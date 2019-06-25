Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
В настоящее время Пуэрто-Рико является свободно ассоциируемым государством под управлением США, а пуэрториканцы имеют американское гражданство. Остров, населённый тремя с половиной миллионами жителей, представлен в Конгрессе только одним делегатом без права голоса; участвует в праймериз, но не посылает своих представителей в Коллегию выборщиков.
Статус Пуэрто-Рико обсуждается в течение долгого времени. Не раз проводились референдумы по этому вопросу, однако каждый раз голосующие за сохранение статус-кво одерживали верх над сторонниками вступления острова в Союз.
За то, чтобы Пуэрто-Рико стал штатом, выступает пуэрториканская Новая прогрессивная партия.
7 ноября 2012 года граждане Пуэрто-Рико высказались на референдуме о присоединении к США в качестве 51-го штата.
11 июня 2017 года пуэрториканцы высказались на референдуме о политическом статусе за вхождение в состав США в качестве 51-го штата
Очевидно, что под девятой ротой Порошенко имел в виду военных, которые принимали участие в операции «Магистраль» в ходе военной агрессии Советского союза против суверенного Афганистана в 1979-1989 годах.
Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!
Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!
Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке:
Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!
Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!
Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке: