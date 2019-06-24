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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3301330233033304> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 155 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 155 Додано: Вів 25 чер, 2019 17:25 ЛАД написав: Starikan написав: По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным.

Там картина еще более страшная (для меня). По поводу прямых переговоров с главарями ОРДЛО и с Путиным.Там картина еще более страшная (для меня). По этим вопросам вообще всё мутно.

Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно. По этим вопросам вообще всё мутно.Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.

Мнение Зе меня в данном контексте не интересует.

Ну погорячился, решил, что он за пару недель справится со всеми проблемами, просто перестанет стрелять, да и всё.



Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.



Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость.

Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим.

Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно. Мнение Зе меня в данном контексте не интересует.Ну погорячился, решил, что он за пару недель справится со всеми проблемами, просто перестанет стрелять, да и всё.Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость.Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим.Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 15993 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:27 Libo написав: Starikan написав: Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.

В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину. Не надо делать вид, что вы не понимаете, о какой автономии на самом деле идет речь.В любом случае - я всегда был и остаюсь противником возвращения неподконтрольных территорий, напичканных оружием и местными боевиками, ненавидящими Украину.



Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.

По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу. Вообще то еще никто и никогда не расшифровывал понятие автономии для ОРДЛО. Никто не знает о какой глубине автономии идет речь.По второму пункту категорически согласен. Донбасс со своим населением - человеческими отбросами - нам не нужен. Пусть они все подохнут со своей пида-рашкой. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Эти отбросы нам больше не выберут в президенты уголовника-рецидивиста, они больше не будут в русское варварство и отсталость. Избавившись от этой нечисти мы становимся свободными. Пусть это будет нашей платой за нашу Свободу.



Так ведь это зрада.

Франт, чего молчишь?

Тут Украину сдают в розницу Так ведь это зрада.Франт, чего молчишь?Тут Украину сдают в розницу Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1459 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:29 Starikan написав:

А вообще это всё вопрос терминологии. Чтобы успокоить зубожилие массы, назовем модернизированный капитализм "рыночным социализмом".

Об этом также любили писать экономисты типа Шмелева/Отто Лациса в перестроечный период, чтобы не сильно пугать совков переходом к рыночной экономике. А вообще это всё вопрос терминологии. Чтобы успокоить зубожилие массы, назовем модернизированный капитализм "рыночным социализмом".Об этом также любили писать экономисты типа Шмелева/Отто Лациса в перестроечный период, чтобы не сильно



А каких совков хотел напугать Лернер в 1934-м? К слову сказать, чьи идеи рыночного социализма были взяты на вооружение Рузвельтом при реформировании антитрестовской модели Шермана, показавшей свою неэффективность и с треском провалившейся славнозвестного 29-го октября 1929-го года. А каких совков хотел напугать Лернер в 1934-м?К слову сказать, чьи идеи рыночного социализма были взяты на вооружение Рузвельтом при реформировании антитрестовской модели Шермана, показавшей свою неэффективность и с треском провалившейся славнозвестного 29-го октября 1929-го года. zРадио

Повідомлень: 2618 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:35 antey1969 написав: Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды



Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни zРадио

Повідомлень: 2618 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:44 zРадио написав: antey1969 написав: Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды Похоже, Фирташ таки спел в Австрии свою лебединую песню и пакует чемоданы, дабы предстать во всей своей красе перед мечом американской фемиды



Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни Хороший урок для барыги, возомнившего себя вершителем судеб, устроителем переворотов и просто хозяином жизни

Там "добро" должен дать ещё министр юстиции Австрии.

А предыдущий министр юстиции Австрии - Дитер Баумдорфер - адвокат Фирташа.



Так что рано радоваться Там "добро" должен дать ещё министр юстиции Австрии.А предыдущий министр юстиции Австрии - Дитер Баумдорфер - адвокат Фирташа.Так что рано радоваться Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 8656 З нами з: 18.04.15 Подякував: 6109 раз. Подякували: 2382 раз. Профіль 3 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:45 Re: Політичні дискусії Libo написав: Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке. Востаннє редагувалось vitaliian в Вів 25 чер, 2019 17:52, всього редагувалось 1 раз. vitaliian

Повідомлень: 2381 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:52 Волгарь

Не надо тут мысью растекаться о том, какая передовая держава ваша россиюшка, и о том как у нас здесь все плохо, хотя все выводы вы делаете из сравнения оторванной от жизни советсткой статистики. Не вижу смысла повторятьтся о том, что это чушь и бред. Главное другое - вы банально спрыгиваете с темы, начиная тащить сюда то обсуждение Керчи, то поголовье крс, то еще что-то.

Вас так задела информация о РОА и подобных организациях (коих было множество) и оценке их общей численности? Не укладывается в вашем представлении о согражданах? Такое бывает. Фраза о цензуре российского сегмента Вики обидела? Смешно, вообще-то, на фоне недавно принятой уголовной ответственности "за оскорбление власти в интернете", судебных дел за лайки в соцсетях, деятельности РКН, требований доступа к персональным даннызм всех, кто пользуется мессенджерами и соцсетями. В тотально полицейском государстве вы еще из себя непонятно что строите. Faceless

Модератор Повідомлень: 24925 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5894 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:52 vitaliian написав: Libo написав: Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот.



Самая однородная политическая нация - это северные корейцы



А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)



К этому призывает сепаратист Libo?.. Самая однородная политическая нация - это северные корейцыА рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)К этому призывает сепаратист?.. zРадио

Повідомлень: 2618 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:55 zРадио он не настолько туп, ляпнул не подумав. В Европе кто-то видел ту однородность которая привела их к процветанию? Уже про США молчу. vitaliian

Повідомлень: 2381 З нами з: 06.04.16 Подякував: 657 раз. Подякували: 733 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 17:56 zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав: Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия). Во-вторых, социализм бывает 2-х типов - нерыночный и рыночный. Нерыночный тип (СССР) действительно проиграл капитализму (США). А вот сам капитализм - проиграл рыночному социализму (Швеция, Дания, Финляндия, Норвегия).

Неверно.

Основа социализма - примат общественной собственности на средства производства.

Всё остальное - детали.



Нерыночный - он же директивный, госплановый и т.п.

Рыночный - относительная самостоятельность субъектов хозяйствования, при сохранении той самой общественной собственности.



Ничего этого в упомянутых северных странах нет. Есть высокие налоги и развитая социалка. Неверно.Основа социализма - примат общественной собственности на средства производства.Всё остальное - детали.Нерыночный - он же директивный, госплановый и т.п.Рыночный - относительная самостоятельность субъектов хозяйствования, при сохранении той самой общественной собственности.Ничего этого в упомянутых северных странах нет. Есть высокие налоги и развитая социалка.



Еще один умник Пастернака не читал, но осуждает (с) Еще один умник Пастернака не читал, но осуждает (с)

А вы то сами не путаете социализм с социальной политикой? Судя по всему как раз путаете А вы то сами не путаете социализм с социальной политикой? Судя по всему как раз путаете Faceless

Модератор Повідомлень: 24925 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1122 раз. Подякували: 5894 раз. Профіль 7 2 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3301330233033304> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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