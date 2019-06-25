Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
Дам трохи матеріала, як працює русіш агітпроп. Тому що тут теж є кілька його агентів. Замість того, щоб підняти рівень життя в русіш-провінції, новітні власовці витрачають міліарди доларів на боротьбу з сусідніми країнами.
"Я показал, как дискредитируется Украина, потому что это всегда какие-то «нацисты»
«Следы ведут к российским СМИ»: как работает антиукраинская пропаганда в Испании.
Они меня попросили сделать полностью за год обзор новостей, как все это делалось. Я это все сделал, принес им более сотни страниц. Оказалось, там почти в каждом номере не указывались источники, откуда бралась информация, фейки там были. Я показал, как дискредитируется Украина, потому что это всегда какие-то «нацисты», всегда все плохо. То есть речь шла о такой компиляции "
А что, кинконговца не проплатили на эту кампанию? Почему одному франту приходится впахивать? Остался месяц, ЕС активно теряет рейтинг, надо же "спасать"!) Вон там уже пошли визги якобы ПАРЕ вернула РФ из-за Зеленского, а не из-за того что Порошенко просрал шанс сделать страну сильной, чтобы с нами считался Запад. И переименование проспектов тоже приписывают Зеленскому, а не судам, подконтрольным людям Порошенка)) Они просто клепают решения, которые нужны для полит-технологий, а пипл хавает)) Куча материалов есть для порохоботской пропаганды, где все?!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)