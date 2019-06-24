ФИДЕ уже присвоила Толику рейтинг? Интересно, сколько баллов за мат путину дадут?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:57
ФИДЕ уже присвоила Толику рейтинг? Интересно, сколько баллов за мат путину дадут?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 25 чер, 2019 17:58
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:01
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:03
Хорошая реклама должна запоминаться с одного раза. Со всей этой огромной массы политической рекламы этого года я запомнил только:
- Или я или Путин
- Мешок кокса, сваливающийся на Зеленского
- красные шарики Шария
И вот это замечательная реклама шахматиста Гриценко явно запомнится надолго.
Все остальные рекламы, безликие и ничем не запомнившееся - это пустая трата денег.
Додано: Вів 25 чер, 2019 18:09
Президент всё же не царь и не император, поэтому, к сожалению или к счастью, мнение "толпы" учитывать должен. Хотя даже цари и императоры об этом не забывали.
Но это не исключает роли президента как лидера. Поэтому меня планы Зе по Донбассу очень даже интересуют.
Вы знаете, что я за прекращение войны, но всё же не на любых условиях.
Возможно, прав freeze и придётся ждать до окончания выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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