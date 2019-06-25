Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Вперше після 2005 року більшість громадян вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі – у цьому переконані 41% громадян проти 35,5% тих, хто вважає напрям руху країни неправильним. Півроку тому, у грудні 2018 року лише 18% громадян були впевнені у правильному поступі країни, а 70% вважали напрям розвитку неправильним.
ЛАД написав:Но когда люди начинают писать о низком уровне жизни в Украине сегодня, "патриоты" начинают доказывать, что это неправда, "в Киеве невозможно попасть в кафе" и отправлять в Россию. Но зарабатывать советуют в Польше, а не сидеть на 7-8 тыс. (300-350$) на работе в Украине. При этом обсуждать, что нужно/можно сделать в Украине для ускорения развития экономики и, соответственно, роста благосостояния категорически не хотят (не могут?). При этом делают наивные глаза, "не понимая", в чём заключается деиндустриализация, и мечтая сидеть в офисах, а работают пусть китайцы, индусы и пр.
Дійсно, пани Лад, зРадіо, Рувекс чомусь не турбуються цими питаннями. Їх цікавить питання мови, дозволи на ходіння без штанів в АП, заборона перейменувань вулиць т.п.
А чому?
Чи не тому, що ця публіка працює в інтересах країни-агрессора Россії? Вірогідно, Росія так мало їм платить, що вони не можуть відпочити в кафе?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
ЛАД написав:Но когда люди начинают писать о низком уровне жизни в Украине сегодня, "патриоты" начинают доказывать, что это неправда,
1 Низький рівень сьогодні в порівнянні з яким періодом? 2 Якщо людина виїхала на заробітки на зарплату в 500-1000 доларів- її рівень низький чи високий? 3 Яка різниця людині де вона отримує адекватну оплату за свою працю? А якщо оплата за низькокваліфіковану працю на Заході в 1.5-3 рази вища за оплату висококваліфікованого працівника який працює на замовлення педерації- то де погіршення умов життя цього працівника?
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Frant написав:зРадіо, ти все ще хочеш під російську окупацію?
"Вот так мы ходим на работу на «Титан», одеваемся в робу, в которой летом невыносимо, идем на установки, в которых нет кондиционеров, люди там мокрые до трусов, – рассказывает о тяготах жителей Армянска один из его жителей, попросивший не называть его имя. – Работаем с вредными веществами, которые относятся ко второму и четвертому классам опасности, получаем 20 тысяч рублей в месяц и дома даже помыться не можем». ....... https://uainfo.org/blognews/1561541540- ... kryma.html
"Титан" был построен оккупантами? Вместе с очистными сооружениями? При Украине там были условия лучше, а зарплаты выше? Думать дОцент "с успехами в точных науках" так и не научился. К сожалению.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
freeze написав:Интересный момент по опросам. Вперше після 2005 року більшість громадян вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі – у цьому переконані 41% громадян проти 35,5% тих, хто вважає напрям руху країни неправильним. Півроку тому, у грудні 2018 року лише 18% громадян були впевнені у правильному поступі країни, а 70% вважали напрям розвитку неправильним. https://dif.org.ua/article/parlamentski ... ukraintsiv
З врахуванням того ,що зовнішньополітичний вектор не змінився - виходить що і попереднє керівництво вело нас в правильному напрямку.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Frant написав:зРадіо, ти все ще хочеш під російську окупацію?
"Вот так мы ходим на работу на «Титан», одеваемся в робу, в которой летом невыносимо, идем на установки, в которых нет кондиционеров, люди там мокрые до трусов, – рассказывает о тяготах жителей Армянска один из его жителей, попросивший не называть его имя. – Работаем с вредными веществами, которые относятся ко второму и четвертому классам опасности, получаем 20 тысяч рублей в месяц и дома даже помыться не можем». ....... https://uainfo.org/blognews/1561541540- ... kryma.html
"Титан" был построен оккупантами? Вместе с очистными сооружениями? При Украине там были условия лучше, а зарплаты выше? Думать дОцент "с успехами в точных науках" так и не научился. К сожалению.
Росіянин, інформую, що до 2014 в Крим, і зокрема, на завод "Титан" - йшла дніпровська вода, з Північно-Кримського каналу. Тобі в Сибіру то було не відомо. А після 2014 Україна перестала качати воду на окуповані агресором РоССією території. Зрозумів, "розумнику"?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
freeze написав:Интересный момент по опросам. Вперше після 2005 року більшість громадян вважає, що події в Україні розвиваються у правильному напрямі – у цьому переконані 41% громадян проти 35,5% тих, хто вважає напрям руху країни неправильним. Півроку тому, у грудні 2018 року лише 18% громадян були впевнені у правильному поступі країни, а 70% вважали напрям розвитку неправильним. https://dif.org.ua/article/parlamentski ... ukraintsiv
З врахуванням того ,що зовнішньополітичний вектор не змінився - виходить що і попереднє керівництво вело нас в правильному напрямку.
Вероятно внешнеполитический вектор не самое главное в головах населения, иначе трудно обьяснить почему полгода назад было 70 процентов недовольных, а сейчас так резко поменялись данные.
Frant ДОцент, Вы писали о зарплатах и условиях труда на "Титане". Из-за того, что Крым перестал получать днепровскую воду, они ухудшились? "Успехи в точных науках" Вам явно не помогли. Думать Вы не научились. Только брызгать слюной и ядом.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala. Yuri_T, Вася - бан.
ЛАД написав: Но когда люди начинают писать о низком уровне жизни в Украине сегодня, "патриоты" начинают доказывать, что это неправда, "в Киеве невозможно попасть в кафе" и отправлять в Россию. Но зарабатывать советуют в Польше, а не сидеть на 7-8 тыс. (300-350$) на работе в Украине.
Вполне разумно, я так и делал с 1996 по 2006, только не в Польше, а в более богатых странах
При этом обсуждать, что нужно/можно сделать в Украине для ускорения развития экономики и, соответственно, роста благосостояния категорически не хотят (не могут?).
а что нужно сделать, подскажите. Вон Михо старался, двигал Грузию в Doing Business, а толку? Такие же нищие, как и мы, и без торговли с Рашкой - никак. Какая бы ни была "свобода предпринимательства" - рынки заняты, точка. Не может Антонов конкурировать с двумя гигантами. Хорошо, что хоть сырье покупают.
При этом делают наивные глаза, "не понимая", в чём заключается деиндустриализация, и мечтая сидеть в офисах, а работают пусть китайцы, индусы и пр.
Все мечтают, это вполне естественно. Вы же любите посылать на фронт, а если вас послать на завод - согласитесь?
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, rkjz, innamax2008, Александр