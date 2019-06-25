Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3304330533063307 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 155 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 155 Додано: Вів 25 чер, 2019 21:17 Re: Політичні дискусії Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный. Автор77 Повідомлень: 374 З нами з: 09.11.16 Подякував: 46 раз. Подякували: 447 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 21:27 zРадио написав:

Модераторы, вот вы спускаете ксенофобию старому алкашу, а он вам на голову все плотнее и плотнее садится! Это хорошо, что ваше внимание обращаю на это я, но могу и пропустить ведь - а если обратят внимание служители юстиции?.. Модераторы, вот вы спускаете ксенофобию старому алкашу, а он вам на голову все плотнее и плотнее садится! Это хорошо, что ваше внимание обращаю на это я, но могу и пропустить ведь - а если обратят внимание служители юстиции?..



Я е. тебя и твою юстицию.

Я выражаю свое мнение в стране, где свобода слова гарантирована конституцией.

А украинская юстиция должна заняться тобой и выяснить, за сколько ты продал свою никчемную и жалкую душонку русской свиноте.

У тебя совесть есть? Не стыдно?

Позор. Я е. тебя и твою юстицию.Я выражаю свое мнение в стране, где свобода слова гарантирована конституцией.А украинская юстиция должна заняться тобой и выяснить, за сколько ты продал свою никчемную и жалкую душонку русской свиноте.У тебя совесть есть? Не стыдно?Позор. Libo 2

Повідомлень: 7169 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 21:35 Re: Політичні дискусії За маты на форуме ( к тому же "зековские")полагается удаление дней так на тридцать.



Это уже вообще больным надо быть на всю голову,чтобы материться на финансовом форуме. Автор77 Повідомлень: 374 З нами з: 09.11.16 Подякував: 46 раз. Подякували: 447 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 21:41 budivelnik написав: detroytred написав: budivelnik написав: [quoe="4693060:zРадио"]Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах [quoe="4693060:zРадио"]Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах Не має сильних і слабких сторін...

Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель. Не має сильних і слабких сторін...Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами, просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.

Это уже, извините, явное ошибочное восприятие ситуации.

Сильные стороны априори не могут не быть у такого огромнейшего образования, как совок, просуществовавшего не один десяток лет в условиях конкурирующего окружения, мягко говоря.

Ключевые слова: огромнейшего (то есть не затерявшаяся деревня), десятки лет (т.е. не случайно год-два), конкурирующего окружения.

Или иначе: весь развитой капиталистический мир не смог одолеть большевистское коммун. образование, захватившее власть и контроль над огромнейшими мировыми ресурсами, просто так?))) Это уже, извините, явное ошибочное восприятие ситуации.Сильные стороны априори не могут не быть у такого огромнейшего образования, как совок, просуществовавшего не один десяток лет в условиях конкурирующего окружения, мягко говоря.Ключевые слова: огромнейшего (то есть не затерявшаяся деревня), десятки лет (т.е. не случайно год-два), конкурирующего окружения.Или иначе: весь развитой капиталистический мир не смог одолеть большевистское коммун. образование, захватившее власть и контроль над огромнейшими мировыми ресурсами, просто так?))) Ще раз

Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному

Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному

Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.



І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.



Тому

Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.[/quote]

Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал.

Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих.

В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.



Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами.

Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон. Ще разРабовласницький лад існував сотні років і програв феодальномуФеодальний існував сотні років і програв капіталістичномуСоціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.ТомуЯкщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.[/quote]Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал.Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих.В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами.Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон. detroytred

Повідомлень: 21909 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 21:51 detroytred написав: budivelnik написав: Ще раз

Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному

Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному

Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.



І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.



Тому

Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення. Ще разРабовласницький лад існував сотні років і програв феодальномуФеодальний існував сотні років і програв капіталістичномуСоціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.ТомуЯкщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення. Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал.

Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих.

В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.



Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами.

Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон. Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал.Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих.В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами.Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон. При чому тут баланс і обєктивність?

Сильними сторонами соціалістичного СРСР можна назвати

-швидку індустріалізацію

-безплатну медицину

-низькі тарифи

-безкоштовне житло

-спортивні секції

-відносно низьке розшарування доходів....

Але

швидку індустріалізацію- зробили за рахунок голодомору і Гулагу

безплатна медицина-привела до повного узаконення хабарів

низькі тарифи - до проблем в ЖКХ ,з якими до сьогодні не розібрались

безкоштовне житло - субсидії

спортивні секції -підвищенне навантаження на виробника

низьке розшарування доходів-дестимулювали тих хто міг і не стимулювали тих хто не хотів...



Таким чином-вся система була приречена,бо її розходи були вищі її доходів.

Жити при перевищені розходів над доходами - можна .просто не довго. При чому тут баланс і обєктивність?Сильними сторонами соціалістичного СРСР можна назвати-швидку індустріалізацію-безплатну медицину-низькі тарифи-безкоштовне житло-спортивні секції-відносно низьке розшарування доходів....Алешвидку індустріалізацію- зробили за рахунок голодомору і Гулагубезплатна медицина-привела до повного узаконення хабарівнизькі тарифи - до проблем в ЖКХ ,з якими до сьогодні не розібралисьбезкоштовне житло - субсидіїспортивні секції -підвищенне навантаження на виробниканизьке розшарування доходів-дестимулювали тих хто міг і не стимулювали тих хто не хотів...Таким чином-вся система була приречена,бо її розходи були вищі її доходів.Жити при перевищені розходів над доходами - можна .просто не довго. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21059 З нами з: 15.01.09 Подякував: 143 раз. Подякували: 2101 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 22:03 Автор77 написав: Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный. Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный.

За отсутствием шапок, юбки не поднимал, топики не сдергивал? За отсутствием шапок, юбки не поднимал, топики не сдергивал? Пенс

Повідомлень: 235 З нами з: 04.09.15 Подякував: 203 раз. Подякували: 21 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 22:17 Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.



Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook. freeze 4 Повідомлень: 11957 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3587 раз. Подякували: 5228 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 22:28 freeze написав: Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.



Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook. Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook.





https://novynarnia.com/2019/06/25/okruzhniy-adminsud-kiyeva-skasuvav-naymenuvannya-prospektiv-banderi-i-shuhevicha/?fbclid=IwAR0AnCQ8lqb9dJylM9T39KCt3o39jxayWL_kZIKoFRa6xZh58c6FA8IP9_M



“Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві. Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспектів Московського на Бандери і Ватутіна на Шухевича. Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!” – зазначив В’ятрович у коментарі “Новинарні“. “Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві. Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспектів Московського на Бандери і Ватутіна на Шухевича. Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!” – зазначив В’ятрович у коментарі “Новинарні“. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15775 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 927 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 22:35 zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках! Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес. Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 15997 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 22:37 vitaliian написав: Libo написав: Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.



100500 плюсов

Почему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.

Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.

Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях. 100500 плюсовПочему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях. rjkz

Повідомлень: 9505 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 3304330533063307 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: Starikan і 2 гостейМодератори: ТупУм