Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
вы не привыкли к таинственному исчезновению постов? Знаете что я скажу? - вы то еще ладно, но как я сотоварищи, вещая вполне себе со столицы, раздражаю многих, которые знают, как всем жить! ) Чо-та последние месяцы ватником давно не называли. А может и называли, но те, кто в бане ) А может, ватниками стали все те 73%? Блин, кругом зрада! как в той поговорке про партизанский отряд из двух украинцев, один из которых предатель
Libo написав:Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.
В Киеве в воскресенье, 23 июня, состоялся Марш равенства КиевПрайд 2019. В этом году основной темой мероприятия является "Свобода. Равенство. Борьба", а главным лозунгом "Наша традиция – это свобода".
По состоянию на 10:20 в марше принимает участие колонна военных и волонтеров. Их около тридцати человек. В руках они держат картонные щиты в цветах государственного флага с надписями "Защити тех, кто защищает тебя", "Храбрость не зависит от ориентации" и "Доблесть не зависит от гендера".
"Они пришли поддержать равенство для всех людей", – заявил один из участников Марша, доброволец батальона "Донбасс" Виктор Пилипенко.
На вопрос, каково это быть геем в армии, Пилипенко ответил, что "это некомфортно, так как очень много гомофобов". "Именно из-за гомофобов, в частности гомофобных командиров, эти люди не могут заявить о себе. Эти люди такие же, но они живут, к сожалению, скрытой жизнью. Это очень обидно, ведь они воюют за свободу людей, за наши права в том числе", – подчеркнул военный.
flyman написав:СРСР мав радикально ліву форму соціалізму, де все це було в руках держави.
это же и написал - нерыночный социализм
Риночний соціалізм - синонім незаймана путана з стажем 10років на трасі.... В принципі існувати може ,але ніхто ще такого не бачив.
Я ж говорю - у тебя проблема с матчастью. Не нужно мне тыкать украинской Википедией, которая о социализме правды не напишет просто потому, что обязана критиковать СССР. Хотя конкрентно сейчас я вообще ни слова не говорил в защиту советского социализма - защищать там особо нечего.
Социализм бывает разный. Почитай первоисточники market socialism - Лернера и Милля. Современное воплощение их трудов - это т.н. скандинавская модель.
PS: касательно твоего вопроса о элитах - речь не идет об их искоренении. Речь о том, что в обществе радикально больших контрастов самой же элите жить некомфортно, потому что она тоже становится жертвой разбоев, грабежей и убийств. Именно на устранение экстремальных диспропорций и заточен рыночный социализм, причем устранение исключительно гуманными методами - фискальная политика, открытость реестров, базовый безусловный доход/перечень бесплатных услуг