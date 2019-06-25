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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
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0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:43

  freeze написав:Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.
Об этом сообщил директор Института национальной памяти Владимир Вятрович у себя в Facebook.

Безотносительно к конкретному решению суда:
Юристы, поясните: верно ли, что любой суд может отменить решение любого органа власти?
Получается, что судебная ветка власти может подмять под себя все остальные?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр
Starikan
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:44

  zРадио написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот.


Самая однородная политическая нация - это северные корейцы :mrgreen:

А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)

К этому призывает сепаратист Libo?..


И это "европейские ценности"? :mrgreen:
Стоит ли удивляться, что ПАСЕ "устала" защищать таких нетерпимых к европейским ценностям дикарей?
Не напомните, что там пару дней назад произошло с представителями ЛГБТ сообщества? Кажется их отметелили нацики?
Для Европы ЛГБТ - ну очень больная тема.
А мы так не по европейски с ними.
Ешьте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 22:47

budivelnik
Как это причём тут баланс?))))
Я сказал то же самое, что и Вы, только употребив данный термин.

С Вами сложно дискутировать.
Сначала Вы не признание наличие сильных сторон, потом сами же их перечисляете.

ЗЫ. В совке был не социализм, а государственный капитализм.
Государство стало собственником основных средств производства в обществе.
То есть вместо миллионов частных собственников стал один большой. Государство. Владелец капитала.

Рыночный капитализм - рынок - конкуренция множества собственников.

Проще - большевики обманули работяг и крестьян, пообещав им землю и фабрики.

Проигрыш совка обусловлен главными причинами - низкой внутренней конкуренцией, размером рынка, нерациональным использованием ресурсов, враждебным окружением более развитых стран. Мертво рожденное дитя. До срока и криво сделанное.
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:00

Re: Політичні дискусії

Starikan написав:Юристы, поясните: верно ли, что любой суд может отменить решение любого органа власти?


Есть такая формулировка - в пределах своей компетенции.
freeze
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:01

  Starikan написав:
  zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.


Смешно читать - а ВБ и США тоже ставили трибуналу подобные условия? :mrgreen: Зачем придумывать несуществующие факты? К счастью, в руководстве СССР были люди умнее вас, и до подобной постановки вопроса никто никогда не опустился бы. Более того, о трибунале договорились в Ялте, и от СССР, как наиболее пострадавшей стороны, в Нюрнберге было больше всего обвинителей
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:01

  Пенс написав:
  Автор77 написав:Петро во Львове на спорт. арене Львов выступал как огурчик,но зато в тот же день в Стрыю уже приболел - язык заплетался, веселый был,в игривом натсроении одним словом, и нос красный.

За отсутствием шапок, юбки не поднимал, топики не сдергивал?

На этот раз гетманская корона не натирала извилину, да и отсутствие президентской охраны оказывало на По стойкий отрезвляющий эффект
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:12

  Libo написав:
Я е. тебя и твою юстицию.


Оно и заметно...

  Libo написав:Я выражаю свое мнение в стране, где свобода слова гарантирована конституцией.


Свобода слова и вседозволенность - разные вещи. Оскорбляя украинских граждан по территориальному признаку, ты разжигаешь рознь внутри страны и помогаешь российской агрессии.

  Libo написав:А украинская юстиция должна заняться тобой и выяснить, за сколько ты продал свою никчемную и жалкую душонку русской свиноте.
У тебя совесть есть? Не стыдно?
Позор. :oops:


Бла-бла-бла ни о чем! Ни одного факта и даже намека на симпатию к раше ты у меня не найдешь! Потому что нет никакой симпатии - есть антипатия с анализом их возможностей продолжать, или даже усиливать агрессию против нас!

А вот твоя ксенофобия по отношению к гражданам Украины, попавшим в эпицентр российской агрессии, просто за километр кричит!
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:20

  rjkz написав:
  zРадио написав:
Самая однородная политическая нация - это северные корейцы :mrgreen:

А рецепт однородности уже произнес однажды лидер националистов Тягнибок: "ми звільнимо Україну від москалів, жидви та іншої нечисті" (с)

К этому призывает сепаратист Libo?..


И это "европейские ценности"? :mrgreen:
Стоит ли удивляться, что ПАСЕ "устала" защищать таких нетерпимых к европейским ценностям дикарей?
Не напомните, что там пару дней назад произошло с представителями ЛГБТ сообщества? Кажется их отметелили нацики?
Для Европы ЛГБТ - ну очень больная тема.
А мы так не по европейски с ними.
Ешьте.


Для справедлвости, та цитата Тягнибока не самая свежая - ей, по памяти, лет 15. Я сомневаюсь, что он так уже не думает. Но хотя бы публично не осмеливается говорить :mrgreen:

К решению ПАСЕ это отношения не имеет. Просто европейцы - прагматичные и меркантильные люди. По отношению к ним путин агрессию не проявляет, а значит и бабло терять за украинцев - (с их точки зрения) нечего...

PS: ЛГБТ-марш, вроде бы, без особых инцидентов в этом году прошел. Если честно, то я против гонения геев, и поддерживаю давление ЕС на украинскую власть и общество в данном вопросе
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:32

  zРадио написав:
  Starikan написав:
  zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.


Смешно читать - а ВБ и США тоже ставили трибуналу подобные условия? :mrgreen: Зачем придумывать несуществующие факты? К счастью, в руководстве СССР были люди умнее вас, и до подобной постановки вопроса никто никогда не опустился бы. Более того, о трибунале договорились в Ялте, и от СССР, как наиболее пострадавшей стороны, в Нюрнберге было больше всего обвинителей



На, посмійся ще трішки, тільки дивись не надірви живота:

"Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала «Комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». Возглавлял её замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский. В Лондон, где победители готовили устав Нюрнбергского трибунала, делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. В нём было девять пунктов. Первым пунктом был секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и всё, что с ним связано. Последний пункт касался Западной Украины и Западной Белоруссии и проблемы советско-польских отношений. В результате между представителями СССР и союзниками заранее была достигнута договорённость о вопросах, подлежащих обсуждению, и согласован список тем, которые не должны были быть затронуты во время судебного процесса[4][5].
Как теперь документально установлено (материалы по этому вопросу находятся в ЦГАОР и были обнаружены Н. С. Лебедевой и Ю. Н. Зоря), в момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне, но она была немедленно подхвачена Молотовым и Вышинским (разумеется, с одобрения Сталина). Одним из пунктов был советско-германский пакт о ненападении.
— Лев Безыменский. Предисловие к кн.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939. —М.: Прогресс, 1990."
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:40

  Кармелюк написав:
На, посмійся ще трішки, тільки дивись не надірви живота:

"Правила поведения советских представителей на процессе устанавливала «Комиссия по руководству работой советских представителей в Международном трибунале в Нюрнберге». Возглавлял её замминистра иностранных дел СССР Андрей Вышинский. В Лондон, где победители готовили устав Нюрнбергского трибунала, делегация из Москвы привезла утверждённый в ноябре 1945 г. перечень нежелательных вопросов. В нём было девять пунктов. Первым пунктом был секретный протокол к советско-германскому договору о ненападении и всё, что с ним связано. Последний пункт касался Западной Украины и Западной Белоруссии и проблемы советско-польских отношений. В результате между представителями СССР и союзниками заранее была достигнута договорённость о вопросах, подлежащих обсуждению, и согласован список тем, которые не должны были быть затронуты во время судебного процесса[4][5].
Как теперь документально установлено (материалы по этому вопросу находятся в ЦГАОР и были обнаружены Н. С. Лебедевой и Ю. Н. Зоря), в момент конституирования Международного военного трибунала в Нюрнберге был составлен специальный список вопросов, обсуждение которых считалось недопустимым. Справедливость требует отметить, что инициатива составления списка принадлежала не советской стороне, но она была немедленно подхвачена Молотовым и Вышинским (разумеется, с одобрения Сталина). Одним из пунктов был советско-германский пакт о ненападении.
— Лев Безыменский. Предисловие к кн.: Фляйшхауэр И. Пакт. Гитлер, Сталин и инициатива германской дипломатии. 1938—1939. —М.: Прогресс, 1990."


Ну ты и подтасовщик! Повторяю вопрос - перед кем СССР ставил условия, являясь одним из участников трибунала??? Если тебе незнакомо понятие регламента, ну что я могу поделать!

Да, и добавь, будь добр, "райдеры" других участников - США, ВБ и Франции, чтобы мы видели полную картину, а не 1/4 часть! Тем более, что как отмечено в твоем же копипасте, не СССР был инициатором блэк-листа нежелательных тем
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 чер, 2019 00:15, всього редагувалось 1 раз.
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