Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!
Твоя цитата на эту тему по ссылке, которую ты сам дал В процессе расследования главное не выйти на самого себя (с) Так вот и ты опростоволосился
Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
Тоді до чого весь твій триндьож?
А твой? У нас тебе точно за это ничего не будет. Разве только американцы какой-нибудь маленький грант на развитие темы дадут
Но чтобы окончательно убедиться в том, что за подобные публичные высказывания нигде не наказывают, напросись на немецкий, или израильский телеканал с речью. А мы понаблюдаем, похвалят тебя, или пинок под зад дадут, а может оштрафуют - кто знает...