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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3304330533063307

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
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Радикальна партія
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0
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0
0
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6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:17

Re: Політичні дискусії

Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:27

  zРадио написав:
Модераторы, вот вы спускаете ксенофобию старому алкашу, а он вам на голову все плотнее и плотнее садится! Это хорошо, что ваше внимание обращаю на это я, но могу и пропустить ведь - а если обратят внимание служители юстиции?..


Я е. тебя и твою юстицию.
Я выражаю свое мнение в стране, где свобода слова гарантирована конституцией.
А украинская юстиция должна заняться тобой и выяснить, за сколько ты продал свою никчемную и жалкую душонку русской свиноте.
У тебя совесть есть? Не стыдно?
Позор. :oops:
Libo
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:35

Re: Політичні дискусії

За маты на форуме ( к тому же "зековские")полагается удаление дней так на тридцать.

Это уже вообще больным надо быть на всю голову,чтобы материться на финансовом форуме.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:41

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:[quoe="4693060:zРадио"]Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін...
Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.

Это уже, извините, явное ошибочное восприятие ситуации.
Сильные стороны априори не могут не быть у такого огромнейшего образования, как совок, просуществовавшего не один десяток лет в условиях конкурирующего окружения, мягко говоря.
Ключевые слова: огромнейшего (то есть не затерявшаяся деревня), десятки лет (т.е. не случайно год-два), конкурирующего окружения.
Или иначе: весь развитой капиталистический мир не смог одолеть большевистское коммун. образование, захватившее власть и контроль над огромнейшими мировыми ресурсами, просто так?)))
Ще раз
Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному
Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному
Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.

І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.

Тому
Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.[/quote]
Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал.
Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих.
В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.

Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами.
Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон.
detroytred
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 21:51

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ще раз
Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному
Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному
Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.

І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.

Тому
Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.
Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал.
Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих.
В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.

Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами.
Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон.
При чому тут баланс і обєктивність?
Сильними сторонами соціалістичного СРСР можна назвати
-швидку індустріалізацію
-безплатну медицину
-низькі тарифи
-безкоштовне житло
-спортивні секції
-відносно низьке розшарування доходів....
Але
швидку індустріалізацію- зробили за рахунок голодомору і Гулагу
безплатна медицина-привела до повного узаконення хабарів
низькі тарифи - до проблем в ЖКХ ,з якими до сьогодні не розібрались
безкоштовне житло - субсидії
спортивні секції -підвищенне навантаження на виробника
низьке розшарування доходів-дестимулювали тих хто міг і не стимулювали тих хто не хотів...

Таким чином-вся система була приречена,бо її розходи були вищі її доходів.
Жити при перевищені розходів над доходами - можна .просто не довго.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:03

  Автор77 написав:Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный.

За отсутствием шапок, юбки не поднимал, топики не сдергивал?
Пенс
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:17

Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:28

  freeze написав:Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook.



https://novynarnia.com/2019/06/25/okruzhniy-adminsud-kiyeva-skasuvav-naymenuvannya-prospektiv-banderi-i-shuhevicha/?fbclid=IwAR0AnCQ8lqb9dJylM9T39KCt3o39jxayWL_kZIKoFRa6xZh58c6FA8IP9_M

“Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві. Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспектів Московського на Бандери і Ватутіна на Шухевича. Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!” – зазначив В’ятрович у коментарі “Новинарні“.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:35

  zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:37

  vitaliian написав:
  Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.


100500 плюсов
Почему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.
Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.
Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях.
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