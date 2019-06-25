Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав: Модераторы, вот вы спускаете ксенофобию старому алкашу, а он вам на голову все плотнее и плотнее садится! Это хорошо, что ваше внимание обращаю на это я, но могу и пропустить ведь - а если обратят внимание служители юстиции?..
Я е. тебя и твою юстицию. Я выражаю свое мнение в стране, где свобода слова гарантирована конституцией. А украинская юстиция должна заняться тобой и выяснить, за сколько ты продал свою никчемную и жалкую душонку русской свиноте. У тебя совесть есть? Не стыдно? Позор.
budivelnik написав:[quoe="4693060:zРадио"]Я говорю и о сильных, и о слабых сторонах
Не має сильних і слабких сторін... Совок-розвалився,тим самим довівши неефективність своєї економіки,в якій те що сьогодні вважається деякими фантазерами сильними сторонами , просто пришивдшило розвал всієї системи в цілому,бо економіка не могла генерувати необхідну кількість ресурсів для тривалого функціонування цих сильних сторін , а тому совок і його наступниця ерефія , постійно провокує різні війни-конфлікти ,з допомогою яких навязую думку населенню , що винуваті зовнішні сили ( в якості життя населення) а не економічна модель.
Это уже, извините, явное ошибочное восприятие ситуации. Сильные стороны априори не могут не быть у такого огромнейшего образования, как совок, просуществовавшего не один десяток лет в условиях конкурирующего окружения, мягко говоря. Ключевые слова: огромнейшего (то есть не затерявшаяся деревня), десятки лет (т.е. не случайно год-два), конкурирующего окружения. Или иначе: весь развитой капиталистический мир не смог одолеть большевистское коммун. образование, захватившее власть и контроль над огромнейшими мировыми ресурсами, просто так?)))
Ще раз Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.
І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.
Тому Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.[/quote] Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал. Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих. В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.
Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами. Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон.
budivelnik написав:Ще раз Рабовласницький лад існував сотні років і програв феодальному Феодальний існував сотні років і програв капіталістичному Соціалізм(комунізм-фашизм) існував десятки років і програв капіталістичному.
І при цьому в кожному з існуючих устроїв булиречі які його знищували .а були й такі які наступники брали на озброєнння.
Тому Якщо націонал-соціалізм в Німеччині проіснував 20 років це не говорить про те що там не було хороших речей - ті самі дороги , але по своїй суті,якщо державне утворення не прожило й 100 років(як наприклад СРСР) то не залежно від причин його розпаду, мінуси цього утворення перевищували плюси цього утворення.
Так то, что баланс позитива и негатива в совке оказался минусовым (негативным) никто не оспаривал. Речь шла о наличии сильных (позитивных) составляющих. В ответ на Ваше отрицание этого, сведению к негативу.
Кстати, тоже самое происходит по многим другим вопросам при дискуссии с Вами. Объективность в том и состоит - в рассмотрении всех сторон.
При чому тут баланс і обєктивність? Сильними сторонами соціалістичного СРСР можна назвати -швидку індустріалізацію -безплатну медицину -низькі тарифи -безкоштовне житло -спортивні секції -відносно низьке розшарування доходів.... Але швидку індустріалізацію- зробили за рахунок голодомору і Гулагу безплатна медицина-привела до повного узаконення хабарів низькі тарифи - до проблем в ЖКХ ,з якими до сьогодні не розібрались безкоштовне житло - субсидії спортивні секції -підвищенне навантаження на виробника низьке розшарування доходів-дестимулювали тих хто міг і не стимулювали тих хто не хотів...
Таким чином-вся система була приречена,бо її розходи були вищі її доходів. Жити при перевищені розходів над доходами - можна .просто не довго.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
“Ще одна спроба реваншу. Тепер у Києві. Суд частково задовольнив позовні вимоги, скасував рішення про перейменування проспектів Московського на Бандери і Ватутіна на Шухевича. Повний текст з мотивацією буде за 5 днів. Отримаємо повний текст, будемо подавати апеляцію. Боротьба триває!” – зазначив В’ятрович у коментарі “Новинарні“.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!
Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.
100500 плюсов Почему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность. Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства. Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях.