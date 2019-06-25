Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Frant написав:Знову зРадіо дає неправдиву інформацію. Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?
Провокатор совсем с кукушонком поссорился Я пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься
Frant написав:Знову зРадіо дає неправдиву інформацію. Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?
Провокатор совсем с кукушонком поссорился Я пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься
зРадіо, не звертай з дороги.Чекаю відповіді на питання:
Frant написав:Русіш тролль, ти нічого не переплутв? Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією.
Frant написав:Знову зРадіо дає неправдиву інформацію. Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш? Де стенограми виступу Турчинова?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
https://ant-63.livejournal.com/297588.html Как уже было показано в предыдущих видео, коммунизм – это движение, созданное евреями, для евреев. Оно было основано евреями, финансировано евреями и установлено ими во многих странах (9:26 Щаранский –Ходорковский –Березовский)-начиная с еврея Карла Маркса и его мен- тора Мозеса Хесс (9:30 Коммунистический Манифест. Карл Маркс. Фридрих Энгелс) – который начал всю эту затею, выдавая свои безумные бредни как единственную идеологию для освобож- дения угнетённых рабочих и бедных крестьян от капиталистической элиты, утверждая, что их цель – создать общество-утопию, равенство всего человечества. Эта сатанинская кодла махинаторов имела свою секретную программу, известную только им одним (9:55 Протоколы Сионских Мудре- цов) и их одноплеменникам. Их конечная цель – уничтожить планету Земля и принести конец всему живому. Эта убийственная идеология, пропитанная кровью и смертью, захватила Россию, Восточную Европу и Азию, и унесла в могилу 100 000 000 невинных душ. В России все знают – их стране евреи навязали свой деспотизм, (10:23 советский писатель Ильягу Эренбург, автор «Люди, годы, жизнь» завещал свой архив через 20 лет после своей смерти музею Яд Вашем в Израиле) – убили 40 млн их соотечественников в трудовых лагерях и лагерях смерти по всей России. (10:36 Свердлов – Иехуда – Френкель) Евреи не только наслаждались своим высокопоставленным положением комиссаров и боссов компартии при Сталине, они были комендантами лагерей Гулага, где пытали заключённых. Именно Герман и Нафталий Френкель изобрели системы лагерей Гулаг. Эти двое и Рапопорт, Лазарь Каганович, Аарон Сольц и Генрих Иехуда-Ягода – глава НКВД были те самые 6 еврейских администраторов советской машины убийств в самые страшные годы- 1920е и 1930е.
(11:17 Еврейская группа возражает по делу «Большого Голода») В еврейских публикациях даже признаётся, что список обвиняемых в причастности к так называемому Голодомору, в ходе которо го 7 миллионов погибло на Украине, состоит, в основном, из евреев под руководством еврейского босса Лазаря Кагановича. Еврейский контроль над коммунизмом включает не одну только Россию – после 2й мировой войны коммунистические режимы, насильственно насаждённые в Восточной Европе, также контролировались и доминировались евреями.
Но вот видите, начали вроде бы со здорового национализма, а пришли, как обычно, к ПЕЩЕРНОМУ АНТИСЕМИТИЗМУ. А насчет 7-ми миллионов жертв голода на Украине в 32-34- ЭТО ПРОСТО ЛОЖЬ. http://istmat.info/files/uploads/59166/ ... _-33_g.pdf Естественное движение населения УССР в 1931-ом-35-ом года К началу 32-го года, после высылок 30-31-го и начинающегося бегства населения в УССР проживало около 30,5 млн. человек. Уровень смертности в стране 90 лет назад был точно такой же, как сейчас, т.е. 18+ человек на тысячу. Т.е. около 520-550-ти тыс. в год. Согласно приведенным данным ЦУНХУ Госплана, в 32-ом умерло 668 тыс. (избыточные +140 тыс.), в 33-ем 1 850 тыс. (избыточные 1 330!!! - чудовищный пик голода, смертность 60+ на 1000), в 34-ом -уже ниже этого уровня (из-за резко сократившегося населения, как умершего, так и убежавшего). Даже если признать, что учтены не все смерти в сельской местности, а часть жителей Украины умерла от голода на территории РСФСР, то общее число избыточных жертв голода не превысит 2-2,3 млн. человек. Причем этот процесс не был этническим - вместо обычных для на начала тридцатых 3 -3,2 млн. смертей для всего СССР, в 33-ем умерло 6 млн. человек В европейской части РСФСР показатель общей смертности был 37,5 - вдвое выше обычного. На том же istmat.info (очень рекомендую) в разделе ГОЛОД есть поразительные данные о естественном движении населения в 10-ти областных центрах РСФСР (Тула/Архангельск/Горкий/Новосибирск/Сталинград/Челябинск/Свердловск и еще несколько индустриальных центров). Почти все взрослое население в них снабжалось, как тогда говорили по 1-2-му списку, т.е. как индустриальные рабочие/ИТР/парт и совслужащие. Но даже в 9-ти из них смертность в 32-ом значительно превышала рождаемость (кроме Горького), а в 33-ем - во всех городах умерло значительно больше, чем родилось Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг. http://istmat.info/node/18150 В Саратове в 33-ом смертность превысила рождаемость в 7 раз!!!, в Челябинске и Куйбышеве в 2,5, в Сталинграде - более, чем в вдвое. И это среди населения, процентов на 95 получавшего твердый ежедневный/ежемесячный паек, с работающими коммерческими магазинами (хлеб по 2-50 фунт при средней з/п 100-150 рублей в месяц) и Торгсинах (мука по 25 коп/кг за червоный рубль)