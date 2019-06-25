Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
я уже несколько раз предлагал провести референдум в стране по поводу присоединения к США 51 (или 52 штатом). Затем, дело за малым - осталось, чтобы нас взяли. Ну с этим, думаю, никаких проблем - на словах же нас они поддерживают! Можно начать прямо на форуме и сделать мини референдум. Как вам затея, думаете прокатит?
Я не вижу причин, по которым украинцы не захотели бы в состав США, а США бы нам в этом отказали. Штат Украина. Столица Киев. В США для штатов широчайшая автономия. Всё сами. Но воевать и уничтожать Россию - вместе с Пентагоном. Дороги - всем миром. Утилизировать природные и людские ресурсы России - нам в виду географической и языковой близости. Пророссийскую пятую колонну - по американским законам на электрический стул. Олигархов - в Гуантанамо. Ссученных ментов, прокуроров и судей - в тюрьмы на 50 лет. Каждому домохозяйству по $60 тыщ в год. Кто против? Кто воздержался?
rjkz написав:Стремление к монолитности были присущи и СССР
не согласен, нам со школы втирали что союз это больше 100 народов, и до нагорного карабаха серьёзных межнациональных конфликтов не было. Украинцев в целом по союзу любили, хотя и бывало посмеивались но без злобы.
budivelnik хотелок генсека маловато чтобы грузины, армяне или эстонцы отреклись от своих предков и начали себя считать советскими людьми. Союз развалился по национальному признаку а не на "северную" и "южную" Россию как Корея.
Востаннє редагувалось vitaliian в Сер 26 чер, 2019 14:30, всього редагувалось 1 раз.
Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!
Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!
Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке:
Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!
Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!
Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке:
Кадіївка (у 1937—1943 — Серго, у 1978—2016 — Стаханов) — місто обласного значення в Україні, в Луганській області. З 2014 року перебуває під окупацією терористичною організацією Луганська народна республіка.
budivelnik написав:Давайте так Хто що говорив на форумі-мене не цікавить... Бо кожен може створити три клони , і під кожним писати три варіанти розвитку, а потім на це ж ссилатись.... Тому - можете показати аналітику опубліковану в грудні ,яка б стверджувала що росію повернуть в ПАРЄ в червні - покажіть(дайте ссилку) Не можете - тоді краще жуйте....
Это что бы опять неприятного сюрприза не было. Повестка дня ПАРЕ на сегодня: ПАСЕ РАССМАТРИВАЕТ КАНДИДАТУРУ РОССИЙСКОГО ПОДСАНКЦИОННОГО ДЕПУТАТА НА ДОЛЖНОСТЬ ВИЦЕПРЕЗИДЕНТА ))) Но давайте требовать открытости от предательства заранее, за 6 месяцев пойдет? нам конечно же пойдут на встречу толерантные депутаты Европарламента, они, без подковерных игр, сразу и объявят что деньги РФии важнее человеческих жизней на востоке Украины ещё с 2014 года )))
1 Питання не про сьогоднішню повістку, тим більше що ерефівець вже не пройшов 2 Розмова почалась з заяви фріза про те що він знав ще в грудні 2018 , що ерефівців повернуть в ПАРЄ Я попросив ссилочку Якогось милого встрягли ви і почали натягувати сову на глобус...
Будивельнык, всё умеющие считать люди знали это как только РФия перестала делать взносы в ПАРЕ, а это из открытых источников 11% от всего бюджета. Но ведь приятно жить в своём мире, правда
а чо, отлично! вступление в США сразу решает кучу проблем: 1) не нужны всякие странные поползновения в НАТО 2) всякие долларовые заначки становятся просто деньгами 3) доступ на фондовый рынок без волосатых лап непонятных посредников 4) сразу начнем копать сланцевый газ, продавать его Европе по имеющейся трубе. В трубу на русскую сторону загружаем фекалии и включаем компрессор 5) безвиз по всему миру ) 6) открываем границу для квалифицированных русских, казахов, беларусов, беларусов, соблазняя их высокой зп и условиями труда. "Со временем Москва переезжает в Нью-Васюки" 7) отпадает языковой вопрос - всем нужно знать английский, преподавание украинского и прочих факультативное на платной основе Все дурацкие переименования улиц отменяются - все номера оцифровываются в "1, 2, ..надцатое авеню". 9) ...