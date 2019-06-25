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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3310331133123313>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 158
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
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Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:26

Re: Політичні дискусії

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vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:31

  stm написав:Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))
Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))


Я изначально и всегда вам говорил - в жёпу эту проституированную Европу!
Ориентация только на США. Пригласить американские войска и создавать американские базы. В жёпу евро и евростандарты! Доллар и стандарты США. Американские ценности, американские законы вместе со смертной казнью для предателей и убийц. Американский порядок.
Вива Америка!
Смерть москалям!
:shock: :shock: :shock:

Libo
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33

  Faceless написав:А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо.


Вы что на полном серьезе считаете, что введение санкций против РФ или исключение РФ из ПАСЕ это заслуга сладкоголосых речей Черчилля )))
Да, европейцам всё-равно было, что говорит Порошенко, если бы на его месте был бы Зеленский тогда или Тимошенко или Тягнибок не изменилось бы ровном счетом ничего.
Европейцы тогда испугались, что путин сошел с ума и испугались за свою безопасность.
Через пять лет испуг у них прошел, и началось в движение в обратную сторону - мы же теряем деньги.

Кстати Зеленский даже использовал речи Порошенко и его спичрайтеров во время визита к Меркель и Макрону.

  Faceless написав:Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?


Провал должен быть заложен при президенте Зеленском и провалиться при нём же. А то получится как с курсом по 8 при Януковиче и последующей девальвации при Порошенко.

У Зеленского и так есть свои провалы, например, идиотский список Слуги народа, одевание в пиджак Порошенко и использование его риторики, и вешать на него лишних блох не надо.
freeze
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:33

  Faceless написав:
freeze написав:
  Faceless написав:Каким то образом ведь Пороху удалось добиться санкций и поддерживать их все эти годы.


Вспомнились многочисленный дебаты по падению курса гривны в 2014 году.

Используя вашу логику из вас можно сделать яростного защитника Януковича ))

Я просто поменяю пару слов в вашем сегодняшнем утверждении и получится:
Каким то образом ведь Януковичу удавалось добиться стабильности курса гривны и поддерживать курс все эти годы.

То что решение по возврату РФ в ПАСЕ Меркель и Макроном фактически было принято в декабре, это было не для кого не секрет.


Каким именно образом Януковичу "удавалось добиться стабильности курса" и так известно, и переговоры с курсом, чтобы это изменить, не проведешь. Так что аналогия так себе.
А то, что поддерживалось регулярными переговорами Порохом ранее, итоге поддержать не смогли. Ведь само голосование было не в декабре, а само решение для Украины очень и очень значимо.
Сколько провалов во внешней политике должно произойти, чтобы вы признали, что это провалы нового президента?

Надіслано з мого Telefunken Torn.Fu.d2, використовуючи Tapatalk


А чому Ви вважаєте, що для співчуваючого окупантам фріза це провал? Навпаки перемога. Рузький мір все ближче.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36

detroytred
Вы меня удивляете! :)
О чём можно спорить с человеком при таком знании истории:
Трошки історії.. в совка не було розуміння що він будує з самого початку
а - до 1928 - військовий комунізм
б - до 1934 - НЕП(нова економічна політика-тобто капіталізм)

"Тобто" коллективизация, голодомор - всё это происходило при капитализме. :)
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:36

  Оранжевый-хит сезона написав:Свежие рейтинги Голос растёт. Но более точные будут в период 4-5 июля https://ukraine-elections.com.ua/socopr ... kie_vybory


Все тому що слуга тратить відсотки.
Все більше людей голосують за розумніших кандидатів.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:39

  rjkz написав:
  vitaliian написав:
  Libo написав:Без Крыма и Донбасса мы становимся более однородной политической нацией, с едиными ценностями и ориентирами.
мечты-мечты, именно разнородное общество формирует терпимость и толератность. Из вашей однородной политической нации сначала будут изганять инакомыслящих и русскоязычных, потом возьмутся за тех у кого в роду были русские с евреями, в итоге даже те кто останутся подерутся в споре кто из них больший патриот. Градус нетерпимости и так зашкаливает на этой ветке.


100500 плюсов
Почему-то именно народы, позволяющие себе разнообразие, толерантность к людям с другими интересами, расой, языком, национальностей, религий и пр достигают успешной общественной модели. В конечной мере, такие государства ориентированы на личность.
Стремление к монолитности были присущи и СССР и Германии 30-40-х и Италии того-же периода и еще многим другим неудачным примерам истории. И все они были с подчинением личности интересам государства.
Сейчас Украина в очередной раз во Всемирной Истории танцует на граблях.

Так дозвольте на території цієї країни українців.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:40

  Libo написав:..
Ориентация только на США. ..

я уже несколько раз предлагал провести референдум в стране по поводу присоединения к США 51 (или 52 штатом).
Затем, дело за малым - осталось, чтобы нас взяли. Ну с этим, думаю, никаких проблем - на словах же нас они поддерживают!
Можно начать прямо на форуме и сделать мини референдум. Как вам затея, думаете прокатит? :mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42

  zРадио написав:Выскажу свое мнение относительно киевских проспектов. И как киевлянин, и как гражданин:

отмена переименования - еще бОльшая дичь, чем само переименование. Да, мне, как и большинству киевлян, режет слух фамилия Бандеры, который в истории Киева участия не принимал, а в истории Украины - личность неоднозначная. Но переименование УЖЕ случилось и общественный резонанс УЖЕ стих.

Теперь ОПЯТЬ будем возвращать старые названия и ОПЯТЬ будем раскалывать народ? А затем, наверняка, отмену переименования оспорять и переименуют СНОВА, спровоцировав НОВЫЙ резонанс...

Это бред! Такие деликатные вопросы чем меньше будут трогать, тем больше спокойствия в стране будет. На самом деле само название вторично - важнее, чтобы разжигателям с обеих сторон не давали возможности генерировать на эскалации вопроса общественную злобу и ненависть!


На підставі чого видане бажане за дійсне?
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 13:42

  vitaliian написав:.... ущербная экономическая модель есть прямое следствие политической модели. Если в политике нет оппозиции (или она преследуется) в экономике тоже не будет конкуренции. Имея политическую монополию развиваться экономически нет смысла всё и так купят, можно ещё устроить искусственный дефицит и под ажиотаж продать намного больше чем объём планового потребления. Всё таки политическая система первична она создаёт правовые условия на которых держится экономика и всё остальное.

А что в таком случае Вы скажете о Китае?
Об оппозиции там, вроде, не слышно и ни одной партии кроме КПК не существует.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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