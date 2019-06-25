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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 3315331633173318>

Як би ви проголосували на парламентських виборах, якби голосували:

Опитування проводиться до Нед 21 лип, 2019 12:54

Політичні дискусії 7.1 5 159
Аграрна партія України
0
0
Батьківщина
2%
3
Голос
20%
32
Громадянська позиція
6%
9
Європейська Солідарність
27%
43
Опозиційна платформа - За життя
6%
9
Опозиційний блок
4%
6
Радикальна партія
0
0
Самопоміч
0
0
Свобода
6%
9
Сила і честь
1%
2
Слуга народу
25%
39
Українська стратегія
0
0
Інша
4%
7
Всього голосів : 159
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:28

  ЛАД написав:Frant
ДОцент, Вы писали о зарплатах и условиях труда на "Титане".
Из-за того, что Крым перестал получать днепровскую воду, они ухудшились?
"Успехи в точных науках" Вам явно не помогли. Думать Вы не научились.
Только брызгать слюной и ядом.


РосССіян, читай уважно:
"Диоксид титана на крымском заводе производят по технологии обработки ильменитового концентрата серной кислотой. Отходы производства сбрасываются в специальный кислотоотстойник — фактически это отгороженная дамбой часть залива Сиваш.

Для снижения концентрации вредных веществ, отходы химического производства традиционно разбавлялись водой, поступавшей с материковой Украины"

https://delo.ua/business/titan-iz-kryma ... kr-346165/
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:34

Анекдот-онлайн - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/11

Перед этим был такой же - https://ukraine-elections.com.ua/vybory/result/10
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:35

Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Людмила Костенко, которая теперь уже баллотируется в Верховную Раду Украины, начала свой «тур» на Оболони. Она организовывает встречи с киевлянами во дворах и устраивает праздники для детей.

Но запомнится этот кандидат жителям не своей позицией по актуальным для столицы вопросам или продуманной предвыборной программой, а внешним видом. Футболка от Louis Vuitton за 13 000 гривен более красноречиво характеризует ее владелицу. Дети и бабушки «оценили» фирменную футболку новоиспеченного кандидата в Верховную Раду Украины.

Возникает ряд вопросов, каким образом такой депутат будет представлять интересы общества Оболони в парламенте, если уже сейчас она даже не понимает, как правильно подобрать к ситуации дресс-код. Это будет очередная фэшн килла в Верховной Раде, которая будет беспокоиться однозначно не о национальных интересах или заботах обычных горожан.

Напомним, что Людмила выходит из орбиты известного «серого кардинала» Киева Вадима Столара и связана с семьей известного бизнесмена. Поэтому понятно, откуда такая жажда похвастаться и неадекватная оценка происходящему вокруг.

Пожелаем кандидатке вкуса, хорошего дизайнера и помощника, который подскажет, как правильно одеваться на встречи во дворах с бабушками.

https://vesti-ukr.com/strana/341361-kan ... 0-dollarov
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:38

  ЛАД написав:Тут многие постоянно ругают "совок" за низкий уровень жизни, называя это главным недостатком "совка".
Но когда люди начинают писать о низком уровне жизни в Украине сегодня, "патриоты" начинают доказывать, что это неправда, "в Киеве невозможно попасть в кафе" и отправлять в Россию. Но зарабатывать советуют в Польше, а не сидеть на 7-8 тыс. (300-350$) на работе в Украине.


Сам выдумал, сам обличил, сам за себя порадовался. :mrgreen:

  ЛАД написав:При этом обсуждать, что нужно/можно сделать в Украине для ускорения развития экономики и, соответственно, роста благосостояния категорически не хотят (не могут?).
При этом делают наивные глаза, "не понимая", в чём заключается деиндустриализация, и мечтая сидеть в офисах, а работают пусть китайцы, индусы и пр.


Так вперед, зачем обсуждать? Выходишь на работу (не в офис, ты ж против этого) и пашешь, посрамляя китайцев и индусов.

Что, не готов индустриализовать страну по 12 часов в день, хочешь только обсуждать как это сделать?
Ну надо же.
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
Sommer
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:40

  Аlександр написав:
Пожелаем кандидатке вкуса, хорошего дизайнера и помощника, который подскажет, как правильно одеваться на встречи во дворах с бабушками.



О, новая зрада! А то, что "первая леди" на встрече в Европе опозорилась с одеждой (правда пока что никому не удалось переплюнуть Людмилу Янукович) - так об этом зефилы молчат в тряпочку. :mrgreen:
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:43

  freeze написав:
Возможно судьи поняли, что им некий Филатов из АП Порошенко уже звонить с угрозами не будет, это позорное время прошло.
И можно хотя бы пытаться руководствоваться буквой Закона.
Отсюда и такое совпадение.

Совпадение, говорите.
Суд приостановил действие лицензии украинского лоукостера SkyUp

И немного позже.
Жительница города Барышевка Оксана Пасенко, которая указана истицей в постановлении Барышевского районного суда, который 24 мая решил приостановить лицензию авиакомпании SkyUp Airlines на перевозки пассажиров, заявляет, что не подписывала исковое заявление.
Видимо, здесь тоже судья начали пытаться руководствоваться буквой Закона. Приняли исковое заявление неизвестно от кого, вынесли решение.
PS. Ваш ответ я знаю. Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:48

  pesikot написав:
  freeze написав:..Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко :)

не, мы скажем, что вы - ярый порохобот, и в любых злыднях ищете руку Зе :)
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:49

  vitaliian написав:Вкладчик1234 страна погружается в феодализм.


Ну ничего, вот выберут Зеленского президентом - все поменяется! И жизнь простого человека наладится, он в фейсбуке обещал!
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:51

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:Вы скажете, что это судьи - агенты Порошенко :)

Приведите пример судей, которых назначил Зеленский (фамилии, в какой суд).
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2019 16:54

  Starikan написав:
  zРадио написав: Я уже много раз пояснял, что попытка возложить ответственность за ВМВ на СССР есть ничем иным, как реабилитацией нацизма! Извини, это позиция не (только) моя, - это Нюрнбергский трибунал, давший исчерпывающий ответ на вопрос о зачинщиках!

Одним из условий, поставленных СССР перед началом трибунала, был запрет каких-либо обвинений в его адрес.


Не совсем так, более тонко - никаких событий, предшествующих началу ВМВ. А там уже СССР мог выставить себя жертвой.

Причем настолько обнаглели, что решили разыграть обвинение немцев в расстреле поляков под Катынью.

И феерически облажались...
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
Кто выбирает между позором и бесчестьем, получит Зе.
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