Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав указы о назначении главы органа и его заместителей. Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ № 435/2019), другим указом (№ 434/2019) Богдан уволен с поста главы Администрации главы государства. https://nv.ua/ukraine/politics/zelenski ... 28853.html Бредятина - и этот взялся за форму, а не содержание. В принципе, предсказуемо, но я ожидал, что по крайней мере публичная политика будет более грамотная, чем у Порошенко
Главное - избавились от исчадия ада, вора и мародёра, устроившего геноцид, томос, мову и бизнес на крови (ничего не пропустил?), остальное значения не имеет Так что с публичной политикой всё в порядке.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan написав:........ По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным. Там картина еще более страшная (для меня).
По этим вопросам вообще всё мутно. Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно. Опросы по автономии бесполезны без уточнения, что конкретно имеется ввиду. В минских соглашениях, действительно, такие требования есть, но это не значит, что народ Украины с такими условиями согласится. Я, например, проголосовал бы против. Так же, как и Вы.
По офису Президента надо бы почитать Указ и посмотреть, не изменились ли функции.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 25 чер, 2019 17:13, всього редагувалось 1 раз.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав: Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).
Неверно. Основа социализма - примат общественной собственности на средства производства. Всё остальное - детали. Нерыночный - он же директивный, госплановый и т.п. Рыночный - относительная самостоятельность субъектов хозяйствования, при сохранении той самой общественной собственности. Ничего этого в упомянутых северных странах нет. Есть высокие налоги и развитая социалка.
Еще один умник Пастернака не читал, но осуждает (с)
Вы ревизионист Само слово "социализм" ни о чем не говорит?
А вообще это всё вопрос терминологии. Чтобы успокоить зубожилие массы, назовем модернизированный капитализм "рыночным социализмом". Об этом также любили писать экономисты типа Шмелева/Отто Лациса в перестроечный период, чтобы не сильно пугать совков переходом к рыночной экономике.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
ЛАД написав:В минских соглашениях, действительно, такие требования есть, но это не значит, что народ Украины с такими условиями согласится. Я, например, проголосовал бы против. Так же, как и Вы.
А как можно голосовать за слово Автономия ? Это просто слово. Один понимает, это что почти независимость, другой понимает, что это расширенное местное самоуправление. Голосовать можно за конкретные свойства автономии.
zРадио написав:Насколько я знаю, никто в АП, даже Глава, не является госслужащим, поэтому для защиты Богдана от люстрации совсем необязательно было делать фиктивные структурные изменения.
Там всё-таки двоякие толкования в двух разных законах по люстрации Богдана. И в суд иск подан по этому поводу. Теперь придется иск отозвать, Офис президента точно не имеет отношения к люстрации. Больше нет ни одной причины переименования, для того, чтобы делать структурные изменения в организации необязательно её переименовывать.