airmax78 за ПАП в 2014 тоже голосовала эта же группа клинических лиц.
Другого народа у нас извините нет.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:26
airmax78 за ПАП в 2014 тоже голосовала эта же группа клинических лиц.
Другого народа у нас извините нет.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:32
Re: Політичні дискусії
1 Для мене це було секретом - якщо для Вас ні - дайте ссилочку на джерело з якого Ви почерпнули це твердження ще в грудні
2 З іншого боку
Я притримуюсь думки , що рішення про повернення Макроном і Меркель приймалось після першого туру голосування.
3 Як би для Вас дивно це не звучало - але Порошенко міг утримувати європейських лідерів від повернення росії в ПАРЕ -саме аргументуючи тим що це вимога населення України.
Як тільки в європейських лідерів зявився контраргумент у вигляді голосування - так вони його відразу й використали
4 Те що українці як унтерофіцерська вдова висічуть самі себе - вина самих українців , бо хто їм винуватий
їх 400 років силовими і економічними методами змушували бути союзником східного сусіда... але в поганому житті винуватий не східний сусід - а як мінімум галичани... бо зайняли місця в культурному блоці Кабміну.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:33
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:35
О боязни реванша
А почему прогрессивные и демократические силы так боятся реванша?
Это же обычный демократический процесс, когда на смену одним приходят другие.
В спорте поверженному сопернику даже предоставляют право на матч-реванш.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:35
Re: Політичні дискусії
Ви стверджуєте що НКВД і євреї мають спільний логічний ланцюжок?
Чи якого милого ви звязуєте звірства проти євреїв з звірствами НКВД?
Дивіться- в Моссада руки довгі і як би синочку за татову провокацію на українському форумі відповідати не прийшлось.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:35
О чесной владе
А почему чесна влада так боится критики?
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:37
І саме тому Ви голосували за Зеленського і підтримуєте його намагання монополізувати владу як Президента так і в Парламенті?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:38
Европейские ценности в нокауте
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:38
В ДТП каждый год гибнет тысячи людей а машин каждый год только больше, и ездят как в need for speed играют. То же касается курения, ни цена сигарет ни последствия, ни штрафы не пугают курильщиков.А в 2014 все дружно испугались. Самому не смешно делать такие выводы?
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 26 чер, 2019 11:38
Ну, что Вы, этнический поляк (Маршал СССР К. Рокоссовский) командовал 1-ым Белорусским фронтом, как раз и занявшим Прагу 14-го сентября 44-го (через 6 недель после начала восстания в Варшаве). А маршал Малииновский командовал 2-ым Украинским фронтом, готовившимся к началу этой авантюры Делегатуры (1/8) начать наступление с целью вывода Румынии из войны.
1-ой же армией Войска Польского командовал генерал Берлинг..
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