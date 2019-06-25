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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3307330833093310 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 156 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 21% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 26% 41 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 156 Додано: Сер 26 чер, 2019 10:40 pesikot написав: Итак, мысли по событиям в ПАСЕ

Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.

И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.

Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.

По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.

Вкратце - мутный клоун, который завалил работу. Итак, мысли по событиям в ПАСЕЭто полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь.И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь.Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь.По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене.Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.



shapo написав: в очередной раз врет как дышит - https://zn.ua/POLITICS/otvet-ukrainy-na ... 1904_.html

Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.

И еще - https://24tv.ua/ru/priklad_bezkarnosti_ ... u_n1171023 в очередной раз врет как дышит -Дипломат констатировал, что решение о снятии санкций с делегации Росси в ПАСЕ было принято лидерами Франции и Германии Эммануэлем Макроном и Ангелой Меркель еще до их встречи с президентом Владимиром Зеленским.И еще -



Faceless написав: Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого.

Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины



Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого.Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей УкраиныНадіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk



Ни черта ваш любимый Порошенко сам бы без американцев и ахреневших от российской наглости ( в тот момент) бы не добился.

5 лет вранья, коррупции, торговли с агрессором сделали свое дело - продажные европейцы просто послали Украину начиная с Северного потока 2 и закончив ПАСЕ.

А Зеленский даже если бы сплясал канкан перед Меркель и Макроном ничего бы не изменил - такие решения не готовятся за неделю или две чтобы порохоботы не кричали Ни черта ваш любимый Порошенко сам бы без американцев и ахреневших от российской наглости ( в тот момент) бы не добился.5 лет вранья, коррупции, торговли с агрессором сделали свое дело - продажные европейцы просто послали Украину начиная с Северного потока 2 и закончив ПАСЕ.А Зеленский даже если бы сплясал канкан перед Меркель и Макроном ничего бы не изменил - такие решения не готовятся за неделю или две чтобы порохоботы не кричали Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 1463 З нами з: 29.05.18 Подякував: 73 раз. Подякували: 481 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 10:43 Re: Політичні дискусії shapo написав: А кого резали евреи А кого резали евреи

https://ant-63.livejournal.com/297588.html

Как уже было показано в предыдущих видео, коммунизм – это движение, созданное евреями, для евреев. Оно было основано евреями, финансировано евреями и установлено ими во многих странах (9:26 Щаранский –Ходорковский –Березовский)-начиная с еврея Карла Маркса и его мен- тора Мозеса Хесс (9:30 Коммунистический Манифест. Карл Маркс. Фридрих Энгелс) – который начал всю эту затею, выдавая свои безумные бредни как единственную идеологию для освобож- дения угнетённых рабочих и бедных крестьян от капиталистической элиты, утверждая, что их цель – создать общество-утопию, равенство всего человечества. Эта сатанинская кодла махинаторов имела свою секретную программу, известную только им одним (9:55 Протоколы Сионских Мудре- цов) и их одноплеменникам. Их конечная цель – уничтожить планету Земля и принести конец всему живому. Эта убийственная идеология, пропитанная кровью и смертью, захватила Россию, Восточную Европу и Азию, и унесла в могилу 100 000 000 невинных душ. В России все знают – их стране евреи навязали свой деспотизм, (10:23 советский писатель Ильягу Эренбург, автор «Люди, годы, жизнь» завещал свой архив через 20 лет после своей смерти музею Яд Вашем в Израиле) – убили 40 млн их соотечественников в трудовых лагерях и лагерях смерти по всей России. (10:36 Свердлов – Иехуда – Френкель) Евреи не только наслаждались своим высокопоставленным положением комиссаров и боссов компартии при Сталине, они были комендантами лагерей Гулага, где пытали заключённых. Именно Герман и Нафталий Френкель изобрели системы лагерей Гулаг. Эти двое и Рапопорт, Лазарь Каганович, Аарон Сольц и Генрих Иехуда-Ягода – глава НКВД были те самые 6 еврейских администраторов советской машины убийств в самые страшные годы- 1920е и 1930е.



(11:17 Еврейская группа возражает по делу «Большого Голода») В еврейских публикациях даже признаётся, что список обвиняемых в причастности к так называемому Голодомору, в ходе которо го 7 миллионов погибло на Украине, состоит, в основном, из евреев под руководством еврейского босса Лазаря Кагановича. Еврейский контроль над коммунизмом включает не одну только Россию – после 2й мировой войны коммунистические режимы, насильственно насаждённые в Восточной Европе, также контролировались и доминировались евреями. Как уже было показано в предыдущих видео, коммунизм – это движение, созданное евреями, для евреев. Оно было основано евреями, финансировано евреями и установлено ими во многих странах (9:26 Щаранский –Ходорковский –Березовский)-начиная с еврея Карла Маркса и его мен- тора Мозеса Хесс (9:30 Коммунистический Манифест. Карл Маркс. Фридрих Энгелс) – который начал всю эту затею, выдавая свои безумные бредни как единственную идеологию для освобож- дения угнетённых рабочих и бедных крестьян от капиталистической элиты, утверждая, что их цель – создать общество-утопию, равенство всего человечества. Эта сатанинская кодла махинаторов имела свою секретную программу, известную только им одним (9:55 Протоколы Сионских Мудре- цов) и их одноплеменникам. Их конечная цель – уничтожить планету Земля и принести конец всему живому.В России все знают – их стране евреи навязали свой деспотизм, (10:23 советский писатель Ильягу Эренбург, автор «Люди, годы, жизнь» завещал свой архив через 20 лет после своей смерти музею Яд Вашем в Израиле) –. (10:36 Свердлов – Иехуда – Френкель) Евреи не только наслаждались своим высокопоставленным положением комиссаров и боссов компартии при Сталине, они были комендантами лагерей Гулага, где пытали заключённых. Именно Герман и Нафталий Френкель изобрели системы лагерей Гулаг. Эти двое и Рапопорт, Лазарь Каганович, Аарон Сольц и Генрих Иехуда-Ягода – глава НКВД были те самые 6 еврейских администраторов советской машины убийств в самые страшные годы- 1920е и 1930е.(11:17 Еврейская группа возражает по делу «Большого Голода»)врейский контроль над коммунизмом включает не одну только Россию – после 2й мировой войны коммунистические режимы, насильственно насаждённые в Восточной Европе, также контролировались и доминировались евреями. В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA

п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe. flyman

Повідомлень: 15783 З нами з: 09.03.14 Подякував: 931 раз. Подякували: 928 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 3307330833093310 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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