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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3302330333043305

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:40

  Starikan написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность.

Судетские немцы, да...
То-то Антанте, а потом Большой Тройке пришлось устроить великое переселение народов после мировых войн.


:shock: :shock: :shock: Вот это откровение!

Выходит, Сталин - няшка, а не тиран, и крымских татар депортировал с благой целью? А как же Джамала, "1944", Евровидение... Как же так? :roll: Вы не шокируйте так боле...
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:48

  ЛАД написав:
  Starikan написав: Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа.
Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость.
Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим.
Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно.

Президент всё же не царь и не император, поэтому, к сожалению или к счастью, мнение "толпы" учитывать должен.

Учитывать, но не тупо следовать. В этом и состоит искусство политика (хотя общий тренд сегодня "долой политиков, даёшь кухарок (новые лица), а то у них денег куры не клюют, а нам на водку не хватает").
Но это не исключает роли президента как лидера. Поэтому меня планы Зе по Донбассу очень даже интересуют.

Сейчас, в связи с получением отлупа от мсье и фрау с последующей капитуляцией Эвропы перед Рашкой, планы могут изрядно поменяться.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:50

  freeze написав:
Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?


Какая разница? Главное - у нее самый мощный военно-морской флот! :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:52

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  vitaliian написав: мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность.

Судетские немцы, да...
То-то Антанте, а потом Большой Тройке пришлось устроить великое переселение народов после мировых войн.
:shock: :shock: :shock: Вот это откровение!
Выходит, Сталин - няшка, а не тиран, и крымских татар депортировал с благой целью? А как же Джамала, "1944", Евровидение... Как же так? :roll: Вы не шокируйте так боле...

Вы, наверное, бывший КВНщик или Квартальщик? Или не бывший? :wink:
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:55

Re: Політичні дискусії

Итак, мысли по событиям в ПАСЕ
Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.
И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.
Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.
По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.
Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:56

  rjkz написав:
  freeze написав:
Frant написав:Калмиків, туркменів, чеченців проти РФ(СрсР) воювало чи не третина чоловічого населення. Вони люто ненавиділи росіян.


Доцент, ты хоть в курсе, где располагается Туркмения?


Какая разница? Главное - у нее самый мощный военно-морской флот! :mrgreen:


Корабли там точно отменные у фарцовщиков можно взять :mrgreen: Может доцент об этом?
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 18:57

  zРадио написав:Выходит, Сталин - няшка, а не тиран, и крымских татар депортировал с благой целью? А как же Джамала, "1944", Евровидение... Как же так? :roll: Вы не шокируйте так боле...

Да мы уже поняли, что Вы Сталина готовы в дёсна целовать
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 19:41

  pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ
Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.
И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.
Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.
По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.
Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.


Порохобот в очередной раз врет как дышит - https://zn.ua/POLITICS/otvet-ukrainy-na ... 1904_.html
Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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