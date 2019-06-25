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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 158
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
24%
38
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 158
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:07

Пуэрто-Рико

В настоящее время Пуэрто-Рико является свободно ассоциируемым государством под управлением США, а пуэрториканцы имеют американское гражданство. Остров, населённый тремя с половиной миллионами жителей, представлен в Конгрессе только одним делегатом без права голоса; участвует в праймериз, но не посылает своих представителей в Коллегию выборщиков.

Статус Пуэрто-Рико обсуждается в течение долгого времени. Не раз проводились референдумы по этому вопросу, однако каждый раз голосующие за сохранение статус-кво одерживали верх над сторонниками вступления острова в Союз.

За то, чтобы Пуэрто-Рико стал штатом, выступает пуэрториканская Новая прогрессивная партия.

7 ноября 2012 года граждане Пуэрто-Рико высказались на референдуме о присоединении к США в качестве 51-го штата.

11 июня 2017 года пуэрториканцы высказались на референдуме о политическом статусе за вхождение в состав США в качестве 51-го штата
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:09

Порошенко:
"...вони билися, як могли. Але їх кинули без дипломатичного прикриття, як 9 роту..."

https://www.facebook.com/petroporoshenk ... 846272641/ (там же и его прямая речь).
Очевидно, что под девятой ротой Порошенко имел в виду военных, которые принимали участие в операции «Магистраль» в ходе военной агрессии Советского союза против суверенного Афганистана в 1979-1989 годах.

https://informator.news/poroshenko-srav ... kupantamy/
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:12

Президент Зе- захищає олігархів!!!

Як прізвище преЗЕдента, який кришує олігархів???

  zРадио написав:Олигархический произвол продолжается!

Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!

Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!

Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 15:24

  Frant написав:Як прізвище преЗЕдента, який кришує олігархів???

  zРадио написав:Олигархический произвол продолжается!

Вслед за домашними СЭС, построенными с земли, доступ к зеленому тарифу отнимают У ВСЕХ домашних СЭС и ВЭС!

Пользоваться зеленым тарифом смогут только предприятия альтернативной энергетики олигархов, продолжающих семимильными шагами расширять свои мощности и, соответственно, залазить в карман к потребителям и налогоплательщикам!

Детали этого очередного воровского беспредела раскрыл по ссылке на профильной ветке:

Ринок енергоносіїв в контексті


По ссылке ты, конечно же, не ходил? :mrgreen: Там и про Зеленского, и про Порошенко - каждому за свое! Не переживай
zРадио
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