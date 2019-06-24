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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 33003301330233033304>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:09

  zРадио написав:Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав указы о назначении главы органа и его заместителей.
Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ № 435/2019), другим указом (№ 434/2019) Богдан уволен с поста главы Администрации главы государства.
https://nv.ua/ukraine/politics/zelenski ... 28853.html
Бредятина - и этот взялся за форму, а не содержание. В принципе, предсказуемо, но я ожидал, что по крайней мере публичная политика будет более грамотная, чем у Порошенко

Главное - избавились от исчадия ада, вора и мародёра, устроившего геноцид, томос, мову и бизнес на крови (ничего не пропустил?), остальное значения не имеет 8)
Так что с публичной политикой всё в порядке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:09

Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды
antey1969
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:10

  Starikan написав:........
По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным.
Там картина еще более страшная (для меня).

По этим вопросам вообще всё мутно.
Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.
Опросы по автономии бесполезны без уточнения, что конкретно имеется ввиду.
В минских соглашениях, действительно, такие требования есть, но это не значит, что народ Украины с такими условиями согласится. Я, например, проголосовал бы против. Так же, как и Вы.

По офису Президента надо бы почитать Указ и посмотреть, не изменились ли функции.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 чер, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:13

  airmax78 написав:Акуенна. Креативный политикум. А Конституционный суд переименовать в Конституционный арбитраж, посадить туда юротдел группы Приват и переписать конституцию.


И где ты был, когда абсолютно то же самое делал Порошенко? :mrgreen: Разница лишь в том, что "кадровый резерв" был не в Привате, а ICU и Рошен.

Нет, пойми правильно - я только приветствую твою активную позицию сегодня. Просто хотелось бы, чтобы ее диктовала злоба дня, а не задетое эго реваншиста...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:16

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав: Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).

Неверно.
Основа социализма - примат общественной собственности на средства производства.
Всё остальное - детали.
Нерыночный - он же директивный, госплановый и т.п.
Рыночный - относительная самостоятельность субъектов хозяйствования, при сохранении той самой общественной собственности.
Ничего этого в упомянутых северных странах нет. Есть высокие налоги и развитая социалка.

Еще один умник Пастернака не читал, но осуждает (с)

Вы ревизионист :mrgreen:
Само слово "социализм" ни о чем не говорит?

А вообще это всё вопрос терминологии. Чтобы успокоить зубожилие массы, назовем модернизированный капитализм "рыночным социализмом".
Об этом также любили писать экономисты типа Шмелева/Отто Лациса в перестроечный период, чтобы не сильно пугать совков переходом к рыночной экономике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:17

  sequence написав:подозрительное молчание на ветке по поводу событий в Совете Европы

А что обсуждать?
Всё как всегда: поезда Киев-Москва ходят, торговля в обе стороны идёт, Медведчук (который под санкциями США) чувствует себя как рыба в воде, с "агрессором"(с) безвиз, и т.д.

Так чего вдруг Европе напрягаться?
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:18

  ЛАД написав:В минских соглашениях, действительно, такие требования есть, но это не значит, что народ Украины с такими условиями согласится. Я, например, проголосовал бы против. Так же, как и Вы.


А как можно голосовать за слово Автономия ? Это просто слово. Один понимает, это что почти независимость, другой понимает, что это расширенное местное самоуправление.
Голосовать можно за конкретные свойства автономии.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:18

Топ 10 шахматистов всех времен и народов:

10. Карпов
9. Каспаров
..
5. Капабланка
4. Ботвинник
..
2. Фишер

1. ГРИЦЕНКО
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:21

  zРадио написав:Насколько я знаю, никто в АП, даже Глава, не является госслужащим, поэтому для защиты Богдана от люстрации совсем необязательно было делать фиктивные структурные изменения.


Там всё-таки двоякие толкования в двух разных законах по люстрации Богдана. И в суд иск подан по этому поводу. Теперь придется иск отозвать, Офис президента точно не имеет отношения к люстрации.
Больше нет ни одной причины переименования, для того, чтобы делать структурные изменения в организации необязательно её переименовывать.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:24

  ЛАД написав:Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.


Если Зе не полный дурак, он никаких планов до подведения итогов парламентских выборов объявлять не будет. Это ему любой, даже начинающий политтехнолог скажет.
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