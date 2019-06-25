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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3306330733083309

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 155
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
40
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
5%
7
Всього голосів : 155
Повідомлення Додано: Вів 25 чер, 2019 23:44

  zРадио написав:
  Кармелюк написав:
  zРадио написав:


Політичні дискусії

Цитату коли надасиш?
Чи аби ляпнути?


Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Твоя цитата на эту тему по ссылке, которую ты сам дал :mrgreen:
В процессе расследования главное не выйти на самого себя (с) Так вот и ты опростоволосился :mrgreen:

Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:06

  Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?


У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:21

  zРадио написав:
  Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?


У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия

Тоді до чого весь твій триндьож?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:37

  Кармелюк написав:
  zРадио написав:
  Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?


У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия

Тоді до чого весь твій триндьож?


А твой? :mrgreen: У нас тебе точно за это ничего не будет. Разве только американцы какой-нибудь маленький грант на развитие темы дадут :mrgreen:

Но чтобы окончательно убедиться в том, что за подобные публичные высказывания нигде не наказывают, напросись на немецкий, или израильский телеканал с речью. А мы понаблюдаем, похвалят тебя, или пинок под зад дадут, а может оштрафуют - кто знает...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:42

Партии из "голосовалки".
Немного статистики - сколько безработных идет в депутаты по партийным спискам:
"тимчасово не працює" из уже зарегистрированных ЦВК кандидатов (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 1=919.html):

- Аграрна партія України - списка зарегистрированных пока нет.

- Батьківщина 23 из 206 (11,2%)

- Голос 6 из 176 (3,4%)

- Громадянська позиція 23 из 164 (14%)

- Європейська Солідарність 15 из 100 (15%) (сам Порошенко не указан как "тимчасово не працює"

- Опозиційна платформа - За життя 28 из 184 (15,2%)

- Опозиційний блок 38 из 225 (16,9%)

- Радикальна партія 30 из 217 (13,8%)

- Самопоміч 6 из 93 (6,5%)

- Свобода 67 из 224 (29,9%)

- Сила і честь 8 из 76 (10,5%)

- Слуга народу 33 из 201 (16,4%)

- Українська стратегія {Гройсмана} 6 из 63 (9,5%)

Хоть в голосовалке и нет "Партии Шария", но дам по ней, как "рекордсмену" - 10 из 29 (34,5%). Самого Шария не зарегистрировали.
yanyura
 
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