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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Вів 25 чер, 2019 23:44
zРадио написав:
Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!
Твоя цитата на эту тему по ссылке, которую ты сам дал
В процессе расследования главное не выйти на самого себя (с) Так вот и ты опростоволосился
Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
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Кармелюк
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Додано: Сер 26 чер, 2019 00:06
Кармелюк написав:
Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
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zРадио
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