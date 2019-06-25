Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
vitaliian написав:budivelnik в целом согласен но поправлю ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
І саме тому Ви голосували за Зеленського і підтримуєте його намагання монополізувати владу як Президента так і в Парламенті?
Опять вы сказки выдумываете. Поищите в моих сообщениях хотя бы одно в поддержку Зеленского. Я сейчас за любую системную оппозицию Зеленскому. Потому что нужна конкуренция, с политсилой занимающей 45% мест в Раде Зеленский быстро перебродит в Чивокуню.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:50, всього редагувалось 3 разів.
"Росія не зробила жодних висновків: не припинила агресію, не звільнила Крим та Донбас, не визнала свою відповідальність за збиття "Боїнга" та хімічну атаку в Солсбері, не звільнила заручників та військовополонених. Жодних вимог міжнародного співтовариства не було виконано!
РФ продовжує політику насилля, вбивств та терору. Більше того, ситуація тільки погіршується - швидкими темпами відбувається мілітаризація Криму, агресія поширюється на Чорне та Азовське моря, захоплені українські кораблі та військові моряки. Вздовж україно-російського кордону сконцентроване багатотисячне військове угруповання, готове до наступу. І на цьому фоні наші європейські "друзі" приймають рішення щодо повернення російської делегації до ПАРЄ, вимоги якої були по-хамськи проігноровані Кремлем", - написав Турчинов. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3134108
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Вкладчик1234 написав:электорат отхлестал их по мордам ссаными тряпками
1 В першу чергу елехторат хлеще себе... 2 Вже 27 років українці коляться,але жруть кактус у вигляді спочатку росія як наступниця совка хороша потім росія як наступниця совка-брат і сестра тепер росія як наступниця совка-багата.... І всі цих 27 років ,постійно підтримуючи партії які за це закликають - Україна рухається подалі від росії,поближче до Європи...
А тепер уявіть Якби любителі совка , 25 років тому проголосували за тих же , за кого вони проголосували в 2008 і в 2014.... - як думаєте-булилоб ОРДЛО і Крим?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
zРадио написав:Соглашусь. Но рекламный продукт "Либо я, либо путин", ориентированный на ту самую аудиторию, о которой говорит автор, никакие гриценковские шахматы не уделают
Я пытался об этом намекнуть что другого электората у нас нет, все креативные давно выехали. Даже кампания Зе была далека от креатива. Зачем были дебаты на стадионе, лучше бы в цирке на слонах дебатировали было бы зрелище не хуже евровидения, весь мир смотрел бы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 11:56, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Давайте так Хто що говорив на форумі-мене не цікавить... Бо кожен може створити три клони , і під кожним писати три варіанти розвитку, а потім на це ж ссилатись.... Тому - можете показати аналітику опубліковану в грудні ,яка б стверджувала що росію повернуть в ПАРЄ в червні - покажіть(дайте ссилку) Не можете - тоді краще жуйте....
Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ))) Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))
Faceless написав:Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы.
Вспомнились многочисленный дебаты по падению курса гривны в 2014 году.
Используя вашу логику из вас можно сделать яростного защитника Януковича ))
Я просто поменяю пару слов в вашем сегодняшнем утверждении и получится: Каким то образом ведь Януковичу удавалось добиться стабильности курса гривны и поддерживать курс все эти годы.
То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.
Каким именно образом Януковичу "удавалось добиться стабильности курса" и так известно, и переговоры с курсом, чтобы это изменить, не проведешь. Так что аналогия так себе. А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо. Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?
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Самое интересное, что если бы улицы переименовали в Абрикосовую и в Виноградную, никто бы не протестовал против этого особо. Но блин, обязательно же нужно было влупить какое-то спорно-политическое название, чтобы вопреки всему - и жителям этих самых улиц, и здравому смыслу. Я толерантно отношусь к сексуальным меньшинствам, но не хотел бы жить на улице Первого Киевпрайда
Faceless написав:.. Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?
Провал, относительно ПАСЕ был назначить этих де*** депутатов, к этому Зе не имел никакого отношения. Когда ПАСЕ до глубокой ночи отклоняло 200 поправок, внесенных этими великими дипломатами, они тупо отклонили все. Понимая, что такое количество было внесено исключительно для саботажа. Вместо того, чтобы сделать 5-10 знАчимых, которые депутаты ПАСЕ хотя бы прочитали. Не говорю уже про эти выходки с сантехническими причандалами, расталкиванием журналистов, распеванием гимнов и топаньем ногами. Вели себя, как свиньи. Это не русских впустили, это украинская делегация всех задолбала.