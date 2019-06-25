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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 3310331133123313> Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували: Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54 Політичні дискусії 7.1 5 158 Аграрна партія України 0 0 Батьківщина 2% 3 Голос 20% 32 Громадянська позиція 6% 9 Європейська Солідарність 27% 43 Опозиційна платформа - За життя 6% 9 Опозиційний блок 4% 6 Радикальна партія 0 0 Самопоміч 0 0 Свобода 6% 9 Сила і честь 1% 2 Слуга народу 24% 38 Українська стратегія 0 0 Інша 4% 7 Всього голосів : 158 Додано: Сер 26 чер, 2019 13:26 Re: Політичні дискусії vitaliian

Повідомлень: 2404 З нами з: 06.04.16 Подякував: 660 раз. Подякували: 737 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:31 stm написав: Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))

Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года ))) Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))



Я изначально и всегда вам говорил - в жёпу эту проституированную Европу!

Ориентация только на США. Пригласить американские войска и создавать американские базы. В жёпу евро и евростандарты! Доллар и стандарты США. Американские ценности, американские законы вместе со смертной казнью для предателей и убийц. Американский порядок.

Вива Америка!

Смерть москалям!





Я изначально и всегда вам говорил - в жёпу эту проституированную Европу!Ориентация только на США. Пригласить американские войска и создавать американские базы. В жёпу евро и евростандарты! Доллар и стандарты США. Американские ценности, американские законы вместе со смертной казнью для предателей и убийц. Американский порядок.Вива Америка!Смерть москалям! Libo 2

Повідомлень: 7168 З нами з: 14.11.11 Подякував: 309 раз. Подякували: 3600 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33 Faceless написав: А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо. А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо.



Вы что на полном серьезе считаете, что введение санкций против РФ или исключение РФ из ПАСЕ это заслуга сладкоголосых речей Черчилля )))

Да, европейцам всё-равно было, что говорит Порошенко, если бы на его месте был бы Зеленский тогда или Тимошенко или Тягнибок не изменилось бы ровном счетом ничего.

Европейцы тогда испугались, что путин сошел с ума и испугались за свою безопасность.

Через пять лет испуг у них прошел, и началось в движение в обратную сторону - мы же теряем деньги.



Кстати Зеленский даже использовал речи Порошенко и его спичрайтеров во время визита к Меркель и Макрону.



Faceless написав: Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента? Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?



Провал должен быть заложен при президенте Зеленском и провалиться при нём же. А то получится как с курсом по 8 при Януковиче и последующей девальвации при Порошенко.



У Зеленского и так есть свои провалы, например, идиотский список Слуги народа, одевание в пиджак Порошенко и использование его риторики, и вешать на него лишних блох не надо. Вы что на полном серьезе считаете, что введение санкций против РФ или исключение РФ из ПАСЕ это заслуга сладкоголосых речей Черчилля )))Да, европейцам всё-равно было, что говорит Порошенко, если бы на его месте был бы Зеленский тогда или Тимошенко или Тягнибок не изменилось бы ровном счетом ничего.Европейцы тогда испугались, что путин сошел с ума и испугались за свою безопасность.Через пять лет испуг у них прошел, и началось в движение в обратную сторону - мы же теряем деньги.Кстати Зеленский даже использовал речи Порошенко и его спичрайтеров во время визита к Меркель и Макрону.Провал должен быть заложен при президенте Зеленском и провалиться при нём же. А то получится как с курсом по 8 при Януковиче и последующей девальвации при Порошенко.У Зеленского и так есть свои провалы, например, идиотский список Слуги народа, одевание в пиджак Порошенко и использование его риторики, и вешать на него лишних блох не надо. freeze 4 Повідомлень: 11965 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3587 раз. Подякували: 5229 раз. Профіль 19 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33 Faceless написав: freeze написав: Faceless написав: Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы. Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы.



Вспомнились многочисленный дебаты по падению курса гривны в 2014 году.



Используя вашу логику из вас можно сделать яростного защитника Януковича ))



Я просто поменяю пару слов в вашем сегодняшнем утверждении и получится:

Каким то образом ведь Януковичу удавалось добиться стабильности курса гривны и поддерживать курс все эти годы.



То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет. Вспомнились многочисленный дебаты по падению курса гривны в 2014 году.Используя вашу логику из вас можно сделать яростного защитника Януковича ))Я просто поменяю пару слов в вашем сегодняшнем утверждении и получится:Каким то образом ведь Януковичу удавалось добиться стабильности курса гривны и поддерживать курс все эти годы.То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.



Каким именно образом Януковичу "удавалось добиться стабильности курса" и так известно, и переговоры с курсом, чтобы это изменить, не проведешь. Так что аналогия так себе.

А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо.

Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?



Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk Каким именно образом Януковичу "удавалось добиться стабильности курса" и так известно, и переговоры с курсом, чтобы это изменить, не проведешь. Так что аналогия так себе.А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо.Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk



А чому Ви вважаєте, що для співчуваючого окупантам фріза це провал? Навпаки перемога. Рузький мір все ближче. А чому Ви вважаєте, що для співчуваючого окупантам фріза це провал? Навпаки перемога. Рузький мір все ближче. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14455 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36 detroytred

Вы меня удивляете!

О чём можно спорить с человеком при таком знании истории:

Трошки історії.. в совка не було розуміння що він будує з самого початку

а - до 1928 - військовий комунізм

б - до 1934 - НЕП(нова економічна політика-тобто капіталізм)

"Тобто" коллективизация, голодомор - всё это происходило при капитализме. Вы меня удивляете!О чём можно спорить с человеком при таком знании истории:"Тобто" коллективизация, голодомор - всё это происходило при капитализме. , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом, mephala.Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13476 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36 Оранжевый-хит сезона написав: Свежие рейтинги Голос растёт. Но более точные будут в период 4-5 июля https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory Свежие рейтинги Голос растёт. Но более точные будут в период 4-5 июля



Все тому що слуга тратить відсотки.

Все більше людей голосують за розумніших кандидатів. Все тому що слуга тратить відсотки.Все більше людей голосують за розумніших кандидатів. Ethereum Повідомлень: 571 З нами з: 11.02.18 Подякував: 4 раз. Подякували: 43 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:39 rjkz написав: vitaliian написав: Libo написав: Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке. мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.



100500 плюсов

Почему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.

Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.

Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях. 100500 плюсовПочему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях.

Так дозвольте на території цієї країни українців. Так дозвольте на території цієї країни українців. Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14455 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:40 Libo написав: ..

Ориентация только на США. .. ..Ориентация только на США. ..

я уже несколько раз предлагал провести референдум в стране по поводу присоединения к США 51 (или 52 штатом).

Затем, дело за малым - осталось, чтобы нас взяли. Ну с этим, думаю, никаких проблем - на словах же нас они поддерживают!

Можно начать прямо на форуме и сделать мини референдум. Как вам затея, думаете прокатит? я уже несколько раз предлагал провести референдум в стране по поводу присоединения к США 51 (или 52 штатом).Затем, дело за малым - осталось, чтобы нас взяли. Ну с этим, думаю, никаких проблем - на словах же нас они поддерживают!Можно начать прямо на форуме и сделать мини референдум. Как вам затея, думаете прокатит? sequence Повідомлень: 2426 З нами з: 29.12.15 Подякував: 295 раз. Подякували: 674 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42 zРадио написав: Выскажу свое мнение относительно киевских проспектов. И как киевлянин, и как гражданин:



отмена переименования - еще бОльшая дичь, чем само переименование. Да, мне, как и большинству киевлян, режет слух фамилия Бандеры, который в истории Киева участия не принимал, а в истории Украины - личность неоднозначная. Но переименование УЖЕ случилось и общественный резонанс УЖЕ стих.



Теперь ОПЯТЬ будем возвращать старые названия и ОПЯТЬ будем раскалывать народ? А затем, наверняка, отмену переименования оспорять и переименуют СНОВА, спровоцировав НОВЫЙ резонанс...



Это бред! Такие деликатные вопросы чем меньше будут трогать, тем больше спокойствия в стране будет. На самом деле само название вторично - важнее, чтобы разжигателям с обеих сторон не давали возможности генерировать на эскалации вопроса общественную злобу и ненависть! Выскажу свое мнение относительно киевских проспектов. И как киевлянин, и как гражданин:отмена переименования - еще бОльшая дичь, чем само переименование., режет слух фамилия Бандеры, который в истории Киева участия не принимал, а в истории Украины - личность неоднозначная. Но переименование УЖЕ случилось и общественный резонанс УЖЕ стих.Теперь ОПЯТЬ будем возвращать старые названия и ОПЯТЬ будем раскалывать народ? А затем, наверняка, отмену переименования оспорять и переименуют СНОВА, спровоцировав НОВЫЙ резонанс...Это бред! Такие деликатные вопросы чем меньше будут трогать, тем больше спокойствия в стране будет. На самом деле само название вторично - важнее, чтобы разжигателям с обеих сторон не давали возможности генерировать на эскалации вопроса общественную злобу и ненависть!



На підставі чого видане бажане за дійсне? На підставі чого видане бажане за дійсне? Всім процвітання! Первый Повідомлень: 14455 З нами з: 27.10.09 Подякував: 233 раз. Подякували: 1909 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42 vitaliian написав: .... ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное. .... ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.

А что в таком случае Вы скажете о Китае?

Об оппозиции там, вроде, не слышно и ни одной партии кроме КПК не существует. А что в таком случае Вы скажете о Китае?Об оппозиции там, вроде, не слышно и ни одной партии кроме КПК не существует. , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом, mephala.Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 13476 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4221 раз. Подякували: 3875 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 3310331133123313> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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