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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 157
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
42
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:50

  airmax78 написав:Хороший коммент:

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Соглашусь. Но рекламный продукт "Либо я, либо путин", ориентированный на ту самую аудиторию, о которой говорит автор, никакие гриценковские шахматы не уделают :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:55

  zРадио написав:Соглашусь. Но рекламный продукт "Либо я, либо путин", ориентированный на ту самую аудиторию, о которой говорит автор, никакие гриценковские шахматы не уделают :mrgreen:

Я пытался об этом намекнуть что другого электората у нас нет, все креативные давно выехали. Даже кампания Зе была далека от креатива. Зачем были дебаты на стадионе, лучше бы в цирке на слонах дебатировали было бы зрелище не хуже евровидения, весь мир смотрел бы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:56

  ЛАД написав:
  zРадио написав:.......
Бред сивой кобылы. Но если в этой же жанре исторического фолька описать капитализм, то снова евреи во всем виноваты окажутся :mrgreen:

Зачем Вы процитировали эту мерзость?

Такой пост хорошо доказывает "отсутствие ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности" в Украине и показывает до какого уровня скатился форум и его модерация.
И заодно, уровень наших "патриотов".

Позор!

ксенофоби украiнцi вибрали Президентом не украiнця, але все одно украiнцi самi лютi ксенофоби, бо так написано в методичцi
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 11:57

  Frant написав:Турчинов молодець:

Олександр Турчинов.

"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!

РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134108


А в чем молодец? Про РФ то правильно говорит, но ведь именно он в 2013-2014 гг убеждал доверчивых украинцев на майдане, что западные "друзья" и от российской агрессии защитят, и инвестициями зальют, и все, что перестала покупать раша, купят. А в 2019-м вдруг прозрел, что это за друзья, и сколько стоят их обещания...
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:01

  flyman написав:ксенофоби украiнцi вибрали Президентом не украiнця, але все одно украiнцi самi лютi ксенофоби, бо так написано в методичцi


Не нужно ассоциировать себя со всеми украинцами, отвечайте только за себя
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:02

  flyman написав:ксенофоби украiнцi вибрали Президентом не украiнця, але все одно украiнцi самi лютi ксенофоби, бо так написано в методичцi


ЛАД прав - ксенофобы здесь просто празднуют последние несколько дней. А вот с выборами не-украинца по происхождению Зеленского ты совсем уж конкретно слился - потому что все ксенофобы как раз госоловали за его проигравшего оппонента :mrgreen: Что не может не радовать - это значит, что вас таких в обществе мало, несмотря на вашу пассионарность, "благодаря" которой ксенофобия и звучит из каждого утюга и чайника
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 26 чер, 2019 12:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:03

  zРадио написав:
  Frant написав:Турчинов молодець:

Олександр Турчинов.

"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!

РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134108


А в чем молодец? Про РФ то правильно говорит, но ведь именно он в 2013-2014 гг убеждал доверчивых украинцев на майдане, что западные "друзья" и от российской агрессии защитят, и инвестициями зальют, и все, что перестала покупать раша, купят. А в 2019-м вдруг прозрел, что это за друзья, и сколько стоят их обещания...

Русіш тролль, ти нічого не переплутв?
Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією.
____________
зРадіо, ти не хочеш допомогти своєму ідейному товарижчу Кацапу? Він також, як і ти, боровся за руССкій мір. :mrgreen:

"Я проводив референдум і з перших днів на передовій. Син просить морозива, а мені відрізають світло за борги. Люди, ви вже забули нас", - терорист-інвалід Кацап про "народовладдя" в "ДНР". ВIДЕО

https://censor.net.ua/ua/video_news/313 ... _svitlo_za
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:05

  Frant написав:Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією.[/b]


Какие документы, тролль - со сцены майдана он вел эту пропаганду, о чем я и написал!
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:07

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  zРадио написав:.......
Бред сивой кобылы. Но если в этой же жанре исторического фолька описать капитализм, то снова евреи во всем виноваты окажутся :mrgreen:

Зачем Вы процитировали эту мерзость?

Такой пост хорошо доказывает "отсутствие ксенофобии вообще и антисемитизма, в частности" в Украине и показывает до какого уровня скатился форум и его модерация.
И заодно, уровень наших "патриотов".

Позор!

ксенофоби украiнцi вибрали Президентом не украiнця, але все одно украiнцi самi лютi ксенофоби, бо так написано в методичцi

Не стоит обобщать - не все украинцы, а Вы лично!
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:15

  zРадио написав:
  Frant написав:Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією.[/b]


Какие документы, тролль - со сцены майдана он вел эту пропаганду, о чем я и написал!


Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.
Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?
Де стенограми виступу Турчинова?

_______________________
Востаннє редагувалось Frant в Сер 26 чер, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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