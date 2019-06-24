Додано: Вів 25 чер, 2019 17:52

Волгарь

Не надо тут мысью растекаться о том, какая передовая держава ваша россиюшка, и о том как у нас здесь все плохо, хотя все выводы вы делаете из сравнения оторванной от жизни советсткой статистики. Не вижу смысла повторятьтся о том, что это чушь и бред. Главное другое - вы банально спрыгиваете с темы, начиная тащить сюда то обсуждение Керчи, то поголовье крс, то еще что-то.

Вас так задела информация о РОА и подобных организациях (коих было множество) и оценке их общей численности? Не укладывается в вашем представлении о согражданах? Такое бывает. Фраза о цензуре российского сегмента Вики обидела? Смешно, вообще-то, на фоне недавно принятой уголовной ответственности "за оскорбление власти в интернете", судебных дел за лайки в соцсетях, деятельности РКН, требований доступа к персональным даннызм всех, кто пользуется мессенджерами и соцсетями. В тотально полицейском государстве вы еще из себя непонятно что строите.