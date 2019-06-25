Депутат Киевского городского совета от партии «Европейская Солидарность» Людмила Костенко, которая теперь уже баллотируется в Верховную Раду Украины, начала свой «тур» на Оболони. Она организовывает встречи с киевлянами во дворах и устраивает праздники для детей.



Но запомнится этот кандидат жителям не своей позицией по актуальным для столицы вопросам или продуманной предвыборной программой, а внешним видом. Футболка от Louis Vuitton за 13 000 гривен более красноречиво характеризует ее владелицу. Дети и бабушки «оценили» фирменную футболку новоиспеченного кандидата в Верховную Раду Украины.



Возникает ряд вопросов, каким образом такой депутат будет представлять интересы общества Оболони в парламенте, если уже сейчас она даже не понимает, как правильно подобрать к ситуации дресс-код. Это будет очередная фэшн килла в Верховной Раде, которая будет беспокоиться однозначно не о национальных интересах или заботах обычных горожан.



Напомним, что Людмила выходит из орбиты известного «серого кардинала» Киева Вадима Столара и связана с семьей известного бизнесмена. Поэтому понятно, откуда такая жажда похвастаться и неадекватная оценка происходящему вокруг.



Пожелаем кандидатке вкуса, хорошего дизайнера и помощника, который подскажет, как правильно одеваться на встречи во дворах с бабушками.