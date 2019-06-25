Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
innamax2008 написав:Это всё последствия судебной реформы проведенной порошилой. Или он её не проводил?
По странному совпадению, судьи понеслись, когда стало понятно про будущего президента.
Возможно судьи поняли, что им некий Филатов из АП Порошенко уже звонить с угрозами не будет, это позорное время прошло. И можно хотя бы пытаться руководствоваться буквой Закона. Отсюда и такое совпадение.
innamax2008 написав:Это всё последствия судебной реформы проведенной порошилой. Или он её не проводил?
По странному совпадению, судьи понеслись, когда стало понятно про будущего президента.
Возможно судьи поняли, что им некий Филатов из АП Порошенко уже звонить с угрозами не будет, это позорное время прошло. И можно хотя бы пытаться руководствоваться буквой Закона. Отсюда и такое совпадение.
Педалик уже пообещал заступиться за "страшно пострадавших" от такого судебного произвола киевлян и грозится подать апелляцию. Как-то не везет ему с мостами, посмотрим что с судами получится
antey1969 написав:Педалик уже пообещал заступиться за "страшно пострадавших" от такого судебного произвола киевлян и грозится подать апелляцию. Как-то не везет ему с мостами, посмотрим что с судами получится
Мне реально всё равно как там в Киеве улицы будут называться, это личное дело киевлян, просто поржал над утверждением Кличко в фейсбуке, что проспекты Ватутина и Московский переименованы по закону о декоммунизации. Просто очередной ляп боксёра, Кличко даже не удосужился прочитать закон о декоммунизации, на который ссылается.
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого. Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого. Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
Зе ще малоопитний та недонемiчний, от як пройдуть вибори ВРУ, та створить каолiцiю, й переiде в новий офiс в домi ВIЛ, от тодi задасть жару ...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Frant написав:Я обіцяв російським пропагандистам розказати, чому на Західній Україні не люблять росіян і руССкій мір.
shapo написав: 3-й раз спрашиваю Франта и модераторов стирающих мои посты - почему вам не нравится мой вопрос о еврейском погроме в Львове в июне-июле 1941г в котором основное участие приняли вовсе не немцы, а галичане?
budivelnik написав:А чому сталінський Голодомор - вас цікавить менше? Як мінімум в ньому загинуло на три порядка більше українців (думаю що і євреїв,які проживали в селах разом з українцями) То з чим повязана така вибірковість?
Какое отношение украинцы с Галицины имели к голодомору 1932-33 и 1946гг? Они их вообще не коснулись. Во Львове убивали не заезжих евреев-коммисаров, а местных жителей, проживших там всю жизнь и не принимавших участие в расстрелах НКВД.
budivelnik написав: час війни поляків різали на Волині , в той час коли АК різала українців в Пряшеві-
А кого резали евреи с западной Украины?
budivelnik написав:Тому ще раз Оправдати сьогоднішні дії москалів і їх прихильників - історією не вдасться...
А этим тут никто и не занимается. Но если Франт рассказывает о зверствах НКВД в предвоенном Львове, то справедливости ради неплохо упомянуть и зверства местных жителей по отношений к ни в чем не повинным евреям Львова и некоторых других мест западной, а потом и остальной Украины.
Востаннє редагувалось shapo в Сер 26 чер, 2019 10:42, всього редагувалось 1 раз.
Выскажу свое мнение относительно киевских проспектов. И как киевлянин, и как гражданин:
отмена переименования - еще бОльшая дичь, чем само переименование. Да, мне, как и большинству киевлян, режет слух фамилия Бандеры, который в истории Киева участия не принимал, а в истории Украины - личность неоднозначная. Но переименование УЖЕ случилось и общественный резонанс УЖЕ стих.
Теперь ОПЯТЬ будем возвращать старые названия и ОПЯТЬ будем раскалывать народ? А затем, наверняка, отмену переименования оспорять и переименуют СНОВА, спровоцировав НОВЫЙ резонанс...
Это бред! Такие деликатные вопросы чем меньше будут трогать, тем больше спокойствия в стране будет. На самом деле само название вторично - важнее, чтобы разжигателям с обеих сторон не давали возможности генерировать на эскалации вопроса общественную злобу и ненависть!
budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 10:40, всього редагувалось 1 раз.