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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:26
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vitaliian
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:31
stm написав:
Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))
Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))
Я изначально и всегда вам говорил - в жёпу эту проституированную Европу!
Ориентация только на США. Пригласить американские войска и создавать американские базы. В жёпу евро и евростандарты! Доллар и стандарты США. Американские ценности, американские законы вместе со смертной казнью для предателей и убийц. Американский порядок.
Вива Америка!
Смерть москалям!
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Libo
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33
Faceless написав:
А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо.
Вы что на полном серьезе считаете, что введение санкций против РФ или исключение РФ из ПАСЕ это заслуга сладкоголосых речей Черчилля )))
Да, европейцам всё-равно было, что говорит Порошенко, если бы на его месте был бы Зеленский тогда или Тимошенко или Тягнибок не изменилось бы ровном счетом ничего.
Европейцы тогда испугались, что путин сошел с ума и испугались за свою безопасность.
Через пять лет испуг у них прошел, и началось в движение в обратную сторону - мы же теряем деньги.
Кстати Зеленский даже использовал речи Порошенко и его спичрайтеров во время визита к Меркель и Макрону.
Faceless написав:
Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?
Провал должен быть заложен при президенте Зеленском и провалиться при нём же. А то получится как с курсом по 8 при Януковиче и последующей девальвации при Порошенко.
У Зеленского и так есть свои провалы, например, идиотский список Слуги народа, одевание в пиджак Порошенко и использование его риторики, и вешать на него лишних блох не надо.
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freeze
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33
Faceless написав: freeze написав: Faceless написав:
Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы.
Вспомнились многочисленный дебаты по падению курса гривны в 2014 году.
Используя вашу логику из вас можно сделать яростного защитника Януковича ))
Я просто поменяю пару слов в вашем сегодняшнем утверждении и получится:
Каким то образом ведь Януковичу удавалось добиться стабильности курса гривны и поддерживать курс все эти годы.
То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.
Каким именно образом Януковичу "удавалось добиться стабильности курса" и так известно, и переговоры с курсом, чтобы это изменить, не проведешь. Так что аналогия так себе.
А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо.
Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?
Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk
А чому Ви вважаєте, що для співчуваючого окупантам фріза це провал? Навпаки перемога. Рузький мір все ближче.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36
detroytred
Вы меня удивляете!
О чём можно спорить с человеком при таком знании истории:
Трошки історії.. в совка не було розуміння що він будує з самого початку
а - до 1928 - військовий комунізм
б - до 1934 - НЕП(нова економічна політика-тобто капіталізм)
"Тобто" коллективизация, голодомор - всё это происходило при капитализме.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
, mephala.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36
Все тому що слуга тратить відсотки.
Все більше людей голосують за розумніших кандидатів.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:39
rjkz написав: vitaliian написав: Libo написав:
Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.
100500 плюсов
Почему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.
Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.
Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях.
Так дозвольте на території цієї країни українців.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:40
Libo написав:
..
Ориентация только на США. ..
я уже несколько раз предлагал провести референдум в стране по поводу присоединения к США 51 (или 52 штатом).
Затем, дело за малым - осталось, чтобы нас взяли. Ну с этим, думаю, никаких проблем - на словах же нас они поддерживают!
Можно начать прямо на форуме и сделать мини референдум. Как вам затея, думаете прокатит?
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42
zРадио написав:
Выскажу свое мнение относительно киевских проспектов. И как киевлянин, и как гражданин:
отмена переименования - еще бОльшая дичь, чем само переименование. Да, мне, как и большинству киевлян
, режет слух фамилия Бандеры, который в истории Киева участия не принимал, а в истории Украины - личность неоднозначная. Но переименование УЖЕ случилось и общественный резонанс УЖЕ стих.
Теперь ОПЯТЬ будем возвращать старые названия и ОПЯТЬ будем раскалывать народ? А затем, наверняка, отмену переименования оспорять и переименуют СНОВА, спровоцировав НОВЫЙ резонанс...
Это бред! Такие деликатные вопросы чем меньше будут трогать, тем больше спокойствия в стране будет. На самом деле само название вторично - важнее, чтобы разжигателям с обеих сторон не давали возможности генерировать на эскалации вопроса общественную злобу и ненависть!
На підставі чого видане бажане за дійсне?
Всім процвітання!
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42
vitaliian написав:
.... ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.
А что в таком случае Вы скажете о Китае?
Об оппозиции там, вроде, не слышно и ни одной партии кроме КПК не существует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом
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