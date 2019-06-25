Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.
1 Для мене це було секретом - якщо для Вас ні - дайте ссилочку на джерело з якого Ви почерпнули це твердження ще в грудні 2 З іншого боку Я притримуюсь думки , що рішення про повернення Макроном і Меркель приймалось після першого туру голосування. 3 Як би для Вас дивно це не звучало - але Порошенко міг утримувати європейських лідерів від повернення росії в ПАРЕ -саме аргументуючи тим що це вимога населення України. Як тільки в європейських лідерів зявився контраргумент у вигляді голосування - так вони його відразу й використали 4 Те що українці як унтерофіцерська вдова висічуть самі себе - вина самих українців , бо хто їм винуватий їх 400 років силовими і економічними методами змушували бути союзником східного сусіда... але в поганому житті винуватий не східний сусід - а як мінімум галичани... бо зайняли місця в культурному блоці Кабміну.
Будильник, спецом для вас хз когда ещё говорила о смене Европарламента и о очень сильных позициях Сальвини в футболочке Пути и о как неожиданно получилось. Европарламентские выборы прошли и "За резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утримались". Но По конечно бы все исправил )))
zРадио написав:....... Бред сивой кобылы. Но если в этой же жанре исторического фолька описать капитализм, то снова евреи во всем виноваты окажутся
Зачем Вы процитировали эту мерзость?
Такой пост хорошо доказывает "отсутствие ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности" в Украине и показывает до какого уровня скатился форум и его модерация. И заодно, уровень наших "патриотов". Позор!
P.s. И за час никто на этот пост не написал жалобу!
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 26 чер, 2019 12:02, всього редагувалось 2 разів.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
Рейтинги ПЁСа, Гриценок, Смешков, и прочих "стратегий Гройсмэнов" показывают, что как раз как минимум молодёжь - и есть творческая, и лидю вообще - не такие тупые, какими их считает такая называемая "Ылита"
А заказчики, исполнители политической рекламы, сегментации электората, позиционирования партий, и т.п. - и есть "клинические д...бы", потому что продолжают делать то же самое, несмотря на то, что электорат отхлестал их по мордам ссаными тряпками
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Сер 26 чер, 2019 11:44, всього редагувалось 1 раз.
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
freeze написав:То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.
1 Для мене це було секретом - якщо для Вас ні - дайте ссилочку на джерело з якого Ви почерпнули це твердження ще в грудні 2 З іншого боку Я притримуюсь думки , що рішення про повернення Макроном і Меркель приймалось після першого туру голосування. 3 Як би для Вас дивно це не звучало - але Порошенко міг утримувати європейських лідерів від повернення росії в ПАРЕ -саме аргументуючи тим що це вимога населення України. Як тільки в європейських лідерів зявився контраргумент у вигляді голосування - так вони його відразу й використали 4 Те що українці як унтерофіцерська вдова висічуть самі себе - вина самих українців , бо хто їм винуватий їх 400 років силовими і економічними методами змушували бути союзником східного сусіда... але в поганому житті винуватий не східний сусід - а як мінімум галичани... бо зайняли місця в культурному блоці Кабміну.
Будильник, спецом для вас хз когда ещё говорила о смене Европарламента и о очень сильных позициях Сальвини в футболочке Пути и о как неожиданно получилось.
Давайте так Хто що говорив на форумі-мене не цікавить... Бо кожен може створити три клони , і під кожним писати три варіанти розвитку, а потім на це ж ссилатись.... Тому - можете показати аналітику опубліковану в грудні ,яка б стверджувала що росію повернуть в ПАРЄ в червні - покажіть(дайте ссилку) Не можете - тоді краще жуйте....
stm написав:Европарламентские выборы прошли и "За резолюцію про зміну санкційного режиму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу проголосували 118 депутатів, 62 - проголосували проти, 10 - утримались". Но По конечно бы все исправил )))
Тотальна перевага в 56 голосів за - була забезпечена всього 7 державами австрія_____-5 азербайджан -6 італія___ - 12 турція___ - 10 сербія___ - 10 німеччина__-10 франція___ -8
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 26 чер, 2019 11:55, всього редагувалось 1 раз.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
І саме тому Ви голосували за Зеленського і підтримуєте його намагання монополізувати владу як Президента так і в Парламенті?
Опять вы сказки выдумываете. Поищите в моих сообщениях хотя бы одно в поддержку Зеленского. Я сейчас за любую системную оппозицию Зеленскому. Потому что нужна конкуренция, с политсилой занимающей 45% мест в Раде Зеленский быстро перебродит в Чивокуню.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:50, всього редагувалось 3 разів.
"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!
РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134108
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
shapo написав:Но если Франт рассказывает о зверствах НКВД в предвоенном Львове, то справедливости ради неплохо упомянуть и зверства местных жителей по отношений к ни в чем не повинным евреям Львова и некоторых других мест западной, а потом и остальной Украины
budivelnik написав:Ви стверджуєте що НКВД і євреї мають спільний логічний ланцюжок?
Только в головах галичан 1941г и некоторых их потомков на этом форуме
budivelnik написав:Чи якого милого ви звязуєте звірства проти євреїв з звірствами НКВД?
Чтобы Франт не рассказывал про белых и пушистых жителей Галичины
budivelnik написав:Дивіться- в Моссада руки довгі і як би синочку за татову провокацію на українському форумі відповідати не прийшлось.
Не бойтесь - ни Моссаду, ни Сайерет Маткаль такие как вы не интересны
Вкладчик1234 написав:электорат отхлестал их по мордам ссаными тряпками
1 В першу чергу елехторат хлеще себе... 2 Вже 27 років українці коляться,але жруть кактус у вигляді спочатку росія як наступниця совка хороша потім росія як наступниця совка-брат і сестра тепер росія як наступниця совка-багата.... І всі цих 27 років ,постійно підтримуючи партії які за це закликають - Україна рухається подалі від росії,поближче до Європи...
А тепер уявіть Якби любителі совка , 25 років тому проголосували за тих же , за кого вони проголосували в 2008 і в 2014.... - як думаєте-булилоб ОРДЛО і Крим?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69