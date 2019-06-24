RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3302330333043305>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:57

  Вкладчик1234 написав:Топ 10 шахматистов всех времен и народов:

10. Карпов
9. Каспаров
..
5. Капабланка
4. Ботвинник
..
2. Фишер

1. ГРИЦЕНКО


ФИДЕ уже присвоила Толику рейтинг? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Интересно, сколько баллов за мат путину дадут?
Востаннє редагувалось zРадио в Вів 25 чер, 2019 17:58, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 17:58

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:И где ты был, когда абсолютно то же самое делал Порошенко?

А Порошенко переименовывал АП? Давно?
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 24925
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5894 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:01

  Faceless написав:
  zРадио написав:И где ты был, когда абсолютно то же самое делал Порошенко?

А Порошенко переименовывал АП? Давно?


В том комментарии было об узурпации власти при помощи "парашютистов" из бизнеса
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:03

  zРадио написав:
  Вкладчик1234 написав:Топ 10 шахматистов всех времен и народов:

10. Карпов
9. Каспаров
..
5. Капабланка
4. Ботвинник
..
2. Фишер

1. ГРИЦЕНКО


ФИДЕ уже присвоила Толику рейтинг? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Интересно, сколько баллов за мат путину дадут?



Хорошая реклама должна запоминаться с одного раза. Со всей этой огромной массы политической рекламы этого года я запомнил только:
- Или я или Путин
- Мешок кокса, сваливающийся на Зеленского
- красные шарики Шария
И вот это замечательная реклама шахматиста Гриценко явно запомнится надолго.

Все остальные рекламы, безликие и ничем не запомнившееся - это пустая трата денег.
freeze
4
 
Повідомлень: 11955
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3587 раз.
Подякували: 5228 раз.
 
Профіль
19
2
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:09

  Starikan написав:
  ЛАД написав:.......
По этим вопросам вообще всё мутно.
Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.

Мнение Зе меня в данном контексте не интересует.
Ну погорячился, решил, что он за пару недель справится со всеми проблемами, просто перестанет стрелять, да и всё.

Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.

Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость.
Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим.
Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно.

Президент всё же не царь и не император, поэтому, к сожалению или к счастью, мнение "толпы" учитывать должен. Хотя даже цари и императоры об этом не забывали.
Но это не исключает роли президента как лидера. Поэтому меня планы Зе по Донбассу очень даже интересуют.
Вы знаете, что я за прекращение войны, но всё же не на любых условиях.
Возможно, прав freeze и придётся ждать до окончания выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 13474
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4221 раз.
Подякували: 3875 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:11

  zРадио написав:Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав указы о назначении главы органа и его заместителей.
Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ № 435/2019), другим указом (№ 434/2019) Богдан уволен с поста главы Администрации главы государства.

https://nv.ua/ukraine/politics/zelenski ... 28853.html

Бредятина - и этот взялся за форму, а не содержание. В принципе, предсказуемо, но я ожидал, что по крайней мере публичная политика будет более грамотная, чем у Порошенко


ЗРадіо вже розчарувався в "доблесному" Зе- і його "непідкупній" команді???

Так що, голосуємо за мову, армію і томос?)))) За українізацію України???
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20156
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:18

  freeze написав:И вот это замечательная реклама шахматиста Гриценко явно запомнится надолго.



Не знаю, я сразу вспомнил: лошадью ходи, век воли не видать (с) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Умного и свежего в ролике я не нашел. То, что он запомнится - наверно. Но лишь своей низкосортностью ))
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:22

  Frant написав:
ЗРадіо вже розчарувався в "доблесному" Зе- і його "непідкупній" команді???


А когда я им очаровывался? :shock: А ну найди - жду :mrgreen:

  Frant написав:Так що, голосуємо за мову, армію і томос?)))) За українізацію України???


Не это первоочередное - нужна де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация. Извини, если последнее слово было очень сложным :mrgreen:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2622
З нами з: 02.05.18
Подякував: 726 раз.
Подякували: 1680 раз.
 
Профіль
2
3
3
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:31

  vitaliian написав:
  Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность.

Судетские немцы, да...
То-то Антанте, а потом Большой Тройке пришлось устроить великое переселение народов после мировых войн.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
2
 
Повідомлень: 15996
З нами з: 12.10.11
Подякував: 1510 раз.
Подякували: 2473 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:36

  zРадио написав:
  Frant написав:
ЗРадіо вже розчарувався в "доблесному" Зе- і його "непідкупній" команді???


А когда я им очаровывался? :shock: А ну найди - жду :mrgreen:

  Frant написав:Так що, голосуємо за мову, армію і томос?)))) За українізацію України???


Не это первоочередное - нужна де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация. Извини, если последнее слово было очень сложным :mrgreen:

Також деВатизація, дезеленізація і дерусифікація.
Чи зрозумів ?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20156
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1144 раз.
Подякували: 2122 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3302330333043305>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (13826)
25.06.2019 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.