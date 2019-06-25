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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3305330633073308

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 156
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
21%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
26%
41
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:06

  Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?


У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:21

  zРадио написав:
  Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?


У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия

Тоді до чого весь твій триндьож?
Кармелюк
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 00:42

Партии из "голосовалки".
Немного статистики - сколько безработных идет в депутаты по партийным спискам:
"тимчасово не працює" из уже зарегистрированных ЦВК кандидатов (https://www.cvk.gov.ua/pls/vnd2019/wp40 ... 1=919.html):

- Аграрна партія України - списка зарегистрированных пока нет.

- Батьківщина 23 из 206 (11,2%)

- Голос 6 из 176 (3,4%)

- Громадянська позиція 23 из 164 (14%)

- Європейська Солідарність 15 из 100 (15%) (сам Порошенко не указан как "тимчасово не працює"

- Опозиційна платформа - За життя 28 из 184 (15,2%)

- Опозиційний блок 38 из 225 (16,9%)

- Радикальна партія 30 из 217 (13,8%)

- Самопоміч 6 из 93 (6,5%)

- Свобода 67 из 224 (29,9%)

- Сила і честь 8 из 76 (10,5%)

- Слуга народу 33 из 201 (16,4%)

- Українська стратегія {Гройсмана} 6 из 63 (9,5%)

Хоть в голосовалке и нет "Партии Шария", но дам по ней, как "рекордсмену" - 10 из 29 (34,5%). Самого Шария не зарегистрировали.
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:19

Російська анти українська пропаганда

Дам трохи матеріала, як працює русіш агітпроп.
Тому що тут теж є кілька його агентів.
Замість того, щоб підняти рівень життя в русіш-провінції, новітні власовці витрачають міліарди доларів на боротьбу з сусідніми країнами.


"Я показал, как дискредитируется Украина, потому что это всегда какие-то «нацисты»

«Следы ведут к российским СМИ»: как работает антиукраинская пропаганда в Испании.

Они меня попросили сделать полностью за год обзор новостей, как все это делалось. Я это все сделал, принес им более сотни страниц. Оказалось, там почти в каждом номере не указывались источники, откуда бралась информация, фейки там были. Я показал, как дискредитируется Украина, потому что это всегда какие-то «нацисты», всегда все плохо. То есть речь шла о такой компиляции "

https://ru.krymr.com/a/kak-rabotaet-ant ... 47552.html
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 07:30

Re: Політичні дискусії

А что, кинконговца не проплатили на эту кампанию? Почему одному франту приходится впахивать? Остался месяц, ЕС активно теряет рейтинг, надо же "спасать"!) Вон там уже пошли визги якобы ПАРЕ вернула РФ из-за Зеленского, а не из-за того что Порошенко просрал шанс сделать страну сильной, чтобы с нами считался Запад. И переименование проспектов тоже приписывают Зеленскому, а не судам, подконтрольным людям Порошенка)) Они просто клепают решения, которые нужны для полит-технологий, а пипл хавает)) Куча материалов есть для порохоботской пропаганды, где все?!
Не расслабляемся! 21 апреля приходим и закрепляем победу Украины над Свинарчуками-Гладковскими! А вторым совет - ремонтуйте тюрьми (с)
Alex2006
 
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