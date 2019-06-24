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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:25

  Волгарь написав:..
Ну, вы знаете.

вы не привыкли к таинственному исчезновению постов? Знаете что я скажу? - вы то еще ладно, но как я сотоварищи, вещая вполне себе со столицы, раздражаю многих, которые знают, как всем жить! :)) Чо-та последние месяцы ватником давно не называли. А может и называли, но те, кто в бане :)) А может, ватниками стали все те 73%?
Блин, кругом зрада! как в той поговорке про партизанский отряд из двух украинцев, один из которых предатель :)
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:26

  Libo написав:Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.

8) 8) 8)

В Киеве в воскресенье, 23 июня, состоялся Марш равенства КиевПрайд 2019. В этом году основной темой мероприятия является "Свобода. Равенство. Борьба", а главным лозунгом "Наша традиция – это свобода".

По состоянию на 10:20 в марше принимает участие колонна военных и волонтеров. Их около тридцати человек. В руках они держат картонные щиты в цветах государственного флага с надписями "Защити тех, кто защищает тебя", "Храбрость не зависит от ориентации" и "Доблесть не зависит от гендера".

"Они пришли поддержать равенство для всех людей", – заявил один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.

На вопрос, каково это быть геем в армии, Пилипенко ответил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов". "Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", – подчеркнул военный.

https://vesti-ukr.com/kiev/341046-bolsh ... kievprajde
Зображення
https://www.rbc.ua/rus/styler/lgbt-mars ... 44052.html
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:27

Re: Політичні дискусії

подозрительное молчание на ветке по поводу событий в Совете Европы
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:32

  sequence написав:подозрительное молчание на ветке по поводу событий в Совете Европы

А вы уже методички новые получили ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 16:33

  sequence написав:подозрительное молчание на ветке по поводу событий в Совете Европы

У Европы свои резоны, у нас свои. Пора бы уже привыкнуть, что они далеко не всегда совпадают
antey1969
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