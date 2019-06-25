Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
Кармелюк написав:Ти можеш навести хоча б один приклад судового вироку за таку позицію, яку я озвучив?
У меня нет доступа к судопроизводству - ни украинскому, ни заграничному. Но законы, запрещающие отрицание и умаление преступлений нацизма, есть почти в каждой стране Европы. БОльшая часть публичных резонансных судебных процессов относятся к отрицанию Холокоста. Есть ли дела по разглагольствованию о роли СССР - в РФ и Израиле есть. В ЕС - без понятия
Дам трохи матеріала, як працює русіш агітпроп. Тому що тут теж є кілька його агентів. Замість того, щоб підняти рівень життя в русіш-провінції, новітні власовці витрачають міліарди доларів на боротьбу з сусідніми країнами.
"Я показал, как дискредитируется Украина, потому что это всегда какие-то «нацисты»
«Следы ведут к российским СМИ»: как работает антиукраинская пропаганда в Испании.
Они меня попросили сделать полностью за год обзор новостей, как все это делалось. Я это все сделал, принес им более сотни страниц. Оказалось, там почти в каждом номере не указывались источники, откуда бралась информация, фейки там были. Я показал, как дискредитируется Украина, потому что это всегда какие-то «нацисты», всегда все плохо. То есть речь шла о такой компиляции "
Alex2006 написав:И переименование проспектов тоже приписывают Зеленскому
А хто у нас преЗЕдент? Нагадати? ___________________
Я обіцяв російським пропагандистам розказати, чому на Західній Україні не люблять росіян і руССкій мір. Читайте, панове:
" За підрахунками дослідників в період “перших совітів” (09.1939-06.1941) з території колишніх Волинського, Львівського, Тернопільського та Станіславського воєводств вивезено від 500 тисяч до 1,2 мільйона осіб.
Практично в усіх містах та містечках Галичини, зокрема у Львові, Станіславові, Тернополі, Бібрці, Перемишлянах, Глинянах, Золочеві, створили вʼязниці, в яких утримували активних національно-свідомих представників галицького суспільства. Після початку німецько-радянської війни швидке наближення фронту не залишало часу на вивезення цих людей у безкраї простори Євразії, тож окупаційна влада прийняла рішення про негайне фізичне знищення всіх політичних ув’язнених на місцях.
Відтак за перші два тижні німецько-радянської війни у тюрмах Західної України більшовики розстріляли від 21 до 24 тисяч в’язнів.
За найскромнішими підрахунками істориків, лише у тюрмах Львова розстріляли понад 4 тисячі в’язнів. Серед найбільш відомих місць масових захоронень жертв є соляна шахта в урочищі Саліна біля Добромиля, де було вбито близько 3600 осіб. В урочищі Дем’янів Лаз поблизу Івано-Франківська знайдено останки понад півтисячі закатованих людей. На окрему згадку заслуговує Заліщицька трагедія на Тернопільщині. Тут, з тактичних міркувань, було зруйновано залізничний міст через Дністер, згодом з обох боків надійшли два ешелони, по сім вагонів кожен, із в’язнями Чортківської та Кололомийської тюрем (14 вагонів кожен із 50-70 в’язнами). НКВС вирішив проблему швидко: вагони облили пальним (за іншими даними – підірвали), підпалили та скинули у ріку."