Додано: Вів 25 чер, 2019 17:10

Starikan написав: ........

По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным.

Там картина еще более страшная (для меня). ........По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным.Там картина еще более страшная (для меня).

По этим вопросам вообще всё мутно.Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.Опросы по автономии бесполезны без уточнения, что конкретно имеется ввиду.В минских соглашениях, действительно, такие требования есть, но это не значит, что народ Украины с такими условиями согласится. Я, например, проголосовал бы против. Так же, как и Вы.По офису Президента надо бы почитать Указ и посмотреть, не изменились ли функции.