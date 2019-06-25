Додано: Сер 26 чер, 2019 07:30

А что, кинконговца не проплатили на эту кампанию? Почему одному франту приходится впахивать? Остался месяц, ЕС активно теряет рейтинг, надо же "спасать"!) Вон там уже пошли визги якобы ПАРЕ вернула РФ из-за Зеленского, а не из-за того что Порошенко просрал шанс сделать страну сильной, чтобы с нами считался Запад. И переименование проспектов тоже приписывают Зеленскому, а не судам, подконтрольным людям Порошенка)) Они просто клепают решения, которые нужны для полит-технологий, а пипл хавает)) Куча материалов есть для порохоботской пропаганды, где все?!