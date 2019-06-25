Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:Соглашусь. Но рекламный продукт "Либо я, либо путин", ориентированный на ту самую аудиторию, о которой говорит автор, никакие гриценковские шахматы не уделают
Я пытался об этом намекнуть что другого электората у нас нет, все креативные давно выехали. Даже кампания Зе была далека от креатива. Зачем были дебаты на стадионе, лучше бы в цирке на слонах дебатировали было бы зрелище не хуже евровидения, весь мир смотрел бы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:....... Бред сивой кобылы. Но если в этой же жанре исторического фолька описать капитализм, то снова евреи во всем виноваты окажутся
Зачем Вы процитировали эту мерзость?
Такой пост хорошо доказывает "отсутствие ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности" в Украине и показывает до какого уровня скатился форум и его модерация. И заодно, уровень наших "патриотов". Позор!
ксенофоби украiнцi вибрали Президентом не украiнця, але все одно украiнцi самi лютi ксенофоби, бо так написано в методичцi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!
РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134108
А в чем молодец? Про РФ то правильно говорит, но ведь именно он в 2013-2014 гг убеждал доверчивых украинцев на майдане, что западные "друзья" и от российской агрессии защитят, и инвестициями зальют, и все, что перестала покупать раша, купят. А в 2019-м вдруг прозрел, что это за друзья, и сколько стоят их обещания...
flyman написав:ксенофоби украiнцi вибрали Президентом не украiнця, але все одно украiнцi самi лютi ксенофоби, бо так написано в методичцi
ЛАД прав - ксенофобы здесь просто празднуют последние несколько дней. А вот с выборами не-украинца по происхождению Зеленского ты совсем уж конкретно слился - потому что все ксенофобы как раз госоловали за его проигравшего оппонента Что не может не радовать - это значит, что вас таких в обществе мало, несмотря на вашу пассионарность, "благодаря" которой ксенофобия и звучит из каждого утюга и чайника
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 чер, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!
РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134108
А в чем молодец? Про РФ то правильно говорит, но ведь именно он в 2013-2014 гг убеждал доверчивых украинцев на майдане, что западные "друзья" и от российской агрессии защитят, и инвестициями зальют, и все, что перестала покупать раша, купят. А в 2019-м вдруг прозрел, что это за друзья, и сколько стоят их обещания...
Русіш тролль, ти нічого не переплутв? Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією. ____________ зРадіо, ти не хочеш допомогти своєму ідейному товарижчу Кацапу? Він також, як і ти, боровся за руССкій мір.
"Я проводив референдум і з перших днів на передовій. Син просить морозива, а мені відрізають світло за борги. Люди, ви вже забули нас", - терорист-інвалід Кацап про "народовладдя" в "ДНР". ВIДЕО
zРадио написав:....... Бред сивой кобылы. Но если в этой же жанре исторического фолька описать капитализм, то снова евреи во всем виноваты окажутся
Зачем Вы процитировали эту мерзость?
Такой пост хорошо доказывает "отсутствие ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности" в Украине и показывает до какого уровня скатился форум и его модерация. И заодно, уровень наших "патриотов". Позор!
ксенофоби украiнцi вибрали Президентом не украiнця, але все одно украiнцi самi лютi ксенофоби, бо так написано в методичцi
Не стоит обобщать - не все украинцы, а Вы лично!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.