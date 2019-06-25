Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
ЛАД написав:Frant ДОцент, Вы писали о зарплатах и условиях труда на "Титане". Из-за того, что Крым перестал получать днепровскую воду, они ухудшились? "Успехи в точных науках" Вам явно не помогли. Думать Вы не научились. Только брызгать слюной и ядом.
РосССіян, читай уважно: "Диоксид титана на крымском заводе производят по технологии обработки ильменитового концентрата серной кислотой. Отходы производства сбрасываются в специальный кислотоотстойник — фактически это отгороженная дамбой часть залива Сиваш.
Для снижения концентрации вредных веществ, отходы химического производства традиционно разбавлялись водой, поступавшей с материковой Украины"
Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Людмила Костенко, которая теперь уже баллотируется в Верховную Раду Украины, начала свой «тур» на Оболони. Она организовывает встречи с киевлянами во дворах и устраивает праздники для детей.
Но запомнится этот кандидат жителям не своей позицией по актуальным для столицы вопросам или продуманной предвыборной программой, а внешним видом. Футболка от Louis Vuitton за 13 000 гривен более красноречиво характеризует ее владелицу. Дети и бабушки «оценили» фирменную футболку новоиспеченного кандидата в Верховную Раду Украины.
Возникает ряд вопросов, каким образом такой депутат будет представлять интересы общества Оболони в парламенте, если уже сейчас она даже не понимает, как правильно подобрать к ситуации дресс-код. Это будет очередная фэшн килла в Верховной Раде, которая будет беспокоиться однозначно не о национальных интересах или заботах обычных горожан.
Напомним, что Людмила выходит из орбиты известного «серого кардинала» Киева Вадима Столара и связана с семьей известного бизнесмена. Поэтому понятно, откуда такая жажда похвастаться и неадекватная оценка происходящему вокруг.
Пожелаем кандидатке вкуса, хорошего дизайнера и помощника, который подскажет, как правильно одеваться на встречи во дворах с бабушками.
ЛАД написав:Тут многие постоянно ругают "совок" за низкий уровень жизни, называя это главным недостатком "совка". Но когда люди начинают писать о низком уровне жизни в Украине сегодня, "патриоты" начинают доказывать, что это неправда, "в Киеве невозможно попасть в кафе" и отправлять в Россию. Но зарабатывать советуют в Польше, а не сидеть на 7-8 тыс. (300-350$) на работе в Украине.
Сам выдумал, сам обличил, сам за себя порадовался.
ЛАД написав:При этом обсуждать, что нужно/можно сделать в Украине для ускорения развития экономики и, соответственно, роста благосостояния категорически не хотят (не могут?). При этом делают наивные глаза, "не понимая", в чём заключается деиндустриализация, и мечтая сидеть в офисах, а работают пусть китайцы, индусы и пр.
Так вперед, зачем обсуждать? Выходишь на работу (не в офис, ты ж против этого) и пашешь, посрамляя китайцев и индусов.
Что, не готов индустриализовать страну по 12 часов в день, хочешь только обсуждать как это сделать? Ну надо же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
freeze написав: Возможно судьи поняли, что им некий Филатов из АП Порошенко уже звонить с угрозами не будет, это позорное время прошло. И можно хотя бы пытаться руководствоваться буквой Закона. Отсюда и такое совпадение.
zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!
Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.
Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.
Причем настолько обнаглели, что решили разыграть обвинение немцев в расстреле поляков под Катынью.
И феерически облажались...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7... Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.