Додано: Сер 26 чер, 2019 10:34

Выскажу свое мнение относительно киевских проспектов. И как киевлянин, и как гражданин:



отмена переименования - еще бОльшая дичь, чем само переименование. Да, мне, как и большинству киевлян, режет слух фамилия Бандеры, который в истории Киева участия не принимал, а в истории Украины - личность неоднозначная. Но переименование УЖЕ случилось и общественный резонанс УЖЕ стих.



Теперь ОПЯТЬ будем возвращать старые названия и ОПЯТЬ будем раскалывать народ? А затем, наверняка, отмену переименования оспорять и переименуют СНОВА, спровоцировав НОВЫЙ резонанс...



Это бред! Такие деликатные вопросы чем меньше будут трогать, тем больше спокойствия в стране будет. На самом деле само название вторично - важнее, чтобы разжигателям с обеих сторон не давали возможности генерировать на эскалации вопроса общественную злобу и ненависть!