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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 330933103311331233133314>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 157
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
42
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:26

airmax78 за ПАП в 2014 тоже голосовала эта же группа клинических лиц.
Другого народа у нас извините нет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:32

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.
1 Для мене це було секретом - якщо для Вас ні - дайте ссилочку на джерело з якого Ви почерпнули це твердження ще в грудні
2 З іншого боку
Я притримуюсь думки , що рішення про повернення Макроном і Меркель приймалось після першого туру голосування.
3 Як би для Вас дивно це не звучало - але Порошенко міг утримувати європейських лідерів від повернення росії в ПАРЕ -саме аргументуючи тим що це вимога населення України.
Як тільки в європейських лідерів зявився контраргумент у вигляді голосування - так вони його відразу й використали
4 Те що українці як унтерофіцерська вдова висічуть самі себе - вина самих українців , бо хто їм винуватий
їх 400 років силовими і економічними методами змушували бути союзником східного сусіда... але в поганому житті винуватий не східний сусід - а як мінімум галичани... бо зайняли місця в культурному блоці Кабміну.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:33

  vitaliian написав:airmax78 за ПАП в 2014 тоже голосовала эта же группа клинических лиц.
Другого народа у нас извините нет.

Писал уже, что они могут голосовать нормально только когда сильно напуганы.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:35

О боязни реванша

А почему прогрессивные и демократические силы так боятся реванша?
Это же обычный демократический процесс, когда на смену одним приходят другие.

В спорте поверженному сопернику даже предоставляют право на матч-реванш.
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:35

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Но если Франт рассказывает о зверствах НКВД в предвоенном Львове, то справедливости ради неплохо упомянуть и зверства местных жителей по отношений к ни в чем не повинным евреям Львова и некоторых других мест западной, а потом и остальной Украины
Ви стверджуєте що НКВД і євреї мають спільний логічний ланцюжок?
Чи якого милого ви звязуєте звірства проти євреїв з звірствами НКВД?
Дивіться- в Моссада руки довгі і як би синочку за татову провокацію на українському форумі відповідати не прийшлось.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:35

О чесной владе

А почему чесна влада так боится критики?
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:37

  vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
І саме тому Ви голосували за Зеленського і підтримуєте його намагання монополізувати владу як Президента так і в Парламенті?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:38

Европейские ценности в нокауте

Джемилев: цена европейских ценностей – 30 сребреников
Не кормите троллей:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:38

  airmax78 написав:
  vitaliian написав:airmax78 за ПАП в 2014 тоже голосовала эта же группа клинических лиц.
Другого народа у нас извините нет.

Писал уже, что они могут голосовать нормально только когда сильно напуганы.

В ДТП каждый год гибнет тысячи людей а машин каждый год только больше, и ездят как в need for speed играют. То же касается курения, ни цена сигарет ни последствия, ни штрафы не пугают курильщиков.А в 2014 все дружно испугались. Самому не смешно делать такие выводы?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:38

А Вы прочитайте про АК в ВИКе. А потом публично извинитесь на форуме за эту фразу. Польша была едва ли не единственной страной Европы, где сотрудничество с нацистами было минимальным. А пальму в этом списке первенства несомненно получают латыши - из примерно 1,4 млн. человек только через эссесовский легион прошло 110 тыс, а всего Гитлеру в Латвии присягнуло около 150-ти тыс. мужчин (на 350 тыс. латышских семей). Немногим скромнее показатели Эстонии - 90 тыс. эссесовцев/полицаев/бойцов карательных батальонов на 900 тыс. этнических эстонцев.


Тут подтверждаю, Армия Крайова - это польское антифашистское формирование, действующее на аккупированной территории Польши. Также, прошу прощения если что не так вспомню бо этот вопрос интересовал меня лет 30 назад, на Западном фронте СССР была сформирована польская дивизия им. Тадеуша Костюшко, в дальнейшем разросшаяся в Войско Польское, командование которым было возложено на этнического поляка маршала (в то время или позднее сейчас уже не помню) Малиновского.
Отношения между Войском Польским и Армией Крайовой были непростые, когда Советская Армия была на подходе к Варшаве, там началось восстание, в котором также участвовала Армия Крайова. Советские войска тормознулись, возможно намеренно, и восстание было жестоко подавлено.В основе АК были кадровые польские военные, сохранившие верность правительству в изгнании.
Кроме того, в противодействии вермахту принимала участие Армия Людова, сформированная как подпольная организация советским руководством.

Ну, что Вы, этнический поляк (Маршал СССР К. Рокоссовский) командовал 1-ым Белорусским фронтом, как раз и занявшим Прагу 14-го сентября 44-го (через 6 недель после начала восстания в Варшаве). А маршал Малииновский командовал 2-ым Украинским фронтом, готовившимся к началу этой авантюры Делегатуры (1/8) начать наступление с целью вывода Румынии из войны.
1-ой же армией Войска Польского командовал генерал Берлинг..
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