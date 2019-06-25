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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 157
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
5%
8
Європейська Солідарність
27%
42
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:20

  Frant написав:Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.
Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?


Провокатор совсем с кукушонком поссорился :mrgreen: Я пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:21

  zРадио написав:А вот с выборами не-украинца по происхождению Зеленского ты совсем уж конкретно слился - потому что все ксенофобы как раз госоловали за его проигравшего оппонента

Знову порція брехні від руССіш-тролля зРадіо!
Порошенко має частково єврейську кров.
В свій час твої однодумці про це кричали на кожному перехресті.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 26 чер, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:22

  zРадио написав:
  Frant написав:Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.
Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?


Провокатор совсем с кукушонком поссорился :mrgreen: Я пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься :mrgreen:

зРадіо, не звертай з дороги.Чекаю відповіді на питання:

  Frant написав:Русіш тролль, ти нічого не переплутв?
Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією.


  Frant написав:Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.
Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?
Де стенограми виступу Турчинова?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 12:24

  flyman написав:
  shapo написав:А кого резали евреи

https://ant-63.livejournal.com/297588.html
Как уже было показано в предыдущих видео, коммунизм – это движение, созданное евреями, для евреев. Оно было основано евреями, финансировано евреями и установлено ими во многих странах (9:26 Щаранский –Ходорковский –Березовский)-начиная с еврея Карла Маркса и его мен- тора Мозеса Хесс (9:30 Коммунистический Манифест. Карл Маркс. Фридрих Энгелс) – который начал всю эту затею, выдавая свои безумные бредни как единственную идеологию для освобож- дения угнетённых рабочих и бедных крестьян от капиталистической элиты, утверждая, что их цель – создать общество-утопию, равенство всего человечества. Эта сатанинская кодла махинаторов имела свою секретную программу, известную только им одним (9:55 Протоколы Сионских Мудре- цов) и их одноплеменникам. Их конечная цель – уничтожить планету Земля и принести конец всему живому. Эта убийственная идеология, пропитанная кровью и смертью, захватила Россию, Восточную Европу и Азию, и унесла в могилу 100 000 000 невинных душ. В России все знают – их стране евреи навязали свой деспотизм, (10:23 советский писатель Ильягу Эренбург, автор «Люди, годы, жизнь» завещал свой архив через 20 лет после своей смерти музею Яд Вашем в Израиле) – убили 40 млн их соотечественников в трудовых лагерях и лагерях смерти по всей России. (10:36 Свердлов – Иехуда – Френкель) Евреи не только наслаждались своим высокопоставленным положением комиссаров и боссов компартии при Сталине, они были комендантами лагерей Гулага, где пытали заключённых. Именно Герман и Нафталий Френкель изобрели системы лагерей Гулаг. Эти двое и Рапопорт, Лазарь Каганович, Аарон Сольц и Генрих Иехуда-Ягода – глава НКВД были те самые 6 еврейских администраторов советской машины убийств в самые страшные годы- 1920е и 1930е.

(11:17 Еврейская группа возражает по делу «Большого Голода») В еврейских публикациях даже признаётся, что список обвиняемых в причастности к так называемому Голодомору, в ходе которо го 7 миллионов погибло на Украине, состоит, в основном, из евреев под руководством еврейского босса Лазаря Кагановича. Еврейский контроль над коммунизмом включает не одну только Россию – после 2й мировой войны коммунистические режимы, насильственно насаждённые в Восточной Европе, также контролировались и доминировались евреями.

Но вот видите, начали вроде бы со здорового национализма, а пришли, как обычно, к ПЕЩЕРНОМУ АНТИСЕМИТИЗМУ. А насчет 7-ми миллионов жертв голода на Украине в 32-34- ЭТО ПРОСТО ЛОЖЬ.
http://istmat.info/files/uploads/59166/ ... _-33_g.pdf
Естественное движение населения УССР в 1931-ом-35-ом года
К началу 32-го года, после высылок 30-31-го и начинающегося бегства населения в УССР проживало около 30,5 млн. человек. Уровень смертности в стране 90 лет назад был точно такой же, как сейчас, т.е. 18+ человек на тысячу. Т.е. около 520-550-ти тыс. в год.
Согласно приведенным данным ЦУНХУ Госплана, в 32-ом умерло 668 тыс. (избыточные +140 тыс.), в 33-ем 1 850 тыс. (избыточные 1 330!!! - чудовищный пик голода, смертность 60+ на 1000), в 34-ом -уже ниже этого уровня (из-за резко сократившегося населения, как умершего, так и убежавшего). Даже если признать, что учтены не все смерти в сельской местности, а часть жителей Украины умерла от голода на территории РСФСР, то общее число избыточных жертв голода не превысит 2-2,3 млн. человек.
Причем этот процесс не был этническим - вместо обычных для на начала тридцатых 3 -3,2 млн. смертей для всего СССР, в 33-ем умерло 6 млн. человек В европейской части РСФСР показатель общей смертности был 37,5 - вдвое выше обычного. На том же istmat.info (очень рекомендую) в разделе ГОЛОД есть поразительные данные о естественном движении населения в 10-ти областных центрах РСФСР (Тула/Архангельск/Горкий/Новосибирск/Сталинград/Челябинск/Свердловск и еще несколько индустриальных центров). Почти все взрослое население в них снабжалось, как тогда говорили по 1-2-му списку, т.е. как индустриальные рабочие/ИТР/парт и совслужащие. Но даже в 9-ти из них смертность в 32-ом значительно превышала рождаемость (кроме Горького), а в 33-ем - во всех городах умерло значительно больше, чем родилось
Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.
http://istmat.info/node/18150
В Саратове в 33-ом смертность превысила рождаемость в 7 раз!!!, в Челябинске и Куйбышеве в 2,5, в Сталинграде - более, чем в вдвое. И это среди населения, процентов на 95 получавшего твердый ежедневный/ежемесячный паек, с работающими коммерческими магазинами (хлеб по 2-50 фунт при средней з/п 100-150 рублей в месяц) и Торгсинах (мука по 25 коп/кг за червоный рубль)
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