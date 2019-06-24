Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Starikan написав: Меня больше волнует мнение уставшего от войны народа. Кстати, само название "Слуга Народа" имхо, глупость. Президент не должен быть слугой толпы, а должен быть лидером, ведущим. Потому что толпе, кроме хлеба и зрелищ, ничего не нужно.
Президент всё же не царь и не император, поэтому, к сожалению или к счастью, мнение "толпы" учитывать должен.
Учитывать, но не тупо следовать. В этом и состоит искусство политика (хотя общий тренд сегодня "долой политиков, даёшь кухарок (новые лица), а то у них денег куры не клюют, а нам на водку не хватает").
Но это не исключает роли президента как лидера. Поэтому меня планы Зе по Донбассу очень даже интересуют.
Сейчас, в связи с получением отлупа от мсье и фрау с последующей капитуляцией Эвропы перед Рашкой, планы могут изрядно поменяться.
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Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
Порохобот в очередной раз врет как дышит - https://zn.ua/POLITICS/otvet-ukrainy-na ... 1904_.html Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.
В принципе кто внимательно следил за темой еще в декабре поняли, что РФ вернут в ПАСЕ. Для тех, кто читает только заголовки, это стало неожиданностью.