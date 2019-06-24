RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3301330233033304>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:25

  ЛАД написав:
  Starikan написав: По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным.
Там картина еще более страшная (для меня).
По этим вопросам вообще всё мутно.
Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.

Мнение Зе меня в данном контексте не интересует.
Ну погорячился, решил, что он за пару недель справится со всеми проблемами, просто перестанет стрелять, да и всё.

Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.

Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость.
Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим.
Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
2
 
Повідомлень: 15993
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1510 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:27

  Libo написав:
  Starikan написав:Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.
В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.


Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.
По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.


Так ведь это зрада.
Франт, чего молчишь?
Тут Украину сдают в розницу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 1459
З нами з: 29.05.18
Подякував: 73 раз.
Подякували: 481 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:29

  Starikan написав:
А вообще это всё вопрос терминологии. Чтобы успокоить зубожилие массы, назовем модернизированный капитализм "рыночным социализмом".
Об этом также любили писать экономисты типа Шмелева/Отто Лациса в перестроечный период, чтобы не сильно пугать совков переходом к рыночной экономике.


А каких совков хотел напугать Лернер в 1934-м? :mrgreen: К слову сказать, чьи идеи рыночного социализма были взяты на вооружение Рузвельтом при реформировании антитрестовской модели Шермана, показавшей свою неэффективность и с треском провалившейся славнозвестного 29-го октября 1929-го года.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35

  antey1969 написав:Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды


Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:44

  zРадио написав:
  antey1969 написав:Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды


Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни :mrgreen:

Там "добро" должен дать ещё министр юстиции Австрии.
А предыдущий министр юстиции Австрии - Дитер Баумдорфер - адвокат Фирташа.

Так что рано радоваться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8656
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6109 раз.
Подякували: 2382 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:45

Re: Політичні дискусії

  Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.
Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 17:52, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 06.04.16
Подякував: 657 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:52

Волгарь
Не надо тут мысью растекаться о том, какая передовая держава ваша россиюшка, и о том как у нас здесь все плохо, хотя все выводы вы делаете из сравнения оторванной от жизни советсткой статистики. Не вижу смысла повторятьтся о том, что это чушь и бред. Главное другое - вы банально спрыгиваете с темы, начиная тащить сюда то обсуждение Керчи, то поголовье крс, то еще что-то.
Вас так задела информация о РОА и подобных организациях (коих было множество) и оценке их общей численности? Не укладывается в вашем представлении о согражданах? Такое бывает. Фраза о цензуре российского сегмента Вики обидела? Смешно, вообще-то, на фоне недавно принятой уголовной ответственности "за оскорбление власти в интернете", судебных дел за лайки в соцсетях, деятельности РКН, требований доступа к персональным даннызм всех, кто пользуется мессенджерами и соцсетями. В тотально полицейском государстве вы еще из себя непонятно что строите.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24925
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:52

  vitaliian написав:
  Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот.


Самая однородная политическая нация - это северные корейцы :mrgreen:

А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)

К этому призывает сепаратист Libo?..
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2618
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:55

zРадио он не настолько туп, ляпнул не подумав. В Европе кто-то видел ту однородность которая привела их к процветанию? Уже про США молчу.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2381
З нами з: 06.04.16
Подякував: 657 раз.
Подякували: 733 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:56

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав: Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).

Неверно.
Основа социализма - примат общественной собственности на средства производства.
Всё остальное - детали.

Нерыночный - он же директивный, госплановый и т.п.
Рыночный - относительная самостоятельность субъектов хозяйствования, при сохранении той самой общественной собственности.

Ничего этого в упомянутых северных странах нет. Есть высокие налоги и развитая социалка.


Еще один умник Пастернака не читал, но осуждает (с)

А вы то сами не путаете социализм с социальной политикой? Судя по всему как раз путаете
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24925
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
7
2
3
  #<1 ... 3301330233033304>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.