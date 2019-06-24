Тю. Так волгарь это типичный ольгинский БОТ. Оператор ПК с ИИ. Что Вы ему хотите доказать если его работа - СТРОИТЬ из себя "эксперта" и "акционера газпрома"?
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:17
Re: Політичні дискусії
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:21
Тут подтверждаю, Армия Крайова - это польское антифашистское формирование, действующее на аккупированной территории Польши. Также, прошу прощения если что не так вспомню бо этот вопрос интересовал меня лет 30 назад, на Западном фронте СССР была сформирована польская дивизия им. Тадеуша Костюшко, в дальнейшем разросшаяся в Войско Польское, командование которым было возложено на этнического поляка маршала (в то время или позднее сейчас уже не помню) Малиновского.
Отношения между Войском Польским и Армией Крайовой были непростые, когда Советская Армия была на подходе к Варшаве, там началось восстание, в котором также участвовала Армия Крайова. Советские войска тормознулись, возможно намеренно, и восстание было жестоко подавлено.В основе АК были кадровые польские военные, сохранившие верность правительству в изгнании.
Кроме того, в противодействии вермахту принимала участие Армия Людова, сформированная как подпольная организация советским руководством.
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:23
Что еще страннее в позиции песикота, так это отсутствие оценки действиям ЕС, который, как и всегда, предпочел деньги ценностям, разочаровав свидетелей секты "весьмирснами".
Оказывается, о боже мой, что каждый в этом мире сам за себя! А я об этом уже просто устал им твердить. Какая неожиданность, просто ужОс...
Если и после этого ура-патриоты не осознают, что нас сделали пешкой в чужой игре, и помощи ждать неоткуда, кроме как от самих себя, я уже и не знаю - тогда это приговор.
Нападение РФ в 2014-м показало украинцам, что восточный "брат" - мародер и разбойник. В 2019-м пора бы уже открыть глаза и в отношении западного "брата", для которого не пахнут ни российский газ, ни украинский лес! Глядишь, осознав, что находишься в окружении одних "доброжелателей", и появится, наконец, проукраинская, а не проевропейская, или пророссийская, позиция - на 29-м году независимости то уже пора...
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:28
Сепаратист Libo призывает вас понять следующую объективную реальность.
В последней схватке с русским варварством мы потерпели локальное поражение. Поражение не глобальное, а всего лишь локальное. У нас вырезали два гангренящих органа - Крым и часть Донбасса. Самое тупое, подонистое и омерзительное население, мешавшее нам двигаться вперед и затягивающее нас в трясину русской отсталости и безысходности. Но у нас осталась самая продвинутая, самая интеллектуально развитая часть нации, которую теперь объединяет единая цель и единые ценности. Вперед к этим целям! Мы теперь свободны в своих действиях, мы скинули со своих ног эти русские кандалы!
А как быть с нашими территориями? Забыть вместе с этими животными, которые там за русский мир?
Отнюдь.
А что делать?
Ждать. Просто ждать. И готовиться впиться в горло пида-рашки.
Скоро настанет подходящий момент. Фундаментальные социальные потрясения, крах режима Путина и конец России. Масоны завершают эту работу. Уже пида-рашке остался год-два. Тогда и вернем себе не только исконно украинские территории (Кубань, Курск, Воронеж, Ростов, Зеленый Клин и т.д.), но как наиболее пострадавшая от русского варварства нация мы будем претендовать и на некоторые северные нефтеносные регионы, освоенные в свое время украинцами.
А с населением Крыма и Донбасса будем решать уже тогда.
Я бы лично предложил вывезти их в куда-нибудь в Забайкалье в будущую зону ответственности Китая. Нам этот русскоговорящий навоз на нашей территории не нужен.
Но это будет потом.
Пока мы єднаймося, шануймося й точимо ножі на русню. Скоро знадобляться.
Слава Україні!
Смерть москалям!
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:31
Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!
Твоя цитата на эту тему по ссылке, которую ты сам дал
В процессе расследования главное не выйти на самого себя (с) Так вот и ты опростоволосился
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:51
це якicь еротичнi фантазii.
З Польщею, пiсля 2СВ чомусь нiчого не сталося подiбного, може тому, що не прагнула знову стати iмперiею?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 25 чер, 2019 20:55
дiджiталiзацiя, ось що складне слово
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:01
Додано: Вів 25 чер, 2019 21:06
Модераторы, вот вы спускаете ксенофобию старому алкашу, а он вам на голову все плотнее и плотнее садится! Это хорошо, что ваше внимание обращаю на это я, но могу и пропустить ведь - а если обратят внимание служители юстиции?..
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