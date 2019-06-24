Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.

В Киеве в воскресенье, 23 июня, состоялся Марш равенства КиевПрайд 2019. В этом году основной темой мероприятия является "Свобода. Равенство. Борьба", а главным лозунгом "Наша традиция – это свобода".



По состоянию на 10:20 в марше принимает участие колонна военных и волонтеров. Их около тридцати человек. В руках они держат картонные щиты в цветах государственного флага с надписями "Защити тех, кто защищает тебя", "Храбрость не зависит от ориентации" и "Доблесть не зависит от гендера".



"Они пришли поддержать равенство для всех людей", – заявил один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.



На вопрос, каково это быть геем в армии, Пилипенко ответил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов". "Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", – подчеркнул военный.