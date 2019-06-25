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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3306330733083309> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 155 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 40 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 5% 7 Всього голосів : 155 Додано: Вів 25 чер, 2019 22:43 freeze написав: Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook. Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook.

Безотносительно к конкретному решению суда:

Юристы, поясните: верно ли, что любой суд может отменить решение любого органа власти?

Получается, что судебная ветка власти может подмять под себя все остальные? Безотносительно к конкретному решению суда:Юристы, поясните: верно ли, что любой суд может отменить решение любого органа власти?Получается, что судебная ветка власти может подмять под себя все остальные? Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр Starikan 2 Повідомлень: 15998 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1510 раз. Подякували: 2473 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 22:44 zРадио написав: vitaliian написав: Libo написав: Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот.



Самая однородная политическая нация - это северные корейцы



А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)



К этому призывает сепаратист Libo?.. Самая однородная политическая нация - это северные корейцыА рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)К этому призывает сепаратист?..



И это "европейские ценности"?

Стоит ли удивляться, что ПАСЕ "устала" защищать таких нетерпимых к европейским ценностям дикарей?

Не напомните, что там пару дней назад произошло с представителями ЛГБТ сообщества? Кажется их отметелили нацики?

Для Европы ЛГБТ - ну очень больная тема.

А мы так не по европейски с ними.

Ешьте. И это "европейские ценности"?Стоит ли удивляться, что ПАСЕ "устала" защищать таких нетерпимых к европейским ценностям дикарей?Не напомните, что там пару дней назад произошло с представителями ЛГБТ сообщества? Кажется их отметелили нацики?Для Европы ЛГБТ - ну очень больная тема.А мы так не по европейски с ними.Ешьте. rjkz

Повідомлень: 9506 З нами з: 31.01.12 Подякував: 4224 раз. Подякували: 2217 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 22:47 budivelnik

Как это причём тут баланс?))))

Я сказал то же самое, что и Вы, только употребив данный термин.



С Вами сложно дискутировать.

Сначала Вы не признание наличие сильных сторон, потом сами же их перечисляете.



ЗЫ. В совке был не социализм, а государственный капитализм.

Государство стало собственником основных средств производства в обществе.

То есть вместо миллионов частных собственников стал один большой. Государство. Владелец капитала.



Рыночный капитализм - рынок - конкуренция множества собственников.



Проще - большевики обманули работяг и крестьян, пообещав им землю и фабрики.



Проигрыш совка обусловлен главными причинами - низкой внутренней конкуренцией, размером рынка, нерациональным использованием ресурсов, враждебным окружением более развитых стран. Мертво рожденное дитя. До срока и криво сделанное. detroytred

Повідомлень: 21910 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3231 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 23:00 Re: Політичні дискусії Starikan написав: Юристы, поясните: верно ли, что любой суд может отменить решение любого органа власти?



Есть такая формулировка - в пределах своей компетенции. Есть такая формулировка - в пределах своей компетенции. freeze 4 Повідомлень: 11959 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3587 раз. Подякували: 5228 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 23:01 Starikan написав: zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках! Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес. Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.



Смешно читать - а ВБ и США тоже ставили трибуналу подобные условия? Зачем придумывать несуществующие факты? К счастью, в руководстве СССР были люди умнее вас, и до подобной постановки вопроса никто никогда не опустился бы. Более того, о трибунале договорились в Ялте, и от СССР, как наиболее пострадавшей стороны, в Нюрнберге было больше всего обвинителей Смешно читать - а ВБ и США тоже ставили трибуналу подобные условия?Зачем придумывать несуществующие факты? К счастью, в руководстве СССР были люди умнее вас, и до подобной постановки вопроса никто никогда не опустился бы. Более того, о трибунале договорились в Ялте, и от СССР, как наиболее пострадавшей стороны, в Нюрнберге было больше всего обвинителей zРадио

Повідомлень: 2631 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 23:01 Пенс написав: Автор77 написав: Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный. Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный.

За отсутствием шапок, юбки не поднимал, топики не сдергивал? За отсутствием шапок, юбки не поднимал, топики не сдергивал?

На этот раз гетманская корона не натирала извилину, да и отсутствие президентской охраны оказывало на По стойкий отрезвляющий эффект На этот раз гетманская корона не натирала извилину, да и отсутствие президентской охраны оказывало на По стойкий отрезвляющий эффект antey1969 1

Повідомлень: 8399 З нами з: 30.11.11 Подякував: 1005 раз. Подякували: 2247 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 23:12 Libo написав:

Я е. тебя и твою юстицию.

Я е. тебя и твою юстицию.



Оно и заметно...



Libo написав: Я выражаю свое мнение в стране, где свобода слова гарантирована конституцией.

Я выражаю свое мнение в стране, где свобода слова гарантирована конституцией.



Свобода слова и вседозволенность - разные вещи. Оскорбляя украинских граждан по территориальному признаку, ты разжигаешь рознь внутри страны и помогаешь российской агрессии.



Libo написав: А украинская юстиция должна заняться тобой и выяснить, за сколько ты продал свою никчемную и жалкую душонку русской свиноте.

У тебя совесть есть? Не стыдно?

Позор. А украинская юстиция должна заняться тобой и выяснить, за сколько ты продал свою никчемную и жалкую душонку русской свиноте.У тебя совесть есть? Не стыдно?Позор.



Бла-бла-бла ни о чем! Ни одного факта и даже намека на симпатию к раше ты у меня не найдешь! Потому что нет никакой симпатии - есть антипатия с анализом их возможностей продолжать, или даже усиливать агрессию против нас!



А вот твоя ксенофобия по отношению к гражданам Украины, попавшим в эпицентр российской агрессии, просто за километр кричит! Оно и заметно...Свобода слова и вседозволенность - разные вещи. Оскорбляя украинских граждан по территориальному признаку, ты разжигаешь рознь внутри страны и помогаешь российской агрессии.Бла-бла-бла ни о чем! Ни одного факта и даже намека на симпатию к раше ты у меня не найдешь! Потому что нет никакой симпатии - есть антипатия с анализом их возможностей продолжать, или даже усиливать агрессию против нас!А вот твоя ксенофобия по отношению к гражданам Украины, попавшим в эпицентр российской агрессии, просто за километр кричит! zРадио

Повідомлень: 2631 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 23:20 rjkz написав: zРадио написав:

Самая однородная политическая нация - это северные корейцы



А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)



К этому призывает сепаратист Libo?.. Самая однородная политическая нация - это северные корейцыА рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)К этому призывает сепаратист?..



И это "европейские ценности"?

Стоит ли удивляться, что ПАСЕ "устала" защищать таких нетерпимых к европейским ценностям дикарей?

Не напомните, что там пару дней назад произошло с представителями ЛГБТ сообщества? Кажется их отметелили нацики?

Для Европы ЛГБТ - ну очень больная тема.

А мы так не по европейски с ними.

Ешьте. И это "европейские ценности"?Стоит ли удивляться, что ПАСЕ "устала" защищать таких нетерпимых к европейским ценностям дикарей?Не напомните, что там пару дней назад произошло с представителями ЛГБТ сообщества? Кажется их отметелили нацики?Для Европы ЛГБТ - ну очень больная тема.А мы так не по европейски с ними.Ешьте.



Для справедлвости, та цитата Тягнибока не самая свежая - ей, по памяти, лет 15. Я сомневаюсь, что он так уже не думает. Но хотя бы публично не осмеливается говорить



К решению ПАСЕ это отношения не имеет. Просто европейцы - прагматичные и меркантильные люди. По отношению к ним путин агрессию не проявляет, а значит и бабло терять за украинцев - (с их точки зрения) нечего...



PS: ЛГБТ-марш, вроде бы, без особых инцидентов в этом году прошел. Если честно, то я против гонения геев, и поддерживаю давление ЕС на украинскую власть и общество в данном вопросе Для справедлвости, та цитата Тягнибока не самая свежая - ей, по памяти, лет 15. Я сомневаюсь, что он так уже не думает. Но хотя бы публично не осмеливается говоритьК решению ПАСЕ это отношения не имеет. Просто европейцы - прагматичные и меркантильные люди. По отношению к ним путин агрессию не проявляет, а значит и бабло терять за украинцев - (с их точки зрения) нечего...PS: ЛГБТ-марш, вроде бы, без особых инцидентов в этом году прошел. Если честно, то я против гонения геев, и поддерживаю давление ЕС на украинскую власть и общество в данном вопросе zРадио

Повідомлень: 2631 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 23:32 zРадио написав: Starikan написав: zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках! Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес. Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.



Смешно читать - а ВБ и США тоже ставили трибуналу подобные условия? Зачем придумывать несуществующие факты? К счастью, в руководстве СССР были люди умнее вас, и до подобной постановки вопроса никто никогда не опустился бы. Более того, о трибунале договорились в Ялте, и от СССР, как наиболее пострадавшей стороны, в Нюрнберге было больше всего обвинителей Смешно читать - а ВБ и США тоже ставили трибуналу подобные условия?Зачем придумывать несуществующие факты? К счастью, в руководстве СССР были люди умнее вас, и до подобной постановки вопроса никто никогда не опустился бы. Более того, о трибунале договорились в Ялте, и от СССР, как наиболее пострадавшей стороны, в Нюрнберге было больше всего обвинителей





На, посмійся ще трішки, тільки дивись не надірви живота:



"Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала «Комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». Возглавлял её замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский. В Лондон, где победители готовили устав Нюрнбергского трибунала, делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. В нём было девять пунктов. Первым пунктом был секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и всё, что с ним связано. Последний пункт касался Западной Украины и Западной Белоруссии и проблемы советско-польских отношений. В результате между представителями СССР и союзниками заранее была достигнута договорённость о вопросах, подлежащих обсуждению, и согласован список тем, которые не должны были быть затронуты во время судебного процесса[4][5].

Как теперь документально установлено (материалы по этому вопросу находятся в ЦГАОР и были обнаружены Н. С. Лебедевой и Ю. Н. Зоря), в момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне, но она была немедленно подхвачена Молотовым и Вышинским (разумеется, с одобрения Сталина). Одним из пунктов был советско-германский пакт о ненападении.

— Лев Безыменский. Предисловие к кн.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939. —М.: Прогресс, 1990." На, посмійся ще трішки, тільки дивись не надірви живота:"Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала «Комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». Возглавлял её замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский. В Лондон, где победители готовили устав Нюрнбергского трибунала, делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. В нём было девять пунктов. Первым пунктом был секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и всё, что с ним связано. Последний пункт касался Западной Украины и Западной Белоруссии и проблемы советско-польских отношений. В результате между представителями СССР и союзниками заранее была достигнута договорённость о вопросах, подлежащих обсуждению, и согласован список тем, которые не должны были быть затронуты во время судебного процесса[4][5].Как теперь документально установлено (материалы по этому вопросу находятся в ЦГАОР и были обнаружены Н. С. Лебедевой и Ю. Н. Зоря), в момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне, но она была немедленно подхвачена Молотовым и Вышинским (разумеется, с одобрения Сталина). Одним из пунктов был советско-германский пакт о ненападении.— Лев Безыменский. Предисловие к кн.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939. —М.: Прогресс, 1990." Кармелюк 1

Повідомлень: 551 З нами з: 26.08.12 Подякував: 207 раз. Подякували: 289 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 25 чер, 2019 23:40 Кармелюк написав:

На, посмійся ще трішки, тільки дивись не надірви живота:



"Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала «Комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». Возглавлял её замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский. В Лондон, где победители готовили устав Нюрнбергского трибунала, делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. В нём было девять пунктов. Первым пунктом был секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и всё, что с ним связано. Последний пункт касался Западной Украины и Западной Белоруссии и проблемы советско-польских отношений. В результате между представителями СССР и союзниками заранее была достигнута договорённость о вопросах, подлежащих обсуждению, и согласован список тем, которые не должны были быть затронуты во время судебного процесса[4][5].

Как теперь документально установлено (материалы по этому вопросу находятся в ЦГАОР и были обнаружены Н. С. Лебедевой и Ю. Н. Зоря), в момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне, но она была немедленно подхвачена Молотовым и Вышинским (разумеется, с одобрения Сталина). Одним из пунктов был советско-германский пакт о ненападении.

— Лев Безыменский. Предисловие к кн.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939. —М.: Прогресс, 1990." На, посмійся ще трішки, тільки дивись не надірви живота:"Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала «Комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». Возглавлял её замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский. В Лондон, где победители готовили устав Нюрнбергского трибунала, делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. В нём было девять пунктов. Первым пунктом был секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и всё, что с ним связано. Последний пункт касался Западной Украины и Западной Белоруссии и проблемы советско-польских отношений. В результате между представителями СССР и союзниками заранее была достигнута договорённость о вопросах, подлежащих обсуждению, и согласован список тем, которые не должны были быть затронуты во время судебного процесса[4][5].Как теперь документально установлено (материалы по этому вопросу находятся в ЦГАОР и были обнаружены Н. С. Лебедевой и Ю. Н. Зоря), в момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне, но она была немедленно подхвачена Молотовым и Вышинским (разумеется, с одобрения Сталина). Одним из пунктов был советско-германский пакт о ненападении.— Лев Безыменский. Предисловие к кн.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939. —М.: Прогресс, 1990."



Ну ты и подтасовщик! Повторяю вопрос - перед кем СССР ставил условия, являясь одним из участников трибунала??? Если тебе незнакомо понятие регламента, ну что я могу поделать!



Да, и добавь, будь добр, "райдеры" других участников - США, ВБ и Франции, чтобы мы видели полную картину, а не 1/4 часть! Тем более, что как отмечено в твоем же копипасте, не СССР был инициатором блэк-листа нежелательных тем Ну ты и подтасовщик! Повторяю вопрос - перед кем СССР, являясь одним из участников трибунала??? Если тебе незнакомо понятие регламента, ну что я могу поделать!Да, и добавь, будь добр, "райдеры" других участников - США, ВБ и Франции, чтобы мы видели полную картину, а не 1/4 часть! Тем более, что как отмечено в твоем же копипасте, не СССР был инициатором блэк-листа нежелательных тем Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 чер, 2019 00:15, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 2631 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 3306330733083309> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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