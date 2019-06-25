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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Сер 26 чер, 2019 13:45
ЛАД написав:
..
А что в таком случае Вы скажете о Китае?
...
точно. Провести еще один референдум - о присоединении к Китаю! Куда-то, да возьмут!
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:45
rjkz написав:
Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен, нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было. Украинцев в целом по союзу любили, хотя и бывало посмеивались но без злобы.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 26 чер, 2019 13:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:46
vitaliian написав: rjkz написав:
Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было.
А все потому, что к гуманитарной политике и на пушечный выстрел не подпускали попов
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:47
stm написав: budivelnik написав:
Давайте так
Хто що говорив на форумі-мене не цікавить...
Бо кожен може створити три клони , і під кожним писати три варіанти розвитку, а потім на це ж ссилатись....
Тому - можете показати аналітику опубліковану в грудні ,яка б стверджувала що росію повернуть в ПАРЄ в червні - покажіть(дайте ссилку)
Не можете - тоді краще жуйте....
Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА )))
Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))
1 Питання не про сьогоднішню повістку, тим більше що ерефівець вже не пройшов
2 Розмова почалась з заяви фріза про те що він знав ще в грудні 2018 , що ерефівців повернуть в ПАРЄ
Я попросив ссилочку
Якогось милого встрягли ви і почали натягувати сову на глобус...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:48
zРадио написав: vitaliian написав: rjkz написав:
Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было.
А все потому, что к гуманитарной политике и на пушечный выстрел не подпускали попов
при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно. Надо минимальные мозги иметь чтобы не трогать нац.вопросы в контексте чистоты или превосходства одной нации над другими. Анклавы конечно существуют но погоды они не делают и на титульную нацию не претендуют.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Сер 26 чер, 2019 13:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:50
vitaliian написав:
при чём тут попы? в рф остались те же 100 народов, русские с татарами живут мирно.
Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов. Там много конфликтов, и почти все корнями уходят в религию. Большинство убийств азиатов и кавказцев в РФ совершаются под знаменами "мы русские - с нами бог".
У нас другой генезис - полярные взгляды на общую историю
Востаннє редагувалось zРадио
в Сер 26 чер, 2019 13:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:56
zРадио написав:
Сегодняшняя РФ уж никак не символизирует дружбу народов..
там ситуация не хуже и не лучше другой плавильни народов - США. И чо??
надо у себя разруливать, а не на других заглядываться..
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Додано: Сер 26 чер, 2019 13:56
ЛАД написав:detroytred
Вы меня удивляете!
О чём можно спорить с человеком при таком знании истории:
Трошки історії.. в совка не було розуміння що він будує з самого початку
а - до 1928 - військовий комунізм
б - до 1934 - НЕП(нова економічна політика-тобто капіталізм)
"Тобто" коллективизация, голодомор - всё это происходило при капитализме.
Поміняйте
1928 на 1921
1934 на 1928
І все стане точно
При цьому . моя помилка в датах - не змінила на на грам основного посилу
З самого початку СРСР не знав що і як збирається будувати , бо відразу отримав протиріччя між моделлю намальованою марксом-енегельсом - і реаліями життя.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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