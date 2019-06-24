Додано: Вів 25 чер, 2019 18:55

Итак, мысли по событиям в ПАСЕ

Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.

И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.

Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.

По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.

Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой