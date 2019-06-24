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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:25
ЛАД написав: Starikan написав:
По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным.
Там картина еще более страшная (для меня).
По этим вопросам вообще всё мутно.
Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.
Мнение Зе меня в данном контексте не интересует.
Ну погорячился, решил, что он за пару недель справится со всеми проблемами, просто перестанет стрелять, да и всё.
Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.
Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость.
Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим.
Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Starikan
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:27
Libo написав: Starikan написав:
Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.
В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.
Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.
По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.
Так ведь это зрада.
Франт, чего молчишь?
Тут Украину сдают в розницу
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:29
Starikan написав:
А вообще это всё вопрос терминологии. Чтобы успокоить зубожилие массы, назовем модернизированный капитализм "рыночным социализмом".
Об этом также любили писать экономисты типа Шмелева/Отто Лациса в перестроечный период, чтобы не сильно пугать совков переходом к рыночной экономике
.
А каких совков хотел напугать Лернер в 1934-м?
К слову сказать, чьи идеи рыночного социализма были взяты на вооружение Рузвельтом при реформировании антитрестовской модели Шермана, показавшей свою неэффективность и с треском провалившейся славнозвестного 29-го октября 1929-го года.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35
antey1969 написав:
Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды
Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:44
zРадио написав: antey1969 написав:
Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды
Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни
Там "добро" должен дать ещё министр юстиции Австрии.
А предыдущий министр юстиции Австрии - Дитер Баумдорфер - адвокат Фирташа.
Так что рано радоваться
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:45
Libo написав:
Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Вів 25 чер, 2019 17:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:52
Волгарь
Не надо тут мысью растекаться о том, какая передовая держава ваша россиюшка, и о том как у нас здесь все плохо, хотя все выводы вы делаете из сравнения оторванной от жизни советсткой статистики. Не вижу смысла повторятьтся о том, что это чушь и бред. Главное другое - вы банально спрыгиваете с темы, начиная тащить сюда то обсуждение Керчи, то поголовье крс, то еще что-то.
Вас так задела информация о РОА и подобных организациях (коих было множество) и оценке их общей численности? Не укладывается в вашем представлении о согражданах? Такое бывает. Фраза о цензуре российского сегмента Вики обидела? Смешно, вообще-то, на фоне недавно принятой уголовной ответственности "за оскорбление власти в интернете", судебных дел за лайки в соцсетях, деятельности РКН, требований доступа к персональным даннызм всех, кто пользуется мессенджерами и соцсетями. В тотально полицейском государстве вы еще из себя непонятно что строите.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:52
vitaliian написав: Libo написав:
Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот.
Самая однородная политическая нация - это северные корейцы
А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)
К этому призывает сепаратист Libo
?..
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:55
zРадио он не настолько туп, ляпнул не подумав. В Европе кто-то видел ту однородность которая привела их к процветанию? Уже про США молчу.
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Додано: Вів 25 чер, 2019 17:56
zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав:
Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).
Неверно.
Основа социализма - примат общественной собственности на средства производства.
Всё остальное - детали.
Нерыночный - он же директивный, госплановый и т.п.
Рыночный - относительная самостоятельность субъектов хозяйствования, при сохранении той самой общественной собственности.
Ничего этого в упомянутых северных странах нет. Есть высокие налоги и развитая социалка.
Еще один умник Пастернака не читал, но осуждает (с)
А вы то сами не путаете социализм с социальной политикой? Судя по всему как раз путаете
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