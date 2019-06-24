Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ФИДЕ уже присвоила Толику рейтинг? Интересно, сколько баллов за мат путину дадут?
Хорошая реклама должна запоминаться с одного раза. Со всей этой огромной массы политической рекламы этого года я запомнил только: - Или я или Путин - Мешок кокса, сваливающийся на Зеленского - красные шарики Шария И вот это замечательная реклама шахматиста Гриценко явно запомнится надолго.
Все остальные рекламы, безликие и ничем не запомнившееся - это пустая трата денег.
ЛАД написав:....... По этим вопросам вообще всё мутно. Зе обещал изложить какой-то план после 18-го. Сегодня уже 25-е. Но пока ничего не видно.
Мнение Зе меня в данном контексте не интересует. Ну погорячился, решил, что он за пару недель справится со всеми проблемами, просто перестанет стрелять, да и всё.
Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.
Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость. Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим. Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно.
Президент всё же не царь и не император, поэтому, к сожалению или к счастью, мнение "толпы" учитывать должен. Хотя даже цари и императоры об этом не забывали. Но это не исключает роли президента как лидера. Поэтому меня планы Зе по Донбассу очень даже интересуют. Вы знаете, что я за прекращение войны, но всё же не на любых условиях. Возможно, прав freeze и придётся ждать до окончания выборов.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
zРадио написав:Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав указы о назначении главы органа и его заместителей. Руководителем Офиса президента назначен Андрей Богдан (указ № 435/2019), другим указом (№ 434/2019) Богдан уволен с поста главы Администрации главы государства.