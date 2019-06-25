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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 157
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
42
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:41

  budivelnik написав:
  freeze написав:То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.
1 Для мене це було секретом - якщо для Вас ні - дайте ссилочку на джерело з якого Ви почерпнули це твердження ще в грудні
2 З іншого боку
Я притримуюсь думки , що рішення про повернення Макроном і Меркель приймалось після першого туру голосування.
3 Як би для Вас дивно це не звучало - але Порошенко міг утримувати європейських лідерів від повернення росії в ПАРЕ -саме аргументуючи тим що це вимога населення України.
Як тільки в європейських лідерів зявився контраргумент у вигляді голосування - так вони його відразу й використали
4 Те що українці як унтерофіцерська вдова висічуть самі себе - вина самих українців , бо хто їм винуватий
їх 400 років силовими і економічними методами змушували бути союзником східного сусіда... але в поганому житті винуватий не східний сусід - а як мінімум галичани... бо зайняли місця в культурному блоці Кабміну.

Будильник, спецом для вас хз когда ещё говорила о смене Европарламента и о очень сильных позициях Сальвини в футболочке Пути и о как неожиданно получилось. Европарламентские выборы прошли и "За резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утримались". Но По конечно бы все исправил )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:42

  zРадио написав:.......
Бред сивой кобылы. Но если в этой же жанре исторического фолька описать капитализм, то снова евреи во всем виноваты окажутся :mrgreen:

Зачем Вы процитировали эту мерзость?

Такой пост хорошо доказывает "отсутствие ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности" в Украине и показывает до какого уровня скатился форум и его модерация.
И заодно, уровень наших "патриотов".

Позор!

P.s. И за час никто на этот пост не написал жалобу!
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 чер, 2019 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:44

  airmax78 написав:Хороший коммент:

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Рейтинги ПЁСа, Гриценок, Смешков, и прочих "стратегий Гройсмэнов" показывают, что как раз как минимум молодёжь - и есть творческая, и лидю вообще - не такие тупые, какими их считает такая называемая "Ылита"

А заказчики, исполнители политической рекламы, сегментации электората, позиционирования партий, и т.п. - и есть "клинические д...бы", потому что продолжают делать то же самое, несмотря на то, что электорат отхлестал их по мордам ссаными тряпками :)
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 26 чер, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:44

  stm написав:
  budivelnik написав:
  freeze написав:То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.
1 Для мене це було секретом - якщо для Вас ні - дайте ссилочку на джерело з якого Ви почерпнули це твердження ще в грудні
2 З іншого боку
Я притримуюсь думки , що рішення про повернення Макроном і Меркель приймалось після першого туру голосування.
3 Як би для Вас дивно це не звучало - але Порошенко міг утримувати європейських лідерів від повернення росії в ПАРЕ -саме аргументуючи тим що це вимога населення України.
Як тільки в європейських лідерів зявився контраргумент у вигляді голосування - так вони його відразу й використали
4 Те що українці як унтерофіцерська вдова висічуть самі себе - вина самих українців , бо хто їм винуватий
їх 400 років силовими і економічними методами змушували бути союзником східного сусіда... але в поганому житті винуватий не східний сусід - а як мінімум галичани... бо зайняли місця в культурному блоці Кабміну.

Будильник, спецом для вас хз когда ещё говорила о смене Европарламента и о очень сильных позициях Сальвини в футболочке Пути и о как неожиданно получилось.
Давайте так
Хто що говорив на форумі-мене не цікавить...
Бо кожен може створити три клони , і під кожним писати три варіанти розвитку, а потім на це ж ссилатись....
Тому - можете показати аналітику опубліковану в грудні ,яка б стверджувала що росію повернуть в ПАРЄ в червні - покажіть(дайте ссилку)
Не можете - тоді краще жуйте....
  stm написав:Европарламентские выборы прошли и "За резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утримались". Но По конечно бы все исправил )))
Тотальна перевага в 56 голосів за - була забезпечена всього 7 державами
австрія_____-5
азербайджан -6
італія___ - 12
турція___ - 10
сербія___ - 10
німеччина__-10
франція___ -8
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 26 чер, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:47

  budivelnik написав:
  vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
І саме тому Ви голосували за Зеленського і підтримуєте його намагання монополізувати владу як Президента так і в Парламенті?

Опять вы сказки выдумываете. Поищите в моих сообщениях хотя бы одно в поддержку Зеленского. Я сейчас за любую системную оппозицию Зеленскому. Потому что нужна конкуренция, с политсилой занимающей 45% мест в Раде Зеленский быстро перебродит в Чивокуню.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:47

Турчинов молодець:

Олександр Турчинов.

"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!

РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134108
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:48

  shapo написав:Но если Франт рассказывает о зверствах НКВД в предвоенном Львове, то справедливости ради неплохо упомянуть и зверства местных жителей по отношений к ни в чем не повинным евреям Львова и некоторых других мест западной, а потом и остальной Украины



  budivelnik написав:Ви стверджуєте що НКВД і євреї мають спільний логічний ланцюжок?


Только в головах галичан 1941г и некоторых их потомков на этом форуме


  budivelnik написав:Чи якого милого ви звязуєте звірства проти євреїв з звірствами НКВД?


Чтобы Франт не рассказывал про белых и пушистых жителей Галичины

  budivelnik написав:Дивіться- в Моссада руки довгі і як би синочку за татову провокацію на українському форумі відповідати не прийшлось.


Не бойтесь - ни Моссаду, ни Сайерет Маткаль такие как вы не интересны
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:48

Re: Політичні дискусії

Свежие рейтинги Голос растёт. Но более точные будут в период 4-5 июля https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:48

  Вкладчик1234 написав:электорат отхлестал их по мордам ссаными тряпками :)
1 В першу чергу елехторат хлеще себе...
2 Вже 27 років українці коляться,але жруть кактус у вигляді спочатку
росія як наступниця совка хороша
потім
росія як наступниця совка-брат і сестра
тепер
росія як наступниця совка-багата....
І всі цих 27 років ,постійно підтримуючи партії які за це закликають - Україна рухається подалі від росії,поближче до Європи...

А тепер уявіть
Якби любителі совка , 25 років тому проголосували за тих же , за кого вони проголосували в 2008 і в 2014.... - як думаєте-булилоб ОРДЛО і Крим?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:49

А преЗЕдент - чи дозволив справляти нужду в центрі Києва?
Раз можна ходити без штанів в АП, то мойжна й нужду справляти, ні?

"Літній чоловік побив хлопця, який справляв малу нужду в центрі Києва. ВIДЕО"

https://censor.net.ua/ua/video_news/313 ... yeva_video
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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