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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3301330233033304

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:57

  Вкладчик1234 написав:Топ 10 шахматистов всех времен и народов:

10. Карпов
9. Каспаров
..
5. Капабланка
4. Ботвинник
..
2. Фишер

1. ГРИЦЕНКО


ФИДЕ уже присвоила Толику рейтинг? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Интересно, сколько баллов за мат путину дадут?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И где ты был, когда абсолютно то же самое делал Порошенко?

А Порошенко переименовывал АП? Давно?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:01

  Faceless написав:
  zРадио написав:И где ты был, когда абсолютно то же самое делал Порошенко?

А Порошенко переименовывал АП? Давно?


В том комментарии было об узурпации власти при помощи "парашютистов" из бизнеса
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:03

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Топ 10 шахматистов всех времен и народов:

10. Карпов
9. Каспаров
..
5. Капабланка
4. Ботвинник
..
2. Фишер

1. ГРИЦЕНКО


ФИДЕ уже присвоила Толику рейтинг? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Интересно, сколько баллов за мат путину дадут?



Хорошая реклама должна запоминаться с одного раза. Со всей этой огромной массы политической рекламы этого года я запомнил только:
- Или я или Путин
- Мешок кокса, сваливающийся на Зеленского
- красные шарики Шария
И вот это замечательная реклама шахматиста Гриценко явно запомнится надолго.

Все остальные рекламы, безликие и ничем не запомнившееся - это пустая трата денег.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:09

  Starikan написав:
  ЛАД написав:.......
По этим вопросам вообще всё мутно.
Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.

Мнение Зе меня в данном контексте не интересует.
Ну погорячился, решил, что он за пару недель справится со всеми проблемами, просто перестанет стрелять, да и всё.

Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.

Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость.
Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим.
Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно.

Президент всё же не царь и не император, поэтому, к сожалению или к счастью, мнение "толпы" учитывать должен. Хотя даже цари и императоры об этом не забывали.
Но это не исключает роли президента как лидера. Поэтому меня планы Зе по Донбассу очень даже интересуют.
Вы знаете, что я за прекращение войны, но всё же не на любых условиях.
Возможно, прав freeze и придётся ждать до окончания выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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