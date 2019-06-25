Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Итак, мысли по событиям в ПАСЕ Это полный провал внешней политики Зеленского, в первую очередь. И его нежелание сотрудничать с нынешним парламентом, во вторую очередь. Зеленский проводил встречи и с Меркель, и с Макроном. И, судя по всему, не сказал нужных слов для поддержки Украины. Тут на папередников уже не спишешь. По сотрудничеству с парламентом, нравится ему нынешний состав или не нравится - это может быть его личное мнение. Но он президент всей страны и его прямая обязанность поддерживать страну на международной арене. Вкратце - мутный клоун, который завалил работу.
Faceless написав:Любое решение могло быть изменено вплоть до голосования. Зе же ничего не предпринял,или не смог,для этого. Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Зе же, ожидаемо, не смог продолжать игру на том же уровне, и теперь начинает сыпаться вся проведенная ранее работа. Вот вам и сравнение уровней его и Порошенко, как дипломатов, вот и все. К большому сожалению для всей Украины
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Ни черта ваш любимый Порошенко сам бы без американцев и ахреневших от российской наглости ( в тот момент) бы не добился. 5 лет вранья, коррупции, торговли с агрессором сделали свое дело - продажные европейцы просто послали Украину начиная с Северного потока 2 и закончив ПАСЕ. А Зеленский даже если бы сплясал канкан перед Меркель и Макроном ничего бы не изменил - такие решения не готовятся за неделю или две чтобы порохоботы не кричали
https://ant-63.livejournal.com/297588.html Как уже было показано в предыдущих видео, коммунизм – это движение, созданное евреями, для евреев. Оно было основано евреями, финансировано евреями и установлено ими во многих странах (9:26 Щаранский –Ходорковский –Березовский)-начиная с еврея Карла Маркса и его мен- тора Мозеса Хесс (9:30 Коммунистический Манифест. Карл Маркс. Фридрих Энгелс) – который начал всю эту затею, выдавая свои безумные бредни как единственную идеологию для освобож- дения угнетённых рабочих и бедных крестьян от капиталистической элиты, утверждая, что их цель – создать общество-утопию, равенство всего человечества. Эта сатанинская кодла махинаторов имела свою секретную программу, известную только им одним (9:55 Протоколы Сионских Мудре- цов) и их одноплеменникам. Их конечная цель – уничтожить планету Земля и принести конец всему живому. Эта убийственная идеология, пропитанная кровью и смертью, захватила Россию, Восточную Европу и Азию, и унесла в могилу 100 000 000 невинных душ. В России все знают – их стране евреи навязали свой деспотизм, (10:23 советский писатель Ильягу Эренбург, автор «Люди, годы, жизнь» завещал свой архив через 20 лет после своей смерти музею Яд Вашем в Израиле) – убили 40 млн их соотечественников в трудовых лагерях и лагерях смерти по всей России. (10:36 Свердлов – Иехуда – Френкель) Евреи не только наслаждались своим высокопоставленным положением комиссаров и боссов компартии при Сталине, они были комендантами лагерей Гулага, где пытали заключённых. Именно Герман и Нафталий Френкель изобрели системы лагерей Гулаг. Эти двое и Рапопорт, Лазарь Каганович, Аарон Сольц и Генрих Иехуда-Ягода – глава НКВД были те самые 6 еврейских администраторов советской машины убийств в самые страшные годы- 1920е и 1930е.
(11:17 Еврейская группа возражает по делу «Большого Голода») В еврейских публикациях даже признаётся, что список обвиняемых в причастности к так называемому Голодомору, в ходе которо го 7 миллионов погибло на Украине, состоит, в основном, из евреев под руководством еврейского босса Лазаря Кагановича. Еврейский контроль над коммунизмом включает не одну только Россию – после 2й мировой войны коммунистические режимы, насильственно насаждённые в Восточной Европе, также контролировались и доминировались евреями.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.