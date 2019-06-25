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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3311331233133314 Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 157 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 5% 8 Європейська Солідарність 27% 42 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 25% 39 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 157 Додано: Сер 26 чер, 2019 12:20 Frant написав: Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.

Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?

Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?



Провокатор совсем с кукушонком поссорился Я пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься Провокатор совсем с кукушонком поссорилсяЯ пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься zРадио

Повідомлень: 2633 З нами з: 02.05.18 Подякував: 726 раз. Подякували: 1680 раз. Профіль 2 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 12:21 zРадио написав: А вот с выборами не-украинца по происхождению Зеленского ты совсем уж конкретно слился - потому что все ксенофобы как раз госоловали за его проигравшего оппонента А вот с выборами не-украинца по происхождению Зеленского ты совсем уж конкретно слился - потому что все ксенофобы как раз госоловали за его проигравшего оппонента

Знову порція брехні від руССіш-тролля зРадіо!

Порошенко має частково єврейську кров.

В свій час твої однодумці про це кричали на кожному перехресті. Знову порція брехні від руССіш-тролля зРадіо!Порошенко має частково єврейську кров.В свій час твої однодумці про це кричали на кожному перехресті. Востаннє редагувалось Frant в Сер 26 чер, 2019 12:24, всього редагувалось 1 раз. Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20166 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 12:22 zРадио написав: Frant написав: Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.

Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?

Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?



Провокатор совсем с кукушонком поссорился Я пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься Провокатор совсем с кукушонком поссорилсяЯ пишу, что Турчинов прав относительно РФ - он мне в ответ "руссиш тролль". Ты только что назвал Турчинова руссиш троллем - без бонуса же на праздники останешься

зРадіо, не звертай з дороги.Чекаю відповіді на питання:



Frant написав: Русіш тролль, ти нічого не переплутв?

Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією. Русіш тролль, ти нічого не переплутв?Наведи, будь ласка документи за підписом Турчинова з вказаною тобою інформацією.



Frant написав: Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.

Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?

Де стенограми виступу Турчинова? Знову зРадіо дає неправдиву інформацію.Руссіш демагогічний тролль, що ти мелеш?Де стенограми виступу Турчинова? зРадіо, не звертай з дороги.Чекаю відповіді на питання: Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців Frant

Повідомлень: 20166 З нами з: 12.09.11 Подякував: 1144 раз. Подякували: 2122 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 12:24 flyman написав: shapo написав: А кого резали евреи А кого резали евреи

https://ant-63.livejournal.com/297588.html

Как уже было показано в предыдущих видео, коммунизм – это движение, созданное евреями, для евреев. Оно было основано евреями, финансировано евреями и установлено ими во многих странах (9:26 Щаранский –Ходорковский –Березовский)-начиная с еврея Карла Маркса и его мен- тора Мозеса Хесс (9:30 Коммунистический Манифест. Карл Маркс. Фридрих Энгелс) – который начал всю эту затею, выдавая свои безумные бредни как единственную идеологию для освобож- дения угнетённых рабочих и бедных крестьян от капиталистической элиты, утверждая, что их цель – создать общество-утопию, равенство всего человечества. Эта сатанинская кодла махинаторов имела свою секретную программу, известную только им одним (9:55 Протоколы Сионских Мудре- цов) и их одноплеменникам. Их конечная цель – уничтожить планету Земля и принести конец всему живому. Эта убийственная идеология, пропитанная кровью и смертью, захватила Россию, Восточную Европу и Азию, и унесла в могилу 100 000 000 невинных душ. В России все знают – их стране евреи навязали свой деспотизм, (10:23 советский писатель Ильягу Эренбург, автор «Люди, годы, жизнь» завещал свой архив через 20 лет после своей смерти музею Яд Вашем в Израиле) – убили 40 млн их соотечественников в трудовых лагерях и лагерях смерти по всей России. (10:36 Свердлов – Иехуда – Френкель) Евреи не только наслаждались своим высокопоставленным положением комиссаров и боссов компартии при Сталине, они были комендантами лагерей Гулага, где пытали заключённых. Именно Герман и Нафталий Френкель изобрели системы лагерей Гулаг. Эти двое и Рапопорт, Лазарь Каганович, Аарон Сольц и Генрих Иехуда-Ягода – глава НКВД были те самые 6 еврейских администраторов советской машины убийств в самые страшные годы- 1920е и 1930е.



(11:17 Еврейская группа возражает по делу «Большого Голода») В еврейских публикациях даже признаётся, что список обвиняемых в причастности к так называемому Голодомору, в ходе которо го 7 миллионов погибло на Украине , состоит, в основном, из евреев под руководством еврейского босса Лазаря Кагановича. Еврейский контроль над коммунизмом включает не одну только Россию – после 2й мировой войны коммунистические режимы, насильственно насаждённые в Восточной Европе, также контролировались и доминировались евреями. Как уже было показано в предыдущих видео, коммунизм – это движение, созданное евреями, для евреев. Оно было основано евреями, финансировано евреями и установлено ими во многих странах (9:26 Щаранский –Ходорковский –Березовский)-начиная с еврея Карла Маркса и его мен- тора Мозеса Хесс (9:30 Коммунистический Манифест. Карл Маркс. Фридрих Энгелс) – который начал всю эту затею, выдавая свои безумные бредни как единственную идеологию для освобож- дения угнетённых рабочих и бедных крестьян от капиталистической элиты, утверждая, что их цель – создать общество-утопию, равенство всего человечества. Эта сатанинская кодла махинаторов имела свою секретную программу, известную только им одним (9:55 Протоколы Сионских Мудре- цов) и их одноплеменникам. Их конечная цель – уничтожить планету Земля и принести конец всему живому.В России все знают – их стране евреи навязали свой деспотизм, (10:23 советский писатель Ильягу Эренбург, автор «Люди, годы, жизнь» завещал свой архив через 20 лет после своей смерти музею Яд Вашем в Израиле) –. (10:36 Свердлов – Иехуда – Френкель) Евреи не только наслаждались своим высокопоставленным положением комиссаров и боссов компартии при Сталине, они были комендантами лагерей Гулага, где пытали заключённых. Именно Герман и Нафталий Френкель изобрели системы лагерей Гулаг. Эти двое и Рапопорт, Лазарь Каганович, Аарон Сольц и Генрих Иехуда-Ягода – глава НКВД были те самые 6 еврейских администраторов советской машины убийств в самые страшные годы- 1920е и 1930е.(11:17 Еврейская группа возражает по делу «Большого Голода»)врейский контроль над коммунизмом включает не одну только Россию – после 2й мировой войны коммунистические режимы, насильственно насаждённые в Восточной Европе, также контролировались и доминировались евреями.

Но вот видите, начали вроде бы со здорового национализма, а пришли, как обычно, к ПЕЩЕРНОМУ АНТИСЕМИТИЗМУ. А насчет 7-ми миллионов жертв голода на Украине в 32-34- ЭТО ПРОСТО ЛОЖЬ.

http://istmat.info/files/uploads/59166/ ... _-33_g.pdf

Естественное движение населения УССР в 1931-ом-35-ом года

К началу 32-го года, после высылок 30-31-го и начинающегося бегства населения в УССР проживало около 30,5 млн. человек. Уровень смертности в стране 90 лет назад был точно такой же, как сейчас, т.е. 18+ человек на тысячу. Т.е. около 520-550-ти тыс. в год.

Согласно приведенным данным ЦУНХУ Госплана, в 32-ом умерло 668 тыс. (избыточные +140 тыс.), в 33-ем 1 850 тыс. (избыточные 1 330!!! - чудовищный пик голода, смертность 60+ на 1000), в 34-ом -уже ниже этого уровня (из-за резко сократившегося населения, как умершего, так и убежавшего). Даже если признать, что учтены не все смерти в сельской местности, а часть жителей Украины умерла от голода на территории РСФСР, то общее число избыточных жертв голода не превысит 2-2,3 млн. человек.

Причем этот процесс не был этническим - вместо обычных для на начала тридцатых 3 -3,2 млн. смертей для всего СССР, в 33-ем умерло 6 млн. человек В европейской части РСФСР показатель общей смертности был 37,5 - вдвое выше обычного. На том же istmat.info (очень рекомендую) в разделе ГОЛОД есть поразительные данные о естественном движении населения в 10-ти областных центрах РСФСР (Тула/Архангельск/Горкий/Новосибирск/Сталинград/Челябинск/Свердловск и еще несколько индустриальных центров). Почти все взрослое население в них снабжалось, как тогда говорили по 1-2-му списку, т.е. как индустриальные рабочие/ИТР/парт и совслужащие. Но даже в 9-ти из них смертность в 32-ом значительно превышала рождаемость (кроме Горького), а в 33-ем - во всех городах умерло значительно больше, чем родилось

Справка о естественном движении населения 10 городов РСФСР за 1927-1938 гг.

http://istmat.info/node/18150

В Саратове в 33-ом смертность превысила рождаемость в 7 раз!!!, в Челябинске и Куйбышеве в 2,5, в Сталинграде - более, чем в вдвое. И это среди населения, процентов на 95 получавшего твердый ежедневный/ежемесячный паек, с работающими коммерческими магазинами (хлеб по 2-50 фунт при средней з/п 100-150 рублей в месяц) и Торгсинах (мука по 25 коп/кг за червоный рубль) Но вот видите, начали вроде бы со здорового национализма, а пришли, как обычно, к ПЕЩЕРНОМУ АНТИСЕМИТИЗМУ. А насчет 7-ми миллионов жертв голода на Украине в 32-34- ЭТО ПРОСТО ЛОЖЬ.К началу 32-го года, после высылок 30-31-го и начинающегося бегства населения в УССР проживало около 30,5 млн. человек. Уровень смертности в стране 90 лет назад был точно такой же, как сейчас, т.е. 18+ человек на тысячу. Т.е. около 520-550-ти тыс. в год.Согласно приведенным данным ЦУНХУ Госплана, в 32-ом умерло 668 тыс. (избыточные +140 тыс.), в 33-ем 1 850 тыс. (избыточные 1 330!!! - чудовищный пик голода, смертность 60+ на 1000), в 34-ом -уже ниже этого уровня (из-за резко сократившегося населения, как умершего, так и убежавшего). Даже если признать, что учтены не все смерти в сельской местности, а часть жителей Украины умерла от голода на территории РСФСР, то общее число избыточных жертв голода не превысит 2-2,3 млн. человек.Причем этот процесс не был этническим - вместо обычных для на начала тридцатых 3 -3,2 млн. смертей для всего СССР, в 33-ем умерло 6 млн. человек В европейской части РСФСР показатель общей смертности был 37,5 - вдвое выше обычного. На том же istmat.info (очень рекомендую) в разделе ГОЛОД есть поразительные данные о естественном движении населения в 10-ти областных центрах РСФСР (Тула/Архангельск/Горкий/Новосибирск/Сталинград/Челябинск/Свердловск и еще несколько индустриальных центров). Почти все взрослое население в них снабжалось, как тогда говорили по 1-2-му списку, т.е. как индустриальные рабочие/ИТР/парт и совслужащие. Но даже в 9-ти из них смертность в 32-ом значительно превышала рождаемость (кроме Горького), а в 33-ем - во всех городах умерло значительно больше, чем родилосьВ Саратове в 33-ом смертность превысила рождаемость в 7 раз!!!, в Челябинске и Куйбышеве в 2,5, в Сталинграде - более, чем в вдвое. И это среди населения, процентов на 95 получавшего твердый ежедневный/ежемесячный паек, с работающими коммерческими магазинами (хлеб по 2-50 фунт при средней з/п 100-150 рублей в месяц) и Торгсинах (мука по 25 коп/кг за червоный рубль) Волгарь Повідомлень: 6689 З нами з: 12.10.12 Подякував: 22 раз. Подякували: 689 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 3311331233133314 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. 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