. Почитай https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC

Політичні ідеології, що визнають себе «соціалістичними» мають дуже широкий спектр — від німецького національного соціалізму до комунізму та сталінізму у Радянському Союзі, від анархізму та марксизму до маоїзму. Ним також позначають різні політичні режими, як бідні африканські «соціалістичні» держави, арабські та азійські військові диктатури. В заможних країнах Західної Європи, Австралії та Нової Зеландії що мають розвинену політичну демократію та «соціально-орієнтовану» ринкову економіку — «соціалістичними» вважаються різноманітні соціально-демократичні партії та їх спілки, як наприклад «Соціалістичний інтернаціонал».[2]

zРадио написав: Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия). Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия). 1 Якщо ринковий-то це вже не соціалізм...

2 Вже писав-соціалізм-комунізм дуже добре розписав як правильно поділити ,але не відповів хто створить...

Тому капіталізм Швеції спочатку стільки створив , що можна було починати трошки більше ніж стандартно ділити... При цьому я був у Швеції - я б там жити не хотів.

zРадио написав: Причина проста - общественный эгалитаризм всегда побеждает индивидуальный элитаризм, если хозяйственная модель конкурентна, а значит - способна профинансировать высокий достаток для всех. СССР пренебрег конкуренцией, и попытавшись поставить телегу впереди лошади (эгалитаризм на ровном месте), поплатился экономическим упадком. Причина проста - общественный эгалитаризм всегда побеждает индивидуальный элитаризм, если хозяйственная модель конкурентна, а значит - способна профинансировать высокий достаток для всех. СССР пренебрег конкуренцией, и попытавшись поставить телегу впереди лошади (эгалитаризм на ровном месте), поплатился экономическим упадком. Для відкриття чогось нового - потрібні надзусилля геніїв... яких як правило при житті не розуміють і не люблять...

З іншого боку - ти переконаний , що в рівному суспільстві може вижити необхідна для розвитку цього суспільства кількість геніїв?

Ти фантазер.

Людина може робити надзусилля для себе чи своєї сімї(при чому для себе більша ймовірність.для сімї вже менша,для сусіда ще менша... і так далі...

Тому коли ти людям спроможним рванути вперед поставиш умову тягнути за собою всіх.. вони просто зійдуть з дистанції,що і відбулось в СРСР Почитай1 Якщо ринковий-то це вже не соціалізм...2 Вже писав-соціалізм-комунізм дуже добре розписав як правильно поділити ,але не відповів хто створить...Тому капіталізм Швеції спочатку стільки створив , що можна було починати трошки більше ніж стандартно ділити... При цьому я був у Швеції - я б там жити не хотів.Для відкриття чогось нового - потрібні надзусилля геніїв... яких як правило при житті не розуміють і не люблять...З іншого боку - ти переконаний , що в рівному суспільстві може вижити необхідна для розвитку цього суспільства кількість геніїв?Ти фантазер.Людина може робити надзусилля для себе чи своєї сімї(при чому для себе більша ймовірність.для сімї вже менша,для сусіда ще менша... і так далі...Тому коли ти людям спроможним рванути вперед поставиш умову тягнути за собою всіх.. вони просто зійдуть з дистанції,що і відбулось в СРСР в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21056 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 16:04 zРадио написав: ...

..Иди на российские форумы о российских проблемах пиши .....Иди на российские форумы о российских проблемах пиши

устраняем конкурентов? ))))) устраняем конкурентов?))))) sequence Повідомлень: 2420 З нами з: 29.12.15 Подякував: 292 раз. Подякували: 673 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 16:06 zРадио написав: flyman написав: СРСР мав радикально ліву форму соціалізму, де все це було в руках держави. СРСР мав радикально ліву форму соціалізму, де все це було в руках держави. это же и написал - нерыночный социализм это же и написал - нерыночный социализм Риночний соціалізм - синонім незаймана путана з стажем 10років на трасі....

В принципі існувати може ,але ніхто ще такого не бачив. Риночний соціалізм - синонім незаймана путана з стажем 10років на трасі....В принципі існувати може ,але ніхто ще такого не бачив. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21056 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 16:12 Лучшее доказательство того, что я прав почти на 100% - во избежании чего последний пост сразу исчез.

Да ради Бога. Как писал лет 35 назад Жванецкий, КОГО ИНТЕРЕСУЕТ БОРЩ, КОГДА ТАКИЕ ДЕЛА НА КУХНЕ! Какие там 100 дней, когда впереди выборы, потом формирование ВР, потом правящей коалиции, потом Кабмина, потом...

Ну, вы знаете. Волгарь Повідомлень: 6687 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 16:15 Starikan написав: Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь. Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.



Откуда я знаю какая автономия у вас в голове, чтобы мне делать вид знаю-не знаю.

Я подозреваю, что вы путаете автономию с конфедерацией.

Панически пугает слово автономия, Либо правильно говорит - назовите - широкое местное самоуправление.

Вон Зеленский, чтобы не истерили по поводу люстрации Богдана, переименовал Администрацию президента в Офис президента, и Богдан спокойно работает и законодательство соблюдено. Откуда я знаю какая автономия у вас в голове, чтобы мне делать вид знаю-не знаю.Я подозреваю, что вы путаете автономию с конфедерацией.Панически пугает слово автономия, Либо правильно говорит - назовите - широкое местное самоуправление.Вон Зеленский, чтобы не истерили по поводу люстрации Богдана, переименовал Администрацию президента в Офис президента, и Богдан спокойно работает и законодательство соблюдено. Востаннє редагувалось freeze в Вів 25 чер, 2019 16:20, всього редагувалось 1 раз. freeze 4 Повідомлень: 11948 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3586 раз. Подякували: 5228 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 16:20 sequence написав: zРадио написав: ...

..Иди на российские форумы о российских проблемах пиши .....Иди на российские форумы о российских проблемах пиши

устраняем конкурентов? ))))) устраняем конкурентов?)))))



Да причем здесь это, конкуренция даже здесь - хорошо. И она есть - внутриукраинская. Просто кумарит, когда о проблемах тебе тычет тот, у кого их много у самого, и кто еще и частично в ответе за твои Да причем здесь это, конкуренция даже здесь - хорошо. И она есть - внутриукраинская. Просто кумарит, когда о проблемах тебе тычет тот, у кого их много у самого, и кто еще и частично в ответе за твои zРадио

Повідомлень: 2607 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3297329832993300> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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