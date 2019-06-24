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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3304330533063307> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 155 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 155 Додано: Вів 25 чер, 2019 20:17 Re: Політичні дискусії Faceless написав: В тотально полицейском государстве вы еще из себя непонятно что строите. В тотально полицейском государстве вы еще из себя непонятно что строите. Тю. Так волгарь это типичный ольгинский БОТ. Оператор ПК с ИИ. Что Вы ему хотите доказать если его работа - СТРОИТЬ из себя "эксперта" и "акционера газпрома"? Тю. Так волгарь это типичный ольгинский БОТ. Оператор ПК с ИИ. Что Вы ему хотите доказать если его работа - СТРОИТЬ из себя "эксперта" и "акционера газпрома"? Подолянин Повідомлень: 564 З нами з: 25.05.14 Подякував: 21 раз. Подякували: 96 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 20:21 Волгарь написав: sequence написав: shapo написав: ..

Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских ..Ему это без надобности как и про Текинский конный полк в котором люто ненавидели русских

коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие армии крайовы , галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.

а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем. коллаборационистов всюду во все времена хватало. За немцев воевало несколько дивизий французов, всякие, галичины, власовцы и много прочих. Вопрос всегда стоял об отношении к ним большинства общества.а у нас как в поговорке про двух украинцев составляющих партизанский отряд с одним предателем.

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев. А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.



Тут подтверждаю, Армия Крайова - это польское антифашистское формирование, действующее на аккупированной территории Польши. Также, прошу прощения если что не так вспомню бо этот вопрос интересовал меня лет 30 назад, на Западном фронте СССР была сформирована польская дивизия им. Тадеуша Костюшко, в дальнейшем разросшаяся в Войско Польское, командование которым было возложено на этнического поляка маршала (в то время или позднее сейчас уже не помню) Малиновского.

Отношения между Войском Польским и Армией Крайовой были непростые, когда Советская Армия была на подходе к Варшаве, там началось восстание, в котором также участвовала Армия Крайова. Советские войска тормознулись, возможно намеренно, и восстание было жестоко подавлено.В основе АК были кадровые польские военные, сохранившие верность правительству в изгнании.

Кроме того, в противодействии вермахту принимала участие Армия Людова, сформированная как подпольная организация советским руководством. Тут подтверждаю, Армия Крайова - это польское антифашистское формирование, действующее на аккупированной территории Польши. Также, прошу прощения если что не так вспомню бо этот вопрос интересовал меня лет 30 назад, на Западном фронте СССР была сформирована польская дивизия им. Тадеуша Костюшко, в дальнейшем разросшаяся в Войско Польское, командование которым было возложено на этнического поляка маршала (в то время или позднее сейчас уже не помню) Малиновского.Отношения между Войском Польским и Армией Крайовой были непростые, когда Советская Армия была на подходе к Варшаве, там началось восстание, в котором также участвовала Армия Крайова. Советские войска тормознулись, возможно намеренно, и восстание было жестоко подавлено.В основе АК были кадровые польские военные, сохранившие верность правительству в изгнании.Кроме того, в противодействии вермахту принимала участие Армия Людова, сформированная как подпольная организация советским руководством. rjkz

Повідомлень: 9504 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 20:23 freeze написав: shapo написав: pesikot написав: Итак, мысли по событиям в ПАСЕ

Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.

И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.

Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.

По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.

Вкратце - мутный клоун, который завалил работу. Итак, мысли по событиям в ПАСЕЭто полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.



Порохобот в очередной раз врет как дышит - https://zn.ua/POLITICS/otvet-ukrainy-na ... 1904_.html

Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским. Порохобот в очередной раз врет как дышит -Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.



В принципе кто внимательно следил за темой еще в декабре поняли, что РФ вернут в ПАСЕ.

Для тех, кто читает только заголовки, это стало неожиданностью. В принципе кто внимательно следил за темой еще в декабре поняли, что РФ вернут в ПАСЕ.Для тех, кто читает только заголовки, это стало неожиданностью.



Что еще страннее в позиции песикота, так это отсутствие оценки действиям ЕС, который, как и всегда, предпочел деньги ценностям, разочаровав свидетелей секты "весьмирснами".



Оказывается, о боже мой, что каждый в этом мире сам за себя! А я об этом уже просто устал им твердить. Какая неожиданность, просто ужОс...



Если и после этого ура-патриоты не осознают, что нас сделали пешкой в чужой игре, и помощи ждать неоткуда, кроме как от самих себя, я уже и не знаю - тогда это приговор.



Нападение РФ в 2014-м показало украинцам, что восточный "брат" - мародер и разбойник. В 2019-м пора бы уже открыть глаза и в отношении западного "брата", для которого не пахнут ни российский газ, ни украинский лес! Глядишь, осознав, что находишься в окружении одних "доброжелателей", и появится, наконец, проукраинская, а не проевропейская, или пророссийская, позиция - на 29-м году независимости то уже пора... Что еще страннее в позиции, так это отсутствие оценки действиям ЕС, который, как и всегда, предпочел деньги ценностям, разочаровав свидетелей секты "весьмирснами".Оказывается, о боже мой, что каждый в этом мире сам за себя! А я об этом уже просто устал им твердить. Какая неожиданность, просто ужОс...Если и после этого ура-патриоты не осознают, что нас сделали пешкой в чужой игре, и помощи ждать неоткуда, кроме как от самих себя, я уже и не знаю - тогда это приговор.Нападение РФ в 2014-м показало украинцам, что восточный "брат" - мародер и разбойник. В 2019-м пора бы уже открыть глаза и в отношении западного "брата", для которого не пахнут ни российский газ, ни украинский лес! Глядишь, осознав, что находишься в окружении одних "доброжелателей", и появится, наконец, проукраинская, а не проевропейская, или пророссийская, позиция - на 29-м году независимости то уже пора... zРадио

Повідомлень: 2626 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 20:28 zРадио написав:

Самая однородная политическая нация - это северные корейцы



А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)



К этому призывает сепаратист Libo?.. Самая однородная политическая нация - это северные корейцыА рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)К этому призывает сепаратист?..



Сепаратист Libo призывает вас понять следующую объективную реальность.

В последней схватке с русским варварством мы потерпели локальное поражение. Поражение не глобальное, а всего лишь локальное. У нас вырезали два гангренящих органа - Крым и часть Донбасса. Самое тупое, подонистое и омерзительное население, мешавшее нам двигаться вперед и затягивающее нас в трясину русской отсталости и безысходности. Но у нас осталась самая продвинутая, самая интеллектуально развитая часть нации, которую теперь объединяет единая цель и единые ценности. Вперед к этим целям! Мы теперь свободны в своих действиях, мы скинули со своих ног эти русские кандалы!

А как быть с нашими территориями? Забыть вместе с этими животными, которые там за русский мир?

Отнюдь.

А что делать?

Ждать. Просто ждать. И готовиться впиться в горло пида-рашки.

Скоро настанет подходящий момент. Фундаментальные социальные потрясения, крах режима Путина и конец России. Масоны завершают эту работу. Уже пида-рашке остался год-два. Тогда и вернем себе не только исконно украинские территории (Кубань, Курск, Воронеж, Ростов, Зеленый Клин и т.д.), но как наиболее пострадавшая от русского варварства нация мы будем претендовать и на некоторые северные нефтеносные регионы, освоенные в свое время украинцами.

А с населением Крыма и Донбасса будем решать уже тогда.

Я бы лично предложил вывезти их в куда-нибудь в Забайкалье в будущую зону ответственности Китая. Нам этот русскоговорящий навоз на нашей территории не нужен.

Но это будет потом.

Пока мы єднаймося, шануймося й точимо ножі на русню. Скоро знадобляться.

Слава Україні!

Смерть москалям!

Сепаратистпризывает вас понять следующую объективную реальность.В последней схватке с русским варварством мы потерпели локальное поражение. Поражение не глобальное, а всего лишь локальное. У нас вырезали два гангренящих органа - Крым и часть Донбасса. Самое тупое, подонистое и омерзительное население, мешавшее нам двигаться вперед и затягивающее нас в трясину русской отсталости и безысходности. Но у нас осталась самая продвинутая, самая интеллектуально развитая часть нации, которую теперь объединяет единая цель и единые ценности. Вперед к этим целям! Мы теперь свободны в своих действиях, мы скинули со своих ног эти русские кандалы!А как быть с нашими территориями? Забыть вместе с этими животными, которые там за русский мир?Отнюдь.А что делать?Ждать. Просто ждать. И готовиться впиться в горло пида-рашки.Скоро настанет подходящий момент. Фундаментальные социальные потрясения, крах режима Путина и конец России. Масоны завершают эту работу. Уже пида-рашке остался год-два. Тогда и вернем себе не только исконно украинские территории (Кубань, Курск, Воронеж, Ростов, Зеленый Клин и т.д.), но как наиболее пострадавшая от русского варварства нация мы будем претендовать и на некоторые северные нефтеносные регионы, освоенные в свое время украинцами.А с населением Крыма и Донбасса будем решать уже тогда.Я бы лично предложил вывезти их в куда-нибудь в Забайкалье в будущую зону ответственности Китая. Нам этот русскоговорящий навоз на нашей территории не нужен.Но это будет потом.Пока мы єднаймося, шануймося й точимо ножі на русню. Скоро знадобляться.Слава Україні!Смерть москалям! Libo 2

Повідомлень: 7168 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 20:31 Кармелюк написав: zРадио написав:



Політичні дискусії



Цитату коли надасиш?

Чи аби ляпнути? Цитату коли надасиш?Чи аби ляпнути?



Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!



Твоя цитата на эту тему по ссылке, которую ты сам дал

В процессе расследования главное не выйти на самого себя (с) Так вот и ты опростоволосился Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!Твоя цитата на эту тему по ссылке, которую ты сам далВ процессе расследования главное не выйти на самого себя (с) Так вот и ты опростоволосился zРадио

Повідомлень: 2626 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 20:51 vitaliian написав: Libo написав: Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.

це якicь еротичнi фантазii.

З Польщею, пiсля 2СВ чомусь нiчого не сталося подiбного, може тому, що не прагнула знову стати iмперiею? це якicь еротичнi фантазii.З Польщею, пiсля 2СВ чомусь нiчого не сталося подiбного, може тому, що не прагнула знову стати iмперiею? В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15774 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 20:55 zРадио написав: Frant написав:

ЗРадіо вже розчарувався в "доблесному" Зе- і його "непідкупній" команді???

ЗРадіо вже розчарувався в "доблесному" Зе- і його "непідкупній" команді???



А когда я им очаровывался? А ну найди - жду



Frant написав: Так що, голосуємо за мову, армію і томос?)))) За українізацію України??? Так що, голосуємо за мову, армію і томос?)))) За українізацію України???



Не это первоочередное - нужна де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация. Извини, если последнее слово было очень сложным А когда я им очаровывался?А ну найди - ждуНе это первоочередное - нужна де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация. Извини, если последнее слово было очень сложным

дiджiталiзацiя, ось що складне слово дiджiталiзацiя, ось що складне слово В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15774 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 21:01 flyman написав: zРадио написав:

Не это первоочередное - нужна де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация. Извини, если последнее слово было очень сложным Не это первоочередное - нужна де-монополизация, де-офшоризация и де-рейдеризация. Извини, если последнее слово было очень сложным

дiджiталiзацiя, ось що складне слово дiджiталiзацiя, ось що складне слово



Согласен. Человек-боксер так пыжился над ним - даже как-то жалко стало



Согласен. Человек-боксер так пыжился над ним - даже как-то жалко стало zРадио

Повідомлень: 2626 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 21:06 Libo написав: У нас вырезали два гангренящих органа - Крым и часть Донбасса. Самое тупое, подонистое и омерзительное население, мешавшее нам двигаться вперед и затягивающее нас в трясину русской отсталости и безысходности. У нас вырезали два гангренящих органа - Крым и часть Донбасса. Самое, мешавшее нам двигаться вперед и затягивающее нас в трясину русской отсталости и безысходности.



Модераторы, вот вы спускаете ксенофобию старому алкашу, а он вам на голову все плотнее и плотнее садится! Это хорошо, что ваше внимание обращаю на это я, но могу и пропустить ведь - а если обратят внимание служители юстиции?.. Модераторы, вот вы спускаете ксенофобию старому алкашу, а он вам на голову все плотнее и плотнее садится! Это хорошо, что ваше внимание обращаю на это я, но могу и пропустить ведь - а если обратят внимание служители юстиции?.. zРадио

Повідомлень: 2626 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 21:14 zРадио написав: freeze написав:

Здесь для легализации и нелюстрации Богдана просто переименовали заведение.

Все работающие в Офисе президента уж абсолютно точно не подлежат люстрации. Теперь нет вопросов. Здесь для легализации и нелюстрации Богдана просто переименовали заведение.Все работающие в Офисе президента уж абсолютно точно не подлежат люстрации. Теперь нет вопросов.



Насколько я знаю, никто в АП, даже Глава, не является госслужащим, поэтому для защиты Богдана от люстрации совсем необязательно было делать фиктивные структурные изменения.



Надеюсь, этот "ребрендинг" хотя бы пиарить в качестве реального преобразования не будут. А если будут, это станет первым пробитым Зеленским дном Насколько я знаю, никто в АП, даже Глава, не является госслужащим, поэтому для защиты Богдана от люстрации совсем необязательно было делать фиктивные структурные изменения.Надеюсь, этот "ребрендинг" хотя бы пиарить в качестве реального преобразования не будут. А если будут, это станет первым пробитым Зеленским дном

Р ІІ. п.5

https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/00/01/25/e16d4055161042a902ec211c21363651_1432817845.pdf Р ІІ. п.5 Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 8266 З нами з: 03.11.08 Подякував: 671 раз. Подякували: 1804 раз. Профіль 1 6 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3304330533063307> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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